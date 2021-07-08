Руководитель театра кошек Юрий Куклачев примет участие в детском празднике фонда «Ярдэм»

19 июля в комплексе мечети «Ярдэм» (улица Серова, 4а) в честь 8-летия со дня его открытия пройдет большой праздник.

Главный гость мероприятия - народный артист России, руководитель театра кошек, автор дополнительной образовательной программы «Школа Доброты» Юрий Куклачев.

В ходе праздника пройдут спортивные и детские игры, представления и мастер-классы «Уроки доброты и самопознания» от народного артиста России, руководителя театра кошек Юрия Куклачева.

Генеральным партером детского праздника выступит компания «ТАИФ» и «Альвар». Также в проведении мероприятия примут участие Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, подростковый клуб «Кеды» и детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам».