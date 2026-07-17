«Когда она забеременела, он превратился в монстра»: в Казани подруга убитой мужем-иностранцем гимнастки рассказала всю правду об их отношениях

Подсудимый по-прежнему отрицает вину. Фото: Руслан Хисамов. Перейти в Фотобанк КП

В Верховном суде Татарстана состоялось очередное разбирательство по одному из самых громких дел последних лет. На скамье подсудимых – 50-летний гражданин Турции и Германии Эцфела Мете, которому предъявлено обвинение в жестоком убийстве собственной жены, 35-летней Елены, и покушении на их трехлетнего сына. Подсудимый по-прежнему отрицает вину. Накануне в суд вызвали Юлию Карееву, подругу детства погибшей.

Ее показания стали очередным кирпичиком в стене собранных доказательств, призванных восстановить истину о кровавых событиях, развернувшихся год назад в одной из квартир Казани. Юлия, с трудом сдерживая слезы, рассказала о том, как начиналась эта роковая история.

«Мы были знакомы с Леной с самого детства. Она всегда была такой доброй, отзывчивой, светлой. Я никогда не могла представить, что с ней может случиться нечто ужасное», - начала свой рассказ Юлия.

Потом она вспомнила, как Елена впервые рассказала ей о знакомстве с будущим мужем.

«Подруга сказала, что на отдыхе встретила замечательного человека. Мол, он был такой внимательный и красиво ухаживал. Мы так радовались за нее, когда она объявила, что выходит замуж и уезжает жить в Германию. Казалось, Лена нашла свое счастье», - на тот момент предполагала Кареева.

Из любящего супруга - в тирана

Как оказалось, идиллия продлилась недолго. Первые тревожные звоночки прозвучали, когда Елена была на сносях.

«Когда она забеременела, его словно подменили. Этот внимательный и харизматичный мужчина, который еще недавно так красиво ухаживал, вдруг превратился в монстра. А однажды заявил: «Собирай вещи и вали в Россию!» Представляете?», - с горечью говорит подруга.

По словам Кареевой, уже с первых дней беременности Эцфела вел себя просто отвратительно. Елена постоянно звонила и жаловалась подруге об этом. Женщина до последнего терпела и пыталась сохранить брак ради будущего ребенка. Подруга недоумевает, как такая умная, красивая и талантливая женщина, как Елена, могла влюбиться в человека, который в итоге стал ее убийцей.

«Я до сих пор не могу поверить в то, что Лены больше нет. Помню, когда меня сбила машина, она, даже находясь в Германии, не осталась в стороне. Нашла для меня лучшую клинику и помогала, чем могла. Такая вот она была», - со скорбью признается Юлия.

Убил жену в день рождения сына

В 2024 году Елена с ребенком сбежала от своего супруга Эцфела Мете из Германии в Казань. Измученная систематическими издевательствами и домашним насилием, она приняла отчаянное решение - оградить себя и сына от тирана. Елена, будучи профессиональной гимнасткой, мечтала о новой жизни и планировала начать карьеру детского тренера.

Мете такой порядок вещей не устроил. Гордость, ревность, острое желание контролировать - все эти чувства, как полагает следствие, и подтолкнули его на совершение чудовищного преступления. Согласно материалам уголовного дела, 24 мая, в день трехлетия их сына, Эцфела приехал в квартиру, где жили Елена и ребенок.

В тот день он нанес своему сыну удар ножом в голову, а затем зверски расправился с Еленой, нанеся ей множество колото-резаных ран. После совершения преступления, подсудимый, пытаясь избежать ответственности, спрятался на балконе. Когда мать и сестра убитой пришли, чтобы поздравить мальчика с днем рождения, они обнаружили ужасную картину: на полу лежало бездыханное тело Елены, а неподалеку, весь в крови, но живой, находился их внук и племянник. Мальчика увезли в больницу, где врачи отчаянно боролись за его жизнь.

Сам Эцфела Мете отказывался выходить с балкона. Психологи совместно с сотрудниками полиции вели с ним длительные переговоры. Поначалу он высказывал намерения совершить суицид, но в итоге, поддавшись уговорам, сдался и был задержан.

Вот уже целый год обвиняемый содержится в следственном изоляторе, ожидая очередного судебного разбирательства. Какой приговор вынесет судья - узнаем ориентировочно этой осенью. «КП-Казань» продолжит следить за ходом событий.

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