Удалили редчайшую опухоль и заменили ее на 3D-имплант: казанские онкологи сохранили пациентке ногу

Врачи онкодиспансера сохранили пациентке не только ногу, но и возможность жить привычной жизнью. Фото: минздрав РТ

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени проф. М.З. Сигала хирурги выполнили уникальную операцию 62-летней пациентке, страдавшей от сильных болей в ноге. Обследование выявило разрушение большеберцовой кости, а после биопсии врачи заподозрили адамантиному – редчайшую опухоль костной ткани, которая встречается лишь в 1% случаев первичных костных новообразований. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Амир Абашев.

Для подтверждения диагноза потребовалась консультация федеральных специалистов. До вмешательства для женщины изготовили индивидуальный 3D-имплант, полностью повторяющий анатомию ее конечности.

Для пациентки изготовили индивидуальный 3D-имплант, полностью повторяющий анатомию ее ноги. Фото: минздрав РТ

Операция прошла по тщательно разработанному плану: хирурги удалили опухоль и сразу выполнили реконструкцию кости с использованием напечатанного импланта.

«Мы тщательно спланировали операцию, чтобы сразу после удаления опухоли выполнить реконструкцию кости. Это позволило сохранить функцию конечности и создать условия для дальнейшего восстановления пациентки», – поделился заведующий 16-м онкологическим отделением Ильдар Сафин.

Благодаря такому подходу удалось сохранить подвижность ноги и заложить основу для полноценной реабилитации. Уже в первые дни после вмешательства с пациенткой начали работать специалисты отделения реабилитации.

«Реабилитация – не менее важный этап лечения, чем сама операция. Чем раньше начинается восстановление, тем выше шансы вернуть функцию конечности и привычную двигательную активность. Наша задача – сопровождать пациента на каждом этапе и помочь ему безопасно вернуться к обычной жизни», – отметила врач-реабилитолог София Шацкая.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и продолжает восстановление под наблюдением врачей. Ей предстоит долгий путь, но благодаря современным технологиям и своевременной помощи она может рассчитывать на возвращение к полноценной жизни.

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