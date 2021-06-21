Зелёные активисты Татарстана призывают помочь приюту «Кот и пес»

В субботу, 19 июня, зелёные активисты Татарстана в рамках всероссийской «Зелёной эстафеты» реальных дел помогли приюту для бездомных животных «Кот и Пёс» в Зеленодольске. Привезли ветошь, средства дезинфекции, сухие корма, крупы, 30 килограммов костей и мясных отходов. В приюте проживают 450 собак и 56 кошек, среди них много инвалидов.

- Проблема бездомных животных в России сейчас стоит очень остро. Если из бюджета что-то и финансируется, то только отлов, стерилизация и краткосрочная передержка, как при этом быть с оказанием ветпомощи и длительным содержанием – не ясно. При этом бездомные животные, которые не проходят регулярный ветконтроль и вакцинацию, могут стать переносчиками опасных для человека заболеваний, – рассказала доцент кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета Гузель Валиева.

Приют «Кот и Пёс» был основан 5 лет назад на территории бывшего тепличного комбината совхоза «Овощевод». Капитальных сооружений на территории приюта нет, животные круглогодично выживают во времянках из фанеры и остатков древесины. Отсутствие бетонированного пола в вольерах затрудняет процесс уборки и дезинфекции, поэтому, например, кошки часто страдают глазными инфекциями.

С уборкой немного выручают волонтёры. Каждую субботу из Казани приезжает на своей маленькой малолитражке пожилая женщина, которая однажды решила помочь, а теперь не может бросить полюбившихся ей животных, которые с нетерпением ждут её приезда.

Многие местные жители, проезжая, завозят в приют пищевые отходы. Но это не решает основной проблемы: необходим контроль питания, чтобы у животных не было проблем с пищеварением, постоянный ветеринарный контроль, употребление специализированных кормов и витаминных добавок. Большая часть «особенных» питомцев привезли в приют волонтёры и неравнодушные граждане, которые буквально спасли их от мук и смерти.

- Ответственность за жестокое обращение с животными, как показывает сложившаяся в России судебная практика, – явление достаточно редкое. Считается нормой просто выставить питомца на улицу и оставить его выживать самостоятельно, – комментирует Валиева.

Шоколадного шарпея Альму привезли в приют со сломанной лапой, которую уже было не спасти – её ампутировали. За пару месяцев до операции её на автомобиле переехал собственный хозяин. Вместо того, чтобы оказать питомцу ветеринарную помощь в клинике, хозяин просто замотал поврежденную конечность ветошью. Ни дезинфекции, не смены повязки не производилось, поэтому через некоторое время собака оказалась в предсмертном состоянии. Альму выбросили на улицу, как отслужившую вещь. Теперь Альма в человеческом понимании инвалид. Но она этого не знает: оправившись от болезни, собака искренне радуется жизни, весело и энергично передвигается на трёх лапах.

У молодых животных в приюте большие шансы найти своих хозяев, но в неделю забирают всего 1-2 воспитанников. Привозят же 10-12 новых питомцев. Животные нуждаются в реальной помощи: нужны крупы, корм, наполнители, средства дезинфекции, подстилки, а также уход – уборка вольеров и посуды, вывоз мусора.

- Таким приютам, которые выполняют невероятно значимую функцию в поистине нечеловеческих условиях, буквально силами пяти человек, – необходима системная помощь, – говорит активист Александра Кудзагова. – Нужно организовывать регулярное волонтерство, развивать систему опекунства, когда человек или компания берут конкретное животное под опеку и ежемесячно присылают деньги на его содержание. Это то, что можем сделать мы сами, здесь и сейчас. Кроме того, мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами для строительства комфортных вольеров для животных этого приюта.

Если вы хотите помочь приюту «Кот и Пёс», 27 июня с 12 до 19:00 на заднем дворе культурного центра «Московский» в Казани состоится своп-маркет Minimal. Здесь будет установлена специальная стойка, куда можно привезти корм, наполнители или пожертвовать средства для приюта.