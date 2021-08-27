СУ СКР Татарстана: в Казани ревнивец с ножом напал предполагаемого соперника, и они оба оказались в больнице

Утверждается, что мужчина с ножом подстерегал мужчину и женщину в подъезде. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 38-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили также в ведомстве.

По версии следствия, ночью 26 августа в Казани на улице Авзаловой вооруженный ножом злоумышленник зашел в подъезд дома, где живет его бывшая сожительница. Он ждал пока та выйдет из своей квартиры. До этого он уже не раз угрожал женщине расправой на почве ревности. Из-за этого та и попросила общего знакомого сопроводить ее в магазин.

Как только они вышли на лестничную площадку ревнивец напал на предполагаемого соперника и ударил его ножом в голову. Но тот смог оказать сопротивление и пресек дальнейшие действия злоумышленника. В итоге с различными травмами и ранениями они оба были госпитализированы в больницу.