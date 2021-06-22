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Общество22 июня 2021 11:25

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Столбики термометров будут показывать +36 градусов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При этом в предстоящие дни осадков ожидать не стоит.

При этом в предстоящие дни осадков ожидать не стоит.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории республики установилась аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на девять и более градусов выше нормы, сообщает Гидрометцентра Татарстана. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

- Аномально-жаркая погода сохранится по 27 июня. В период с 23 по 27 июня ожидаются максимальные температуры воздуха от +31 до +36 градусов, - также отметили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом в предстоящие дни осадков ожидать не стоит. Если дожди и будут, то небольшие и кратковременные.