Казанский нейропсихолог Алина Ахметшина рассказала, как влияет жара на психологическое состояние человека

В Татарстане и Казани аномальная жара продержится до 27 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане и Казани аномальная жара продержится до 27 июня. Даже молодым людям непрост перенести столько времени, когда на улице днем дело доходит до +36 градусов и нет даже маленького дождя. При этом, как оказалось, такая жара может повлиять не только на физическое здоровье человека, но и на его психику.

Так, по словам ассистента и старшего лаборанта кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования, клинического психолога, нейропсихолога Алины Ахметшиной, например, при такой погоде могут наблюдаться нарушение памяти и проблемы с концентрацией внимания.

- Высокая температура воздуха влияет на когнитивные процессы и психологическое состояние человека в виде проявления тревоги, беспокойства, возникновения бессонницы. Это связано с физиологическими особенностями человека и функционированием мозга, так как мозг нуждается в постоянном кислородном обогащении. Из-за жары наблюдается гипоксия, происходит потеря влаги, обезвоживание организма. Все это приводит к тому, что мозг не насыщается кислородом, нарушается его кровообращение, вследствие этого страдают память и внимание. В целом, жара влияет на каждого индивидуально в зависимости от его физиологических особенностей, - цитирует пресс-центр КФУ Алину Ахметшину.

Из-за нарушения концентрации внимания у водителей во время жары увеличивается количество ДТП на дорогах. Кроме того, долгое кислородное голодание при таких высоких температурах может еще привести к инфарктам и инсультам. При этом, как утверждает нейропсихолог, жара не влияет на интеллект человека, правда, в ряде случаев может наблюдаться его ослабление.

Как советует Ахметшина, во время сильной жары для облегчения состояния нужно больше времени проводить на свежем воздухе, но не под прямыми лучами солнца, носить головной убор и пить больше жидкости.

Если сложно переносить жару с точки зрения физиологии, то лучше обратиться к терапевту. А если начали испытывать ту же тревогу, то надо сходить на прием к психологу.

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