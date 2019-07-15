Казанец, который закрылся в квартире и угрожал взорвать дом, задержан

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-15T15:16:36+03:00

Во время операции по его задержанию сотрудниками экстренных служб была проведена эвакуация 39 жильцов дома и перекрыты газовые стояки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Казани задержали мужчину, который закрылся в квартире на улице Минской, пустил газ и угрожал взорвать дом. В настоящее время он доставлен в отдел полиции «Азино-2».

Во время операции по его задержанию сотрудниками экстренных служб была проведена эвакуация 39 жильцов дома и перекрыты газовые стояки. О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU