«Отрекаемся от дочери»: родственники жены Галявиева готовы сдать её в психбольницу из-за брака с убийцей

Убийца отбывает пожизненный срок в знаменитой колонии «Чёрный дельфин». Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Скандальный брак 18-летней журналистки с пожизненно осуждённым террористом Ильназом Галявиевым едва не разрушил её семью. Родственники девушки, шокированные этим решением, готовы поместить её в психиатрическую лечебницу, если она не расторгнет этот союз.

По информации канала SHOT, отец девушки, который растил дочь в одиночку и всегда окружал её заботой, убит горем. Мужчина не понимает, за что ему такое наказание, и считает поступок дочери «неадекватным». Близкие считают, что брак с массовым убийцей — это не искреннее чувство, а юношеский максимализм, вышедший из-под контроля. По их словам, она всегда любила делать всё наперекор окружающим, и теперь просто решила шокировать родных.

«Устроила этот перформанс на зло обществу», — полагают родственники.

Семья морально истощена и уже подумывает о принудительной госпитализации девушки. Они заявляют, что отрекаются от неё до тех пор, пока она не расторгнет брак с осуждённым, отбывающим пожизненный срок в знаменитой колонии «Чёрный дельфин».

Напомним, Ильназ Галявиев был приговорён к пожизненному заключению за расстрел в казанской гимназии, где погибли девять человек. В мае этого года в исправительной колонии № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области состоялась регистрация его брака с 18-летней уроженкой Ростовской области, начинающей журналисткой.

По правилам колонии особого режима, супруги смогут видеться не чаще одного раза в год. Сейчас жена Галявиева проживает в Москве. В интервью прессе она рассказала, что познакомилась с убийцей по переписке в 2021 году, когда он уже находился в колонии. Увидев его в новостях, она решила написать письмо и около месяца ждала ответа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.