Семь операций и несколько лет ожиданий: врачи Татарстана спасли женщину с двумя видами рака

Путь к восстановлению был долгим - несколько лет и семь операций. Фото: официальный канал министра здравоохранения РТ

Врачи Набережночелнинского онкодиспансера провели серьезно больной пациентке ряд сложных операций, после которых она смогла вернуться к привычному образу жизни и заниматься домашними делами. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Амир Абашев.

Несколько лет назад жизнь Елены Борисовны разделилась на «до» и «после»: врачи диагностировали у нее сразу два тяжелых онкологических заболевания – запущенный рак прямой кишки и опухоль поджелудочной железы. Чтобы спасти пациентку, хирургам пришлось провести комбинированную операцию, удалив часть поджелудочной железы, пораженный участок кишечника и фрагменты соседних органов. Это было единственно возможное решение при столь распространенном опухолевом процессе.

Онкологию удалось победить, но на этом испытания не закончились: из-за большого объема удаленных органов женщина утратила способность самостоятельно контролировать естественные функции организма.

За ее восстановление взялся заведующий отделением Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера им. проф. М.З. Сигала Линар Нигматуллин. Лечение проходило поэтапно. Из-за нарушения оттока мочи возникла угроза потери правой почки – чтобы сохранить орган, специалисты выполнили наружное дренирование и наложили нефростому. Параллельно удалось стабилизировать состояние пациентки и подготовить ее к главному этапу. Почти шесть часов хирурги буквально восстанавливали то, что болезнь разрушала годами: пересадили мочеточник, восстановили естественное прохождение кишечника и вернули женщине возможность жить без постоянной боли и тяжелых ограничений.

«Нам очень хотелось, чтобы все произошло быстрее. Но Линар Мазидуллович сразу сