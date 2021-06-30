В Казани состоялся праздник спорта для малышей и их родителей «Маленький чемпион-2021»

В спортивном зале лицея № 146 «Ресурс» забавная малышня ползком, бегом и вприпрыжку неслась к победному финишу за призы и аплодисменты зрителей.

«Маленький чемпион» - это физкультурный праздник для тех, кто еще так мал, что вряд ли бы справился с поставленной задачей, не будь рядом мам и пап. Хотя, казалось бы, все просто: необходимо как можно быстрее добраться до финиша, который от линии старта отделяют всего 9 метров.

Учитывая, что малыши растут и развиваются буквально не по дням, а по часам, юных спортсменов разделили на три группы: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет.

Малышам из первой группы полагалось до конца дистанции доползти на четвереньках. Из второй - пробежать бегом, а из третьей - проскакать ее резвым зайчиком. Причем первое, второе и третье места присуждались в каждой группе!

А это значит, что по итогам соревнований награды вручались девяти победителям! И это не считая дополнительных номинаций для каждой группы участников: «Малыш, который никуда не торопился», «Самый креативный образ», «Самые дружные болельщики», «Самый удачливый малыш» и, конечно же, приз зрительских симпатий. Чтобы участники соревнований и их команды не испытывали жажду во время испытаний, еще при регистрации они получали в подарок бутылочку свежей воды «Сестрица». Также каждому зарегистрированному участнику вручали пакетики сухого молочного напитка «Нэнни» и ложечку для кормления - все от фирмы «Бибиколь».

Открывая праздник, управляющий ООО «Центр медиа» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов отметил, что время, проведенное с детьми, бесценно. Поэтому надо ценить каждый миг, каждую секунду, собирая их словно драгоценные жемчужины.

На линию старта малыши выходили по трое. А скорость их перемещения определяла самая настоящая судейская команда со свистками и секундомерами. Ведь надо было с максимальной точностью зафиксировать время прохождения дистанции, чтобы потом выявить самых быстрых.

А вот жюри, возглавлял которое Тимур Бадретдинов, предстояло выбрать тех, кто не отличался быстротой передвижения, но доставил массу положительных эмоций зрителям или своим необыкновенным костюмом, а на соревнования прибыли божьи коровки, львята, цыплята, лисята и прочие милые зверюшки, или необычным поведением.

Сами понимаете, объяснить маленькому чемпиону, что от него требуется оперативно добраться из точки А в точку Б, совсем непросто. И уж тем более заставить его это сделать. Не все спортсмены, услышав свисток судьи, спешили к финишу. Кое-кто оставался сидеть на старте, несмотря на нечеловеческие усилия родителей сдвинуть их с места.

Физический контакт был категорически запрещен правилами соревнований, поэтому для заманивания спортсменов в ход шли самые разнообразные предметы: ключи от машины, пульт от телевизора, погремушки, мягкие игрушки, мячики, елочные гирлянды, даже музыкальные инструменты…

Алия Садриева своего сыночка Хасана успешно привела к финишу при помощи зеленого пластикового детского горшка.

- О, горшок в нашем доме - это священный, буквально тотемный предмет, - смеется Алия. - Все дела мы делаем только благодаря ему. Например, не мешаем маме работать. Даже ползать научились! А еще им можно стучать в пол, чтобы отомстить соседям, которые 8 месяцев подряд делали ремонт.

Эльвира и Марсель Калимуллины заманили к финишу сына Рэма сладкой баранкой.

- Это самый любимый продукт в нашей семье, - раскрывают они секрет. - Чем бы Рэм ни занимался, показываем ему баранку - и всё, он уже мчится к нам.

Тут надо немного отвлечься от самих забегов и отметить отличную организацию праздника в целом. Пока малыши первой группы совершали чемпионские подвиги в спортзале лицея, для участников второй и третьей группы на большой сцене в школьном дворе были организованы веселые конкурсы, выставка продукции от партнеров праздника и концертная программа.

Свое искусство продемонстрировали юные танцовщицы из хореографической школы «Русский балет», а помогала ведущей организовывать конкурсы детская подиумная модель с синдромом Дауна Лиза Чурикова.

Для любителей селфи и красивых фотографий на площадке была организована романтичная фотозона, сказать спасибо за которую надо творческой мастерской «Амирани».

Здесь же можно было неспешно познакомиться с группами поддержки маленьких чемпионов.

Вот семья Шакировых в желтых футболках большой компанией пришли поддержать своего спортсмена Марселя. Почему в желтых? Потому что мальчик-то не просто мальчик, а мальчик-цыпленочек.

Семья Хасановых нарядилась в футболки зеленые. Да еще и с надписью «Кazan». Чтобы точно выделяться в толпе. И все ради поддержки младшей доченьки Рамины.

Старты, в которых принимали участие более полусотни малышей до года, пронеслись с космической скоростью. И вот со сцены звучат фанфары победы, а ведущая праздника объявляет фамилии победителей первой группы.

Третье место разделили Амирхан Шакирзянов и тот самый Рэм Калимуллин с баранкой. Их результаты различались буквально на доли секунды. Второе место досталось Тамиру Гараеву. Первое - Хасану Башарову. Хвала маме и зеленому горшку!

Амирхан Шакирзянов, 3 место в группе до 1 года.

Рэм Калимуллин, 3 место в группе до 1 года.

Тамир Гараев, 2 место в группе до 1 года.

Хасан Башаров, 1 место в группе до 1 года.

Малышом, который никуда не торопился в этой группе, стал Сайдаш Хуснутдинов. Самый креативный образ был у Марселя Шакирова. Самые дружные болельщики оказались у Анны Аминевой. Самым удачливым малышом был признан Арсен Хайбуллин, а приз зрительских симпатий получил Айдан Минвалиев.

Сайдаш Хуснутдинов номинация «Малыш, который никуда не торопится» до 1 года.

Шакиров Марсель номинация « Самый креативный образ 2021» до 1 года.

Анна Аминева номинация «Самые дружные болельщики» до 1 года.

Арсен Хайбуллин номинация «Самый удачливый малыш» до 1 года.

Айдан Минвалиев номинация «Приз зрительских симпатий» до 1 года.

На сцене все еще поздравляют самых-самых малышат, а в спортзале уже приноравливаются к дистанции участники второй возрастной группы, которым еще только предстоит пробежать свои заветные 9 метров. На старт уверенно выносится мамой Раян Миназов с белыми крылышками за спиной.

- Мы выбрали образ ангелочка, потому что для меня все дети - это ангелы, - признается многодетная мама Анна. - Мы пришли сюда как на праздник. И ни секундочки не расстроимся, если не займем призового места. Я вижу, что сыну здесь очень нравится. Он улыбается, не капризничает. Поэтому хочу сказать огромное спасибо всем организаторам за возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии.

Жюри, всех зрителей и участников забега немало повеселил наряженный футболистом Адель Мубаракшин, который сначала очень весело и быстро бежал к финишной черте, но примерно сантиметров за десять от нее остановился и… побежал обратно. Родители сумели вновь придать ему нужное направление, но он снова не добежал те самые десять сантиметров… В заманивание Аделя к финишу включились даже судьи, но увы…

- Почему-то не любит доводить дело до конца, - удивляется упорному нежеланию сына закончить забег его мама Айгуль. - Думаю, это у него от меня. Такой вот переменчивый характер. Может быть, вырастет и изменится. Мы, конечно, надеялись, что получим приз как самые быстрые бегуны, но теперь я думаю, что мы получим приз как самые неторопливые участники.

Кстати, мама Айгуль оказалась провидицей: жюри отметило Аделя как самого неторопливого малыша второй возрастной группы. Приз зрительских симпатий достался Есении Золотовой, самой удачливой малышкой стала Мирослава Лунева. Самыми дружными болельщиками признали семью Анвара Сибгатуллина. Приз же за самый креативный образ вручили ангелочку Раяну Миназову.

Адель Мубаракшин номинация «Малыш, который никуда не торопится» в группе от 1 до 2 лет.

Раян Миназов номинация «Самый креативный образ-2021» в группе от 1 до 2 лет.

Анвар Сибгатуллин номинация «Самые дружные болельщики» в группе от 1 до 2 лет.

Мирослава Лунева номинация «Самый удачливый малыш» в группе от 1 до 2 лет.

Есения Золотова номинация «Приз зрительских симпатий» в группе от 1 до 2 лет.

Призовые места за скоростное добегание распределились следующим образом: бронзу получил Артур Ахмадуллин, серебро - Родион Фадеев, золото - Айлин Хафизова.

Артур Ахмадуллин, 3 место в группе от 1 до 2 лет.

Родион Фадеев, 2 место в группе от 1 до 2 лет.

Айлин Хафизова, 1 место в группе от 1 до 2 лет.

Третьей возрастной группе участников соревнований, напомним, ввиду их категорической взрослости предлагалось преодолеть контрольную дистанцию не ползком, не бегом, а скачками.

Поэтому Ольга Крутикова нарядила своего сыночка Степана зайчиком. И себя тоже. И заодно двух своих старших сыновей - Ивана и Александра. Тренировалась семья Крутиковых тоже вместе.

- Прыгали! Много прыгали! - говорит мама Ольга.

Семья Крутиковых уже принимала участие в «Маленьком чемпионе» два года назад. Степан тогда находился в «ползательном» возрасте, но призового места не получил.

- Очень хотел спать, - смеется Ольга. - Никак не могли его растормошить.

Зато в этом году семья «мальчиков-зайчиков» получила-таки награду! Но не за скоростное прыганье, а за самый креативный образ.

Степан Крутиков номинация «Самый креативный образ-2021» в группе от 2 до 3 лет.

Самым удачливым малышом стала Рамина Мухаметшина. Самые дружные болельщики оказались у Тагира Фаттахова. Они запомнились жюри и зрителям строительной тематикой в одежде. Сам Тагир был наряжен в ярко-оранжевую каску, светоотражающий жилет, в руках держал молоток и пилу. А к финишу его заманивали… шуруповертом!

Рамина Мухаметшина номинация «Самый удачливый малыш» в группе от 2 до 3 лет.

Тагир Фаттахов номинация «Самые дружные болельщики» в группе от 2 до 3 лет.

Приз зрительских симпатий забрал Илья Ким. Малышкой, которой никуда не торопилась, стала Алима Киямова.

Илья Ким номинация «Приз зрительских симпатий» в группе от 2 до 3 лет.

Алима Киямова номинация «Малыш, который никуда не торопится» в группе от 2 до 3 лет.

Места за скоростную прыгучесть распределились следующим образом: третье - у Амины Нуриевой, второе - у Дамира Хамидуллина, первое - у Владислава Якина.

Амина Нуриева, 3 место в группе от 2 до 3 лет.

Дамир Хамидуллин, 2 место в группе от 2 до 3 лет.

Владислав Якин, 1 место в группе от 2 до 3 лет.

Всем самым быстрым и не очень ползунам, бегунам и скакунам Казани были вручены не только памятные дипломы, но и весомые призы от партнеров праздника.

Завод Братьев Крестовниковых предоставил наборы премиальной детской линейки бытовой химии от крупнейшего российского производителя «Нэфис Косметикс» - порошки и гели для стирки, средство для мытья посуды, детское мыло, жидкое мыло.

Компания «Бибиколь» презентовала малышам и их родителям пюре и каши.

Фирма Mepsi порадовала трусиками-подгузниками, ложечками для кормления, влажными гипоаллергенными салфетками, гелями для стирки, пятновыводителями.

Бренд «Бабушкино Лукошко» вручал полотенца, соки, пюре и наборы недельного меню.

Компания Natura Siberica предоставила наборы натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири.

Но не только отмеченным жюри и судьями маленьким казанцам достались подарки! Так, на стенде «Бабушкино Лукошко» можно было получить яркий пакет с продукцией за подписку в аккаунте компании в одной из популярных соцсетей. А еще тут можно было продегустировать вкусные фруктовые пастилки.

Особую благодарность за гостеприимство и помощь в организации «Маленького чемпиона» хотелось бы выразить сотрудникам лицея № 146 «Ресурс» и лично ее директору Диляре Салиховне Каримовой. А также поблагодарить ГАУЗ «Станция скорой помощи» г. Казани за медицинское сопровождение мероприятия.

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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Лицей «Ресурс»: развитие, единство, содружество учеников, родителей, сотрудников

Руководит лицеем директор Диляра Салиховна Каримова, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РТ, «Отличник просвещения».

В лицее реализуется более 15 инновационных проектов, среди которых «Деловые завтраки по четвергам» , «Ре-эстетик лицея 146 - территория здорового питания для всех и для каждого», «Ре-эстетик лицея 146 - выстроенная логистика управления процессом организации здорового питания», «Красоту творим сами», «Раздельный сбор мусора», «Коворкинг-центр участников образовательных отношений - новый формат создания единой воспитательной среды «семья - школа».

Лицей всегда открыт и готов делиться опытом и идеями!

«Развиваясь сами, совершенствуем мир вокруг!» - девиз образовательного учреждения.

Бренд «ЗБК. Детство»

«ЗБК. Детство» - премиальная детская линейка бытовой химии от крупнейшего российского производителя «Нэфис Косметикс». Создавая эту линейку, компания отдала предпочтение традиционным, проверенным, безопасным и максимально эффективным ингредиентам.

Завод Братьев Крестовниковых обладает собственной лабораторией по контролю качества продукции. Наши традиции основаны на опыте, современных технологиях, стремлении к натуральности и безопасности.

Продукция линейки для чистоты «Традиции качества. Детство» произведена на высокотехнологичном оборудовании инжиниринговой компании Ballestra S.P.A. (Италия), OMMP S.R.L. (Италия) и Fischer-Müller (Германия).

Каждый новый продукт проходит несколько уровней тестирования. Эти тесты направлены на подтверждение соответствия повышенным требованиям к гипоаллергенности и безопасности для кожи, так как продукция рекомендована для использования в семьях с детьми, в том числе новорожденными.

Сайт «ЗБК. Детство»

БИБИКОЛЬ

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Mepsi

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- подгузники и трусики Mepsi заботятся о здоровье и комфорте вашего малыша на протяжении всего дня;

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Natura Siberica

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ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению как на месте происшествия, так и на пути следования в стационар (то есть находящимся вне лечебного учреждения) при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окружающих лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, осложнениями беременности и при родах.

Станция скорой медицинской помощи работает и в режиме чрезвычайной ситуации - это ликвидация медико-санитарных последствий катастроф, стихийных бедствий силами выездных бригад скорой медицинской помощи.

Станция оказывает помощь всем жителям и гостям города Казани в пределах территориальной границы, ежесуточно формируется 80 выездных бригад.

В составе станции имеется 9 подстанций, расположенных в разных районах города с учетом 20-минутной доступности всей зоны обслуживания.