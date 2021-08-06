Причиняла физическую боль и нравственные страдания: мать, неоднократно бросавшая детей в квартире без еды, отправили под домашний арест

Женщина неоднократно бросала детей одних. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История о найденных в квартире одного из домов Ульяновска двух малолетних детей, которых мать оставила одних в захламленной квартире без еды, мгновенно облетела все местные паблики. Детей отправили в медучреждения, а прокуратура начала проверку по данному инциденту.

По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области семья, в которой воспитывались дети, на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла.

В итоге мать детей, 26-летнюю женщину, задержали. Следователи выяснили, что обвиняемая в период с января по июль 2021 года неоднократно оставляла двух своих малолетних детей в возрасте 5-ти и 2-х лет одних дома на длительный период времени без питания и надлежащего ухода, понимая, что никто, в том числе соседи, не смогут оказать им помощь.

- Женщина, вопреки требованиям законодательства, не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для полноценного умственного и физического развития, своим грубым и жестоким обращением причиняла вред их психическому и нравственному развитию, - рассказали в пресс-службе следственного комитета региона.

Кроме того, она, испытывая неприязнь к старшему сыну, использовала способы пренебрежительного, жестокого и грубого обращения с ребенком.

- Как установлено органом следствия, в период с января по июнь 2021 года обвиняемая неоднократно применяла в отношении него физическую силу, чем причиняла ему физическую боль и нравственные страдания, - пояснили в следственном комитете.

В настоящее время судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.