В Казани открыли «Эффект бабочки» —арт-объект в виде бабочки из пластиковых отходов

Установленная в одном из крупнейших парков Казани инсталляция в виде бабочки выполнена с использованием пластиковых отходов и привлекает внимание горожан к необходимости сортировки и переработки мусора. Проект арт-объекта был выбран в ходе конкурса среди местных жителей и реализован на средства гранта — 500 000 рублей от Coca-Cola в России. Эта инициатива стала продолжением проекта «Казань — город без отходов», которую бренд проводит в сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан как часть глобальной экостратегии Coca-Cola.

Инсталляция «Эффект бабочки» размером 3,3*3,2 метра полностью изготовлена из перерабатываемых материалов: металлического каркаса и покрытия из пластиковой упаковки. Автор проекта и победитель конкурса — 35-летний казанский архитектор Алексей Лазарев — уже создавал малые архитектурные формы и городские арт-объекты, в том числе на тему экологии, и получал за них профессиональные награды.

Рассказывает архитектор Алексей Лазарев:

«Идею для арт-объекта мне подсказал известный «эффект бабочки», который открыл в 1961 году математик и метеоролог Эдвард Лоренц. Применительно к экологии эту концепцию можно сформулировать так: большие изменения складываются из маленьких усилий, поэтому даже простое действие одного человека — например, сдача пластиковой бутылки в переработку — способно повлиять на сохранение окружающей среды. Рад, что жюри оценило мою идею, а полумиллионный грант от Coca-Cola в России позволил воплотить ее на достойном уровне. Это была интересная задача с технической точки зрения — ведь по условиям конкурса объект должен минимум на 90% состоять из вторичных материалов или отходов».

Создание арт-объекта стало логичным продолжением совместного экопроекта Coca-Cola в России и Правительства Республики Татарстан. Она стартовала в 2019 году, когда Казань была выбрана первым российским «Городом без отходов». Эта инициатива является частью проекта Coca-Cola в России «Разделяй с нами», который в свою очередь восходит к глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов».

В рамках проекта «Казань — город без отходов» в столице Татарстана за последние годы реализованы многие экологические проекты:

- открыта первая в России интерактивная обучающая экспозиция о «жизненном пути» перерабатываемых отходов, которую посетили более 5000 человек;

- проведена серия просветительских мероприятий для порядка 90 000 школьников, 7500 студентов и 17 500 взрослых;

- модернизированы два парка — Горкинско-Ометьевский лес и парк имени Урицкого;

- появились свыше 750 контейнеров;

- установлена городская мебель из вторсырья: шезлонги, скамейки, качели, беседка.

На торжественном открытии арт-объекта «Эффект бабочки» в Горкинско-Ометьевском лесу присутствовали генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич, заместитель руководителя исполкома г. Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин, заместитель главы МКУ «Администрация Советского района ИКМО г.Казани» Айсылу Хамзина, начальник Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани Азат Абзалов, директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Роберт Гарипов, автор проекта Алексей Лазарев.

Говорит генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич:

«Проведение конкурса, выделение гранта и установка арт-объекта — очередные шаги Coca-Cola в России к тому, чтобы превратить Казань в город без отходов. Мы действуем по нескольким направлениям: не просто обеспечиваем жителей инфраструктурой для раздельного сбора мусора, но и ведем просветительскую работу — объясняем, почему важно сортировать отходы, и показываем, как правильно это делать. А теперь, с помощью новой инсталляции — стремимся обращаться к эмоциям и эстетическому чувству горожан, развивать культуру бережного отношения к природе через позитивные визуальные ассоциации. Верим, что казанцы будут с удовольствием назначать встречи «у бабочки», а при взгляде на арт-объект вспоминать о проблеме отходов и о том, что каждый из нас способен ежедневно совершать свой вклад в ее решение».

Роберт Гарипов, директор МБУ «Дирекция парков и скверов»:

«Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком Казани, который продвигает принципы устойчивого развития. В рамках проекта «Казань — город без отходов» в парке больше года ведется дуальный сбор отходов и работает интерактивная экспозиция, рассказывающая о масштабе мусорной проблемы в России, а также установлена мебель из переработанного пластика. Открытие в Горкинско-Ометьевском лесу арт-объекта из пластиковых отходов — это еще одна возможность привлечь внимание общественности к важной теме экологии. Мы рады, что парки Казани становятся местом, где жители и гости города могут получить экологическое просвещение и узнать больше о бережном отношении к природе».