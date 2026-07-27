Власти Чебоксар внесли изменения в городской бюджет на 2026 год с учетом приоритетных направлений

На внеочередном десятом заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов внесены изменения в главный финансовый документ города - бюджет на 2026 - 2028 годы. Решение связано с сокращением доходной части Чебоксар из за уменьшения поступлений из вышестоящих бюджетов. При этом по решению депутатского корпуса в ряде ключевых сфер финансирование в 2026 году будет увеличено.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В текущем году из за снижения безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней расходы уменьшаются на 360 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы города вырастут на 7,2 млн рублей. С учетом перераспределения средств собственные расходы города увеличатся на 19,3 млн рублей.

После корректировки доходная часть бюджета составит порядка 20,95 млрд рублей, расходная - 21,1 млрд рублей. Дефицит бюджета в настоящее время оценивается в сумму свыше 63,2 млн рублей.

НА ЧТО НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

- Денежные средства будут направлены на ключевые сферы, которые сейчас являются для города приоритетными. Улучшаем работу городских служб и создаем для детей комфортные условия для учебы и занятий спортом, - отметил председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Владимир Доброхотов.

Так, более чем на 64,1 млн рублей увеличатся расходы на благоустройство города: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий, содержание автомобильных дорог. Дополнительное финансирование направят и на текущее содержание сетей наружного освещения и объектов озеленения, вырубку зеленых насаждений на территории детских образовательных учреждений.

Почти на 21 млн рублей увеличивается финансирование на сферу образования. В числе приоритетных задач стоят вопросы обеспечения охраны учреждений образования и благоустройство объектов после капремонта 13 школ.

Еще 3 миллиона рублей дополнительно направят в сферу экологии - финансирование будет направлено на оказание услуг по обработке и захоронению отходов.

ПЛАНЫ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Бюджет на 2027 год - доходная и расходная части утверждены в размере 20,6 млрд рублей. Доходы и расходы в 2028 году предварительно составят по 22,4 млрд рублей.