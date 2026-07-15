Убийца из казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии строгого режима

Супруги смогут видеться не чаще одного раза в год. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Массовый убийца Ильназ Галявиев, приговорённый к пожизненному заключению за расстрел в казанской гимназии, заключил брак в исправительной колонии. Его избранницей стала 18-летняя начинающая журналистка, она родом из Ростовской области.

Как сообщает канал КП, регистрация брака состоялась в мае в ИК-6 города Соль-Илецк Оренбургской области «Чёрный дельфин». Согласно установленным правилам, супруги смогут видеться не чаще одного раза в год.

Жена Галявиева сейчас проживает в Москве. Она рассказала прессе, что познакомилась с Галявиевым по переписке в 2021 году, когда он уже находился в колонии. Увидев его в новостях, она решила написать письмо и около месяца ждала ответа. По её словам, она влюбилась с первого взгляда и нашла с ним много общих тем.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Тогда 19-летний Галявиев пришёл в гимназию №175, где ранее учился, и открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате погибли девять человек — семеро детей и двое учителей. Ещё 24 человека пострадали.

Экспертиза признала стрелявшего полностью вменяемым. В 2023 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Отбывает наказание он в одной из самых строгих колоний России — так называемом «Чёрном дельфине».

Ранее мы сообщали, что долги осужденного за стрельбу в казанской школе Галявиева выросли до 23 млн рублей. Основные требования включают компенсацию морального ущерба.

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