2020-03-04T11:05:00+03:00
Происшествия

В Казани экстренно сел самолет, у одного из пассажиров обнаружили проблему с сердцем

60-летнего мужчину госпитализировали в РКБ
Лика ИСАЕВА
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Самолет из Челябинска приземлился в Казани из-за заболевшего пассажираСамолет из Челябинска приземлился в Казани из-за заболевшего пассажираФото: Из материалов пресс-службы
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Самолет из Челябинска в Москву экстренно приземлился в аэропорту Казани. 60-летнему пассажиру стало плохо во время полета. Капитан воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту. Известно, что пассажиру стало плохо с сердцем.

Самолет в казанском аэропорту встретила машина "скорой помощи". Мужчину экстренно госпитализировали в кардиологическое отделение РКБ. Он находится под контролем медиков. Его состояние оценивается как стабильное.

Самолет же с пассажирами взлетел в 09.55 и продолжил свой путь в Домодедово.

Отметим, что за последние сутки это уже не первая вынужденная посадка самолета вне пункта назначения. Так, минувшим днем самолет из Владивостока в Москву экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о бомбе на борту. Впрочем, информация не подтвердилась и лайнер отправился в столицу.

По тем же причинам самолет, следовавший из Новосибирска в Москву вынуждено приземлился в Перми. Впрочем, сообщение о взрывном устройстве на борту не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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