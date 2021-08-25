«Сейчас обрежет нас, надо уходить»: на лесном пожаре в заповеднике Мордовии спасатели и военные попали в огненное кольцо

Людей окружил верховой пожар, который невозможно потушить с земли. Фото: скриншот с видео

Это произошло еще 23 августа, но комментарии от МЧС Нижегородской области стали появляться только сейчас. Во время тушения лесного пожара в заповеднике Мордовии группировка из 55 человек, в том числе и военнослужащих, а также 18 единиц спецтехники попали в огненную ловушку.

Так, в заповеднике, который, по сути, сливается с лесным массивом в Нижегородской области, из-за сильного ветра огонь пошел по верху деревьев – такой пожар опасен тем, что с земли его не потушить. Все произошло настолько быстро, что пожарные и военные не успели ничего предпринять – они оказались в огненном кольце.

- Сейчас обрежет нас, надо уходить, - сообщил коллегам по рации один из членов группировки. До этого ему отвечали, что ситуация под контролем. Просто докричаться до своих на месте было невозможно - мешал гул огня и ветер. К тому же из-за дыма в поисках более или менее свежего воздуха иногда приходилось приседать поближе к земле.

Чтобы выбраться из смертельной ловушки, по внутреннему кольцу вырубили деревья – это помогло немного остановить наступление огня. Группировка начала готовить прорыв из окружения. Для этого, в том числе, использовали и имеющуюся спецтехнику.

- Нам нужен бульдозер, чтобы расчистил 2,5 километра на нас, - запросили пожарные по рации.

Но дорогу до него все равно пришлось расчищать вручную – на пути был горящие деревья и сухостой. Выбраться в безопасное место пожарным и военным удалось, когда уже стемнело. Ни люди, ни техника в итоге не пострадали.

Отметим, что, по последним официальным данным МЧС Мордовии, площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 5 гектаров, площадь же, пройденная огнем, - 5 950 гектаров. В северо-восточной части огонь прошел 4 000 гектаров, а площадь активного горения там составляет 60 гектаров.

В итоге огонь еще перекинулся и на территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (Мордовия) - площадь пожара составляет 100 гектаров.

В связи с лесными пожарами в Мордовии и Нижегородской области введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

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