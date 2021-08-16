Чувашии началось строительство мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

В Чувашской Республике приступили к подготовительным работам для возведения мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Он посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны: в тылу, в тяжелейших условиях, женщины, старики и подростки создавали линию обороны для защиты промышленных центров. На месте строительства в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием потомкам.

- Наши предки, жители Чувашии, в количестве более 170 тысяч человек смогли за три с половиной месяца сделать, казалось бы, невозможное: построили объект в срок должным образом. Несомненно, это является трудовым подвигом. Мы планируем мемориал так же построить примерно за три месяца, - отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев на торжественной церемонии закладки капсулы.

Текст официального послания потомкам зачитали кадеты Чувашского кадетского корпуса ПФО. В нем говорится о героических страницах истории республики и значении подвига, совершенного в глубоком тылу.

В обращении говорится следующее: «На 380 километров протянулись по западу и востоку Чувашии Сурский и Казанский оборонительные рубежи. Три месяца - с ноября 1941 г. по январь 1942 г. - без выходных от рассвета до заката возводили доты и дзоты, землянки и блиндажи, копали противотанковые рвы и окопы, эскарпы и контрэскарпы. Ежедневно около 85 тысяч человек трудились не покладая рук. Вы только представьте себе: женщины, старики и подростки вручную вынули почти 5 миллионов кубометров мерзлой земли! Вручную! - не было техники! У каждого мобилизованного должна была быть при себе лопата, на пять человек полагался один топор, на 10 человек - одни носилки, на 20 человек - один лом! Мы верим, что вы будете достойны памяти наших отцов и матерей и их родителей, на чьи плечи легла та, казалось бы, непосильная ноша…»

Вместе с главой Чувашии капсулу закладывала участница строительства Казанского оборонительного рубежа Дария Тимофеевна Родионова. Она родилась 21 декабря 1923 года в деревне Масловка Козловского района. Вместе с матерью и старшей сестрой с октября 1941-го по январь 1942 года трудилась на строительстве Казанского обвода. За самоотверженный труд при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей глава Чувашии Олег Николаев вручил почетной гостье благодарственное письмо и часы.

Мемориал героическому поступку установят в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. Открыть его планируют в октябре этого года.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Пл словам министра строительства, архитектурного дела и ЖКХ Чувашской Республики Павла Данилова, большую помощь в разработке оказывают представители всех отраслей: чувашские строители взяли на себя расходы для работы Вечного огня на монументе, электрики заняты вопросом электроснабжения участка.

В ближайшее время начнется заливка фундамента под основание холма и завоз грунта.

Напомним, с инициативой увековечить память великого народного труда в октябре прошлого года выступил глава Чувашии Олег Николаев. Он обратился в Российское военное историческое общество, руководство которого поддержало инициативу.

СПРАВКА

На конкурс проектов мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, было представлено 13 проектов от авторских коллективов из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области.

Итоги конкурса подвели в марте этого года. Решение принято творческим советом Российского военно-исторического общества. Большинством голосов победителем признан проект архитектора Константина Фомина.

Концепция мемориального комплекса состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений (всего 380 км), 26 гранитных стел в честь 26 муниципальных образований Чувашии, участвовавших в строительстве рубежей, и площади с Вечным огнем.