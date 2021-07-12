Глава Чебоксар Олег Кортунов присоединился к вакцинации от коронавируса

В Чувашии повсеместно ведется активная прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. В стороне не остался и мэр города Чебоксары Олег Кортунов. На днях он совместно с депутатским корпусом прошел второй этап вакцинации.

Выездная бригада врачей приехала прямо в мэрию столицы. Прививку смогли получить все желающие.

- Рабочий день начался с заботы о себе и окружающих - прошли с коллегами вакцинацию от коронавирусной инфекции, - поделился в своем Инстаграме Олег Кортунов. - Считаю это важным шагом на пути борьбы с инфекцией, ведь победить болезнь можно только получив иммунитет.

Перед прививкой по традиции пришлось пройти осмотр врача: замер давления, температуры и количества кислорода в крови. Также медики уточнили наличие хронических заболеваний.

Как отмечает Кортунов, на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса и каждый сам выбирает препарат для себя. Выбор главы Чебоксар пал на «Спутник V».

На все процедуры ушло 15 минут. После чего, получив рекомендации, Кортунов приступил к своим трудовым обязанностям.

Вслед за мэром Чебоксар прививки поставили депутатам Дмитрию Никонорову и Светлане Лясиной. Желание вакцинироваться они объяснили заботой о себе и окружающих, отметив, что депутатская деятельность подразумевает постоянное общение с жителями города и в этом вопросе вакцинация - прежде всего ответственность за безопасность свою и горожан.

Напомним, жители Чувашии могут записаться на процедуру по единому номеру 122, через личный кабинет на портале Госуслуг или через регистратуру поликлиники, при посещении врача. По сообщению регионального Минздрава, в республике работает 56 пунктов вакцинации. Также для удобства работают 12 мобильных пунктов, которые прививают население на крупных предприятиях, в общественных местах.

В регионе приступили к вакцинации против новой коронвирусной инфекции более 180 тысяч человек, из которых 124 тысячи закончили вакцинацию полностью, поставив второй компонент.

На прошлой неделе, по данным Минздрава, в республику поступило более 28 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего же с начала прививочной кампании в республику поступило более 190 тысяч доз вакцины, в том числе более 173 тысяч доз «Спутника V».