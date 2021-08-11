Выкопали и сожгли: в Казани следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Один из задержанных уже арестован. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Чебоксар уехал в Казань и не вернулся еще в октябре 2001 года. Все это время о его судьбе ничего не было известно. По данному факту еще тогда «заочно» возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Так делается, когда человек пропал без видимых на то причин и это может быть связано с криминалом.

И вот спустя 20 лет следователям, наконец, удалось раскрыть это преступление. Мужчина действительно был убит. В его гибели заподозрили четверых жителей Казани.

- Причастность к совершению преступления трое мужчин признали полностью, четвертый от дачи показаний отказался. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных фигурантов уголовного дела, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, по приезду в Казань житель Чебоксар выпивал с подозреваемыми в одном из домов на улице Тихорецкая. С одним из них у мужчины возникла пьяная ссора. Казанец в итоге избил гостя. Вместе с остальными он погрузил потерпевшего в багажник машины и вывезли его в одно из садоводческих товариществ поселка Победилово. Там жителя Чебоксар застрелили, а тело закопали. При этом по прошествии дух лет со дня преступления злоумышленники вернулись откопали его останки и сожгли.