24 июля в Казани пройдет экологическая акция по очистке Голубых озер

24 июля в Авиастроительном районе Казани пройдет экологическая акция регионального отделения Русского Географического Общества (РГО) в Татарстане по очистке прибрежной и подводной части Голубых озер. Для подводной очистки привлекутся дайверы Подводного научно-исследовательского отряда им. А.А. Леонова. В очистке прибрежной зоны примут участие волонтеры, представители общественных организаций, политических партий и неравнодушные жители Казани.

Желающим принять участие в акции выдадут перчатки и мешки под мусор. Для них будет организован трансфер по предварительной регистрации – Whatsapp 89961216345.

Начало акции в 10.00. Автобус отходит в 9.00 от БК УНИКС (ул. Нужина 2/2).