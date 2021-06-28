За маркой – вкус, да не только: маркировка молочной продукции началась 1 июня 2021 года с категории «мороженое» и «сыры».

Татарстан вошел в топ-5 регионов по присоединению к маркировке молочной продукции в Приволжском федеральном округе. И это неплохой показатель. Впрочем, будем опираться на аргументы.

ЧТО СТОИТ ЗА МАРКИРОВКОЙ МОРОЖЕНОГО И СЫРА?

Если задать любому из нас вопрос, какой товар он предпочтет, промаркированный или контрафактный, многие ответят, не задумываясь: какая разница? А зря. Хотя о цене мы поговорим чуть позже, вся эта затея с маркировкой просматривает далеко идущие планы: Цифровая маркировка позволит справиться с любыми видами нелегального оборота, включая контрафакт, фальсификат, контрабанду и другие формы незаконного оборота. Теневика никогда не заботит качество, только – прибыль. Он знает, что на рынке игрок не постоянный, а у непостоянства, как известно, свои правила. Поэтому покупая заведомо неизвестный товар, мы берем кота в мешке и играем в русскую рулетку: авось, со здоровьем ничего не случится.

По данным исследований НИФИ Минфина, доля нелегального оборота для сливочного масла и спредов составляет более 44%, для сыра, сырных продуктов и творога – 19%, мороженого – 21,5%. Россельхознадзор оценивает уровень фальсификата на молочном рынке в 17%. По данным Высшей школы экономики, разница между видимым потреблением и фактическими продажами питьевого молока в 2018 году составили 18%, сыра – 15%, масла – 28%.

Из этих данных следует, что, покупая мороженое, мы практически покупаем каждую пятую порцию контрафакта. Что в нем намешано, остается на совести производителя.

Система маркировки в связке с ФГИС Меркурий, которая контролирует молочное сырье, позволит производителям проследить качество молочной продукции от его производства до продажи.

Управляющий партнер агентства Agro and Food сcommunications Илья Березнюк:

«Основная задача введения маркировки как раз и заключается в том, чтобы исключить появление просроченной и контрафактной продукции на полках магазинов. Проект действительно уникальный. И исходя из его базовых принципов и механик – производитель не сможет скорректировать сроки годности на том или ином этапе товарной цепи, поскольку уникальный Data Matrix код фиксирует только ту информацию, которую производители указывают при его заказе. Система отражает исходные, которые не подлежат никаким изменениям, поэтому путь для просрочки на рынке будет скорее всего закрыт. Маркировка дает возможность потребителю через приложение «Честный знак» узнать реальную информацию о товаре до покупки, в том числе проверить сроки его годности. Для этого достаточно отсканировать код на упаковке или ярлыке».

Предприятия Приволжского федерального округа активно подключаются к системе маркировки. В «Честном знаке» зарегистрированы 3562 компаний, работающих с молочной продукцией, из них 453 – производителей. Они заказали более 432 млн цифровых кодов.

Производители Татарстана продолжают готовиться к обязательной маркировке. На данный момент к системе маркировки подключились 48 из 83 компаний и 17 из 97 индивидуальных предпринимателей. Всего в ПФО к маркировке молочной продукции присоединились 3562 компаний. В системе регистрируются производители, импортеры, оптовые и розничные организации.

Стремление играть по-белому вполне оправданно: с рынка уходят неугодные конкуренты. По сути, идет зарождение ответственного бизнеса, который отвечает за свой трендсеттер (свежую марку) и работает в легальном поле. А нам, потребителям, очень важно получить качественный продукт, и не думать, что же в той порции мороженого, которое мы купили ребенку – пальмовое или сливочное масло?

О СРОКАХ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сроки введения маркировки государство установило для всех субьектов одинаковые: Маркировка молочной продукции началась 1 июня 2021 года с категории «мороженое» и «сыры». С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток через кассы наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток – летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

Отметим также, что государство, в лице Центра развития перспективных технологий (ЦРТП) взяло на себя обязательства разъяснений всех условий и решений задач, связанных с маркировкой.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова:

«Все сети участвуют в эксперименте с первых дней, поэтому процессы у нас отработаны. Все готовы к получению и реализации маркированного товара, уже развернуты площадки по тестированию системы на кассах. Если возникают какие-то даже небольшие технические вопросы, мы решаем их в рабочем порядке, в том числе на рабочих и проектно-экспертных группах».

Поясним, что любой предприниматель может обратиться по горячей линии Честный знак и получить исчерпывающую информацию о наиболее эффективных способах подключения к системе. Маркировка позволит повысить конкурентоспособность местных производителей как в регионе, так и за его пределами. Для потребителей система предоставляет возможность убедиться в достоверности информации о месте производства и производителе продукции.

Да и дефицита товара, особенно такого, как мороженое, нигде не наблюдается. Во-первых, это показывает опыт внедрения маркировки в других товарных группах. Во-вторых, введение маркировки не повлечет роста цен из-за замещения сектора нелегального оборота легальной продукцией. Также снизится волатильность цен и повысится контроль над ними.

Согласно расчетам, уход с рынка нелегальной продукции приведет к дополнительной выручке легальных производителей на уровне 52,6 млрд в год и может повлечь снижение стоимости для потребителей в пределах 4%.

Основная причина роста цен молочной продукции – рост цен на сырое молоко. Он за последние два года превышает рост цен на готовую продукцию. Доля в себестоимости конечной молочной продукции насчитывает свыше 50%.

