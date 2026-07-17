Прогноз был нулевым: врачи Татарстана спасли иностранца со множественными травмами после наезда фуры

Врачи Елабужской ЦРБ провели сложнейшую операцию, которая подарила пациенту шансы на жизнь. Фото: минздрав Татарстана

Врачи Елабужской ЦРБ совершили то, что иначе как чудом не назовешь – им удалось победить в схватке за жизнь пациента, пострадавшего в страшном ДТП. По словам хирургов, у мужчины практически не было шансов выжить – но после пятичасовой операции появился маленькая надежда. Сейчас пациент восстанавливается в больнице, его жизни уже ничего не угрожает.

В ночь на 2 июня на трассе М7 произошло ДТП, которое могло стать смертельным для 35-летнего иностранного гражданина – мужчину сбил грузовой автомобиль. В районе полуночи его доставили в приемный покой Елабужской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Он был в сознании, но артериальное давление составляло критические 40/20 – при таких цифрах организм находится на грани остановки жизненно важных функций. Счет шел не на часы, а на минуты.

С первых секунд за жизнь пациента боролись врачи-реаниматологи: они незамедлительно начали комплекс экстренных мероприятий, направленных на стабилизацию давления и сердечного ритма. Когда состояние удалось немного выровнять, пациента экстренно доставили в операционную. Впереди была операция, которая длилась более пяти часов – и каждый миг требовал от хирургов предельной концентрации и хладнокровия.

За операционным столом работала команда профессионалов: травматологи-ортопеды Елабужской ЦРБ Ильдан Сафин и Иван Барсуков, медсестры Ленуза Саляхова, Наиля Гималетдинова, Алена Васильева, медсестра-анестезист Наталья Лешева и анестезиолог-реаниматолог Дилюс Зиганшин.

По словам лечащего врача Ильдана Сафина, с таким объемом повреждений и исходным состоянием люди обычно не выживают.

«Прогноз был нулевым», – признается хирург.

Каждая минута внутри операционной могла стать последней, но медики сделали невозможное – они провели сложнейшее вмешательство, которое в медицинской практике описывают как единичный случай успеха.

Пациент не просто выжил – сегодня его перевели в травматологическое отделение, где продолжает получать необходимое лечение и проходит восстановление. Его состояние стабилизировано, прогнозы врачей благоприятные, а с каждым днем он чувствует себя все лучше. Трасса М7, которая для многих становится местом трагедии, для этого мужчины оказалась точкой отсчета новой жизни – благодаря мужеству и профессионализму врачей.

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