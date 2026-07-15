«Он плакал и раскаивался, а потом убил»: в суде огласили переписку Эцфелы Мете с крестной убитой им жены

Несмотря на собранные улики, подсудимый вину не признает. Фото: Адель ХИСАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верховном суде Татарстана продолжилось слушание резонансного уголовного дела, фигурантом которого стал 50-летний гражданин Турции и Германии Эцфела Мете. Ему вменяют жестокую расправу над своей 35-летней женой Еленой и попытку убийства их малолетнего сына. Несмотря на собранные улики, подсудимый вину не признает. Накануне прокурор огласила его переписки.

Обнародованные в суде сообщения между Эцфела Мете и Ириной, крестной матерью Елены, рисуют параноидальную картину их семейной жизни. Из переписок следует, что Мете был недоволен тем, что супруга не отвечает на его сообщения. Настойчивые вопросы Эцфела звучали как обвинение.

«У нее кто-то появился?» – прозвучала фраза, недвусмысленно намекающая на подозрительность и манию преследования со стороны подсудимого.

Любовь, издевательства и раскаяние

К слову, Ирина стала ключевым свидетелем сегодняшнего процесса. Ее показания, на первый взгляд, вносят смятение в общую картину. Она заявила, что Эцфела, обвиняемый в зверском убийстве, на самом деле очень любил Елену. По ее словам, он издевался над женой, а потом сильно жалел об этом.

«Когда они жили в Германии, то постоянно ругались. Но как только приезжали в Казань, то я такого за ними не замечала. Мете раскаивался в том, что унижал Лену, а иногда даже и плакал. Когда они приходили ко мне в гости, то я видела перед собой нормальную семью», - вспоминает Ирина, пытаясь описать отношения пары.

Однако, свидетель не исключает, что мотивом преступления могла послужить банальная ревность. При этом крестная признается, что у Елены и времени-то свободного не было заводить романы на стороне. Та целиком и полностью посвящала себя сыну и работе.

Из последующих переписок, прочитанных в суде, становится ясно, что Мете отнюдь не чувствовал себя виноватым, а скорее - жертвой обстоятельств. В одном из сообщений он обратился к Ирине:

«Мама Ирина! К Елене я всегда относился как к сестре, с теплотой и заботой. Возможно между нами и возникло недопонимание, но, в жизни всякое бывает. Елена человек с большим сердцем», - из сообщений обвиняемого к свидетелю.

В следующем обращении к крестной, Эцфела описал свои намерения.

«Тетя Ирина, я приехал в Казань. У меня есть жилье. Я хотел подождать Елену у входной двери. Я просто боюсь, что она закричит и вызовет полицию. Она не хочет, чтобы я приближался к ней», - опасался он.

Наконец, гособвинитель озвучила самые шокирующие слова, прозвучавшие в суде. И исходили они из уст самой Елены.

«Ты все 3 года пытаешься меня ....! Улетай, я не хочу знать тебя и видеть!», - раскрыла прокурор всю глубину страданий Елены.

Что произошло

Напомним, причиной приезда Мете из Германии в Казань стало бегство его жены Елены вместе с ребенком. Женщина устала от систематических издевательств, стремясь оградить себя и сына от домашнего насилия. Она являлась профессиональной гимнасткой и мечтала начать новую жизнь, устроившись детским тренером. Но Мете не смог смириться с тем, что его бросили. Гордость, ревность, жажда контроля - все эти чувства, видимо, толкнули его на чудовищное преступление.

Как следует из материалов дела, 24 мая, в день трехлетия их сына, Эцфела приехал на квартиру жены, нанес ребенку удар ножом по голове, а затем зверски зарезал Елену. После этого он спрятался на балконе. Когда мать и сестра женщины пришли поздравить мальчика, то обнаружили тело мертвой Елены. Неподалеку лежал ребенок, он был живой, но весь в крови. Его немедленно увезли в больницу. Сам Мете скрылся на балконе.

Психологи совместно с полицейскими вели с ним переговоры. Поначалу тот угрожал самоубийством, но вскоре сдался и был задержан. Вот уже год он находится в камере СИЗО в ожидании очередного судебного процесса. «КП-Казань» продолжает следить за развитием событий.

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