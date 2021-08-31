Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 12:25

Застрелили и спрятали тело: трех жителей Казани арестовали по подозрению в убийстве 20-летней давности

При этом сам труп правоохранителям пока найти не удалось
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подозреваемых задержали буквально на днях и поместили под стражу.

Подозреваемых задержали буквально на днях и поместили под стражу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В деле 20-летней давности о пропаже жителя Казани новые подвижки. Тогда согласно существующей практике, по факту исчезновения 35-летнего мужчины заочно началось следствие по его убийству. Видимых причин сбегать или прятаться от родных у него не было.

И вот в конце августа 2021 года силовики вышли на след тех, кто мог знать все о пропаже потерпевшего. Троих жителей Казани, один из которых является директором местной фирмы, задержали в Азнакаево (Татарстан), потому как есть все подозрения, что именно они расправились с пропавшим. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2001 году в Казани на территории уже бывшей швейной фабрики «Деона» подозреваемые на почве неприязненных личных отношений застрелили из неустановленного оружия потерпевшего. Чтобы скрыть это преступление злоумышленники там же и закопали убитого.

Всех троих задержанных уже поместили под стражу, а тело пропавшего мужчины пока еще не нашли, также отметил источник «Комсомолки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выкопали и сожгли: в Казани следователи раскрыли убийство 20-летней давности

По подозрению в его совершении были задержаны четыре местных жителя (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛПроисшествия в Татарстане