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Общество2 августа 2021 20:22

В Ульяновске двух детей нашли полуголыми в захламленной квартире

С детьми работают специалисты, по информации которых, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Семья, где воспитывались дети, неблагополучной не считалась, но теперь мать намерены лишить родительских прав.

Семья, где воспитывались дети, неблагополучной не считалась, но теперь мать намерены лишить родительских прав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в одной из ульяновских групп в соцсетях опубликовали шокирующие кадры. Двух маленьких детей, 5-летнюю девочку и 2-летнего мальчика, нашли совершенно одних в захламленной квартире. Сами дети были раздеты, а вокруг них можно было наблюдать просто горы мусора.

Тревогу забили соседи. Они вызвали сотрудников МЧС. Следом подключились к разрешению ситуации сотрудники соцзащиты.

По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области семья, в которой воспитывались дети, на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла.

В настоящее время мальчик находится в социально-реабилитационном центре в Ульяновске, трехлетняя дочь проходит необходимое обследование в одном из медицинских учреждений в Ульяновске.

- С ними работаю специалисты, по информации которых, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

Кроме того, принято решение об обращении в суд с исковым требованием о лишении родительских прав жительницы Ульяновска.

Свою проверку начали и в прокуратуре региона.

- По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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