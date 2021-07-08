Самолет летевший из Казани в Турцию пришлось вернуть из-за пассажирки, которой стало плохо

Самолет пришлось развернуть.
Фото: Алина НИЗАМОВА
В этот четверг в 3.20 из аэропорта Казани вылетел очередной самолет в Анталию (Турция). Но воздушный борт пришлось через некоторое время вернуть обратно в столицу Татарстана. Такое решение принял командир экипажа, когда ему сообщили, что в самолете одной из пассажирок стало плохо. По предварительной информации, женщина на некоторое время потеряла сознание.
По приземлению самолет встречала машина «скорой помощи». Пассажирку увезли в Республиканскую клиническую больницу Казани.
- Самолет с остальными пассажирами смог снова вылететь в Турцию в 6.15, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казани.
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