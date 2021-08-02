В Ульяновске двух детей нашли полуголыми в захламленной квартире

Семья, где воспитывались дети, неблагополучной не считалась, но теперь мать намерены лишить родительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в одной из ульяновских групп в соцсетях опубликовали шокирующие кадры. Двух маленьких детей, 5-летнюю девочку и 2-летнего мальчика, нашли совершенно одних в захламленной квартире. Сами дети были раздеты, а вокруг них можно было наблюдать просто горы мусора.

Тревогу забили соседи. Они вызвали сотрудников МЧС. Следом подключились к разрешению ситуации сотрудники соцзащиты.

По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области семья, в которой воспитывались дети, на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла.

В настоящее время мальчик находится в социально-реабилитационном центре в Ульяновске, трехлетняя дочь проходит необходимое обследование в одном из медицинских учреждений в Ульяновске.

- С ними работаю специалисты, по информации которых, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

Кроме того, принято решение об обращении в суд с исковым требованием о лишении родительских прав жительницы Ульяновска.

Свою проверку начали и в прокуратуре региона.

- По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.