Благодаря этапности введения маркировки инвестиции бизнеса будут распределены на 3 года, что снижает нагрузку на компании и на цены. Предусмотрены также меры господдержки. Так что без мороженого и сыров мы точно не останемся.

Центр развития перспективных технологий:

«Дефицит мороженного с внедрением обязательной маркировки с 1 июня не ожидается. В системе зарегистрировано 90% производителей мороженого и почти все производители сыра. Количество типографий, которые уже готовы поставлять производителям упаковку с напечатанными кодами маркировки, полностью перекрывают по объему мощности по производству мороженого и сыра в стране. Кроме того, мороженое – это продукция длительного срока хранения и производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон. Так и в этом году компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь на несколько недель не успевают к 1 июня, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до 1 июня. Таким образом будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции – маркированной».

ЗА РАЗУМНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Итак, замыкает всю эту логическую цепочку маркировки товаров система «Честный знак», которая защищает НАШУ с вами жизнь и здоровье. Система помогает узнать всю информацию о товаре, не отходя от прилавка. Благодаря «цифровому паспорту» каждого продукта покупатель может узнать, где и кем произведен товар, какой у него срок годности и другие данные. Например, маркировка молочной продукции исключит «перебивание» сроков годности недобросовестными поставщиками, а значит, будет гарантировать наличие безопасного и свежего продукта в магазинах.

С помощью приложения Честный знак любой покупатель может отсканировать товар и проверить его качество. На сегодняшний день приложение Честный знак скачали 3,5 млн человек, проверено 47 млн товаров. Происходит формирование не только честного рынка, но и культуры потребления безопасных товаров. ЦРПТ регулярно проводит различные акции. К примеру, сейчас любой покупатель, который проверяет товары через Честный знак, может выиграть миллион рублей и много других полезных призов. Акция проходит до 12 июля, к ней можно подключиться в любой момент. Присоединяйтесь. Честный рынок поможем формировать и мы, разумные покупатели.

О МАРКИРОВКЕ В ТАТАРСТАНЕ И ПФО

Татарстан вошел в топ-5 регионов по присоединению к маркировке молочной продукции в Приволжском федеральном округе. К настоящему времени в «Честном ЗНАКе» зарегистрированы 346 компании, в том числе 65 производителей из Татарстана.

Всего по России в системе «Честный ЗНАК» зарегистрированы 19 тысяч компаний, работающих с молочной продукцией, в том числе 2309 производителей.

Всего участники оборота из 80 регионов России заказали более 2,45 млрд кодов. В топ-5 производителей по количеству введенных в оборот кодов маркировки вошли «Челны Холод», «Чистая линия», «Фабрика Настоящего Мороженого», «Валио», «Хохланд Русланд».

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Процесс внедрения маркировки предусматривает общие меры поддержки для всех товарных групп, а также специально разработанные инструменты для конкретных отраслей. Они направлены на минимизацию затрат производителей при подключении к системе.

Производители могут стать участниками программы Фонда развития промышленности «Производительность труда», предусматривающей кредитную ставку размером 1%.

Для производителей молочной продукции предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза России со ставкой от 1 до 5%. Для типографий – нулевая ставка НДС по линии Правительства России на импортное оборудование для печати кодов маркировки и программа ФРП «Цифровизация промышленности». Эта мера позволит сделать услуги типографий дешевле для участников оборота, потому что стоимость оборудования для типографий снизится на 20%.

Также было утверждено постановление правительства, которое смягчает введение маркировки для игроков рынка. Согласно постановлению, фермерам разрешено продавать свою продукцию в рознице до 1 декабря 2022 года. Еще одно важное разрешение – продажа продукции без маркировки, выпущенная до даты введения обязательной маркировки. Это могут сделать не только производители сыра и мороженого, но и те компании, для которых маркировка станет обязательной на следующих этапах. Также производители могут продавать немаркированные остатки до истечения их срока годности.

Помимо этого, из списка товаров, обязательных для маркировки, исключены фруктовый лед и десерты без молочных жиров и белка. Описан процесс работы для вендинговых автоматов. Также для участников оборота сдвинули сроки передачи информации о выводе продукции из оборота. Производители товаров со сроком годности до 40 дней начнут это делать с 20 января 2022 года, а те, кто выпускает продукцию со сроком годности более 40 дней, – с 1 июня 2022 года.

И конечно приняты послабления для организаций и ИП, которые ведут свою деятельность в труднодоступных и отдаленных местностях. Теперь они могут регистрироваться в системе мониторинга в течение 30 дней с момента возникновения такой необходимости. Также в течение 30 дней они могут передавать сведения об отгрузке, выводе из оборота и возврате товара через кассовую технику.

Опыт производителей:

«Мы заранее проработали интеграцию системы, проконсультировались с производителями, которые участвовали в эксперименте, принимали участие в совещаниях с профильными ведомствами. Вопросов по функционированию системы у нас нет. За 4 месяца до старта проекта мы закупили и протестировали оборудование, уже 1 июня мы отгрузили маркированные товары нашим клиентам в X5 Group, 2 июня этот товар поступил на реализацию. Мы выпускаем около 500 тыс. единиц продукции в месяц, уже заказали порядка 370-380 тыс. кодов. Сама система прослеживаемости очень важна для нас как производителей, и хорошо, что она интегрируется с «Меркурием». К примеру, мы сталкиваемся с тем, что наша продукция появляется в детских лагерях и дошкольных учреждениях, хотя мы не участвуем в госзакупках. Поэтому важно внедрять систему, чтобы исключать такие случаи» - сообщает Андрей Андреев, «Азбука сыра».