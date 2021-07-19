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Общество19 июля 2021 16:05

Грозы и сильный ветер: в Татарстане на Курбан – байрам – 2021 объявили штормовое предупреждение

При этом днем воздух прогреется до +34 градусов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Локально ветер может достигать до 24 м/с.

Локально ветер может достигать до 24 м/с.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот вторник, 20 июля, в Татарстане мусульмане будут отмечать праздник Курбан – байрам – 2021. Но торжества может подпортить погода. Так, Гидрометцентр республики объявил на этот день штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, вечером 19 июля, а также днем 20 июля на территории Татарстана и Казани местами ожидаются ливни, грозы с сильным ветром –до 24 м/с, а также град.

В целом же погода в Татарстане на Курбан – байрам – 2021 20 июля обещает переменную облачность с температурой воздуха днем в пределах от +29 до +34 градусов (в Казани от +30 до +32).