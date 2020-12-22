В Марий Эл женщину, похитившую новорожденного из роддома, отправили в колонию на 6 лет

Вынесен приговор похитительнице ребенка Фото: Лика ИСАЕВА

В суде Йошкар-Олы внесли приговор 34-летней местной жительнице. Ее признали виновной в похищении несовершеннолетнего, и отправили в колонию общего режима на шесть лет.

Это преступление было совершено 23 марта в Перинатальном центре столицы Марий Эл. Утром роженица, оставив в палате новорожденную дочь, вышла на несколько минут на процедуры, а вернувшись, обнаружила отсутствие ребенка.

По тревоге были подняты все сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и даже таксисты. На стенах, заборах и на остановках распространяли листовки.

Вот такие листовки распространяли волонтеры в Йошка-Оле Фото: Лика ИСАЕВА

Вскоре удалось установить имя подозреваемой. Малышку нашли у нее дома. Похитительницу задержали, ребенка отправили в больницу, а спустя некоторое время, передали родителям.

Еще тогда во время расследования правоохранители обратили внимание на то, что в родильное отделение можно было свободно попасть с улицы - в самой больнице к охране относились халатно. Этим и воспользовалась злоумышленница - она привезла с собой халат и тапочки, переоделась и прошла в Перинатальный центр. Там она смогла беспрепятственно проникнуть в палату и вынести ребенка.

Главного врача Перинатального центра после происшествия уволили и в отношении его возбудили уголовное дело по статье "Халатность".