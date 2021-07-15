Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев увидел в Чувашии хорошие перспективы

Знакомство со столицей Чувашии политик начал с набережной Волги. Активисты местного отделения встретили его на причале и показали самые красивые виды своего города. Программу визита продолжила встреча со сторонниками и кандидатами в депутаты Госсовета и Госдумы от Чувашии, а также общение с журналистами

С момента регистрации партии «Новые люди» прошло чуть больше года. Создано уже 70 региональных отделений и две тысячи политических команд. В Чебоксарах у Новых людей одно из самых крепких и многочисленных представительств.

В ходе разговора с Новыми людьми Алексей Нечаев подчеркнул: у Чувашии хорошие перспективы. При этом полноценному развитию мешает отток трудоспособной молодёжи. По данным Чувашстата, 80 тысяч жителей республики работают за ее пределами. Это около 14% граждан трудоспособного возраста. В поисках заработка регион покидают выпускники школ и вузов, которым трудно найти работу по специальности.

- Часто на работу не берут тех, у кого нет опыта. А откуда его взять, если не берут на работу? Получается замкнутый круг. Новые люди предлагают законопроект о первом рабочем месте. Он предусматривает введение налоговых льгот для работодателей, принимающих выпускников на работу по специальности. Работодатель трудоустраивает выпускника и год-два не платит за него налоговые отчисления, - пояснил суть инициативы Нечаев.

Активисты Чебоксарского представительства обсудили с лидером партии целый ряд инициатив по развитию регионов.

- Необходимо 70% заработанных регионами средств в регионах и оставлять. Субъекты сами решат, как и на что их тратить. А чтобы жители могли вести жёсткий контроль за расходами, необходимо новое самоуправление. Сейчас мэры российских городов, в том числе Чебоксар, избираются депутатами. А надо, чтобы мэров, а также судей и прокуроров, выбирали сами люди, как непосредственные их работодатели, путём прямого голосования, - подчеркнул Нечаев.

Важный пакет партийных инициатив касается налаживания диалога власти и общества. «Его реализация приведёт к формированию новой системы отношений, в которой главное – человек с его нуждами и желаниями. Тогда люди избавятся от навязчивого страха перед всем новым. Многие сегодня боятся создавать бизнес. Просто не верят в успех из-за большого налогового пресса и административного давления. Если убрать этот психологический барьер, страна станет другой», - считает лидер партии.

Предлагаемую систему отношений Новые люди опробовали в рамках всероссийского конкурса «Марафон идей». Поступило 15 тысяч заявок: смелых гражданских инициатив и креативных проектов по развитию регионов. Около 200 проектов – из Чувашии. Три из них победили. Это проекты Ирины Крыловой «Парки для выгула собак», Раисы Чарковой «Строительство пляжной волейбольной площадки для юных спортсменов» и Дмитрия Егорова «Спортивное поколение» (турниры по мини-футболу). Все они уже реализуются при финансовой поддержке Новых людей.

- Два часа интересного и полезного общения с единомышленниками. Впечатлён отношением жителей республики к своему региону. Люди здесь вдумчивые, любят обсуждать идеи детально, до мелочей. Имеют свой взгляд на события в регионе, у них много заслуживающих внимания идей. И я с радостью поддерживаю их инициативы, — подвёл итог визита Алексей Нечаев.

По итогам сентябрьских выборов партия «Новые люди» планирует сформировать фракции в Государственной думе и десятках региональных парламентов, в том числе в Чувашии.