В Чебоксарах определили самую успешную семью Приволжья

Фото: cap.ru

В День семьи, любви и верности в столице Чувашии прошел финал конкурса «Успешная семья Приволжья». За право подняться на пьедестал почета боролись 14 многодетных семей - каждая из них признана лучшей в своем регионе. Всего же, по словам организаторов, в отборочных этапах приняли участие 235 многодетных семей, в которых воспитывается более 700 детей.

- Вы все уже победители! У вас замечательные семьи, вы занимаетесь творчеством, показываете пример своим детям, которые растут в атмосфере любви, поддержки и взаимопонимания, - обратилась к конкурсантам на церемонии открытия заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики - министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Фото: cap.ru

На протяжении двух дней семьи демонстрировали таланты, творческие способности и представляли свои регионы. Конкурсная программа мероприятия включила в себя четыре испытания: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе». Так, семьи рассказали о себе, о своих жизненных целях и интересах, об уникальности родного региона, а также проявили таланты и продемонстрировали широкий кругозор. Кроме этого, и конкурсантов, и зрителей своими выступлениями порадовали артисты Театра оперы и балета, чувашского ансамбля песни и танца, а также детские музыкальные коллективы.

В итоге титул «Успешной семьи Приволжья» завоевала семья Абакшиных из деревни Дойная Пермского края. Супруги Светлана и Андрей воспитывают четырнадцать детей и неоднократно становились финалистами престижных фестивалей.

- Это была кропотливая работа: подбирали образы, разучивали танцы, сами монтировали видеосюжет о нашем крае. В нашей семье все понимали ответственность участия в этом конкурсе. Мы настоящие патриоты своей родины и очень любим Пермский край. Спасибо всем, кто поверил в нас и доверил представлять наш уникальный регион на таком высоком уровне, - мы не могли не оправдать ожиданий, - позже процитировали победителей в пресс-службе администрации края.

Второе место осталось в Чувашии. Супруги Александр и Татьяна Львовы воспитывают девятерых детей, шестеро из которых - приемные. В 2018 году им удалось одержать победу во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Фото: cap.ru

Третье место в конкурсе заняли Алексей и Наталия Корякины из Удмуртии, которые воспитывают шестерых детей.

Конкурс «Успешная семья Приволжья» из года в год принимали различные регионы округа. Однако по поручению полномочного представителя Президента России в ПФО Виктора Комарова отныне он будет проходить только в Чувашии. Об этом на церемонии открытия сообщил заместитель полномочного представителя Олег Машковцев.

- Конкурс побывал во многих регионах, но по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Виктора Комарова с этого года конкурс закреплен в Чувашии, - передал Машковцев.

Для справки, конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит ежегодно с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Его участниками являются семьи, проживающие в Приволжье и воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, находящихся в приемной семье, под опекой, попечительством.

Впервые конкурс состоялся в Пензенской области, затем почетное право проведения передавалось в другие регионы округа (Кировская, Оренбургская, Ульяновская области, Пермский край, Республики Башкортостан и Мордовия). В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие было отменено.

В рамках конкурса День семьи, любви и верности отметили и пары, прожившие в браке более 50 лет. Орденом «За любовь и верность» наградили супругов Васильевых и Немиловых, ветеранов труда и бывших педагогов.

ПОЛИТИКА СЕМЬИ

К слову, сохранение и поддержка семьи - одна из приоритетных задач в Чувашии. В день праздника глава региона подписал указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

- Решения, принимаемые Правительством Чувашии, направлены на рост благосостояния жителей и повышение качества жизни. Мы понимаем, что в особой поддержке со стороны государства нуждаются, прежде всего, многодетные семьи, и планомерно движемся в этом направлении, - отметил Олег Николаев.

Фото: cap.ru

Документом вводятся дополнительные льготы и субсидии, которые расширяют принятые ранее меры поддержки. По данным Минтруда региона, в текущем году на реализацию инициатив из республиканского бюджета будет направлено 120 миллионов рублей.

Так, указом предусматривается улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей. Такой возможностью смогут воспользоваться девять семей.

Кроме того, документ освобождает в текущем году от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно - такой возможностью смогут воспользоваться более 3,3 тысячи семей.

Как сообщает пресс-служба Минтруда Чувашии, также изменение коснется использования республиканского материнского капитала. С 2022 года более 450 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут направить средства маткапитала на приобретение автотранспорта. Правда, только в том случае, если нет потребности в улучшении жилищных условий.

Еще свыше 11 тысяч детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся в 5 - 11 классах, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

По словам заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Аллы Салаевой, благодаря этому нововведению бесплатной горячей едой будут обеспечены почти 12 тысяч детей из многодетных малоимущих семей.

- Сначала бесплатной горячей едой обеспечили всех малышей с 1 по 4 класс. Теперь в соответствии с указом ребята из многодетных малоимущих семей с 5 по 11 класс тоже будут питаться бесплатно, - подчеркнула вице-премьер.

Такое решение правительства, отмечают руководители образовательных учреждений, позволит сгладить неравенство между учениками и обеспечить горячим питанием всех детей.

ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Также в регионе успешно реализуются иные программы, предусматривающие поддержки малоимущих многодетных семей.

По словам министра труда Чувашии Алены Елизаровой, в республике 11 тысяч семей получают пособия в повышенном размере на детей от 3 до 7 лет.

Фото: cap.ru

Так, на конец июня в профильные органы поступило более 35 тысяч заявлений по выплате на детей по новым правилам.

- Рассмотрено свыше 25 тысяч обращений, по 11 тысячам заявлений принято решение о назначении пособия в новом размере. Из них по 8 тысячам заявлений вынесено решение о назначении пособия в 100-процентном размере от регионального прожиточного минимума на детей - 9883 рубля в месяц, - отчиталась министр.

Напомним, порядок социальных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет изменился с 1 апреля на основании указа Президента России. Теперь пособие стало более адресным и нацелено на оказание поддержки нуждающихся семей в зависимости от размеров доходов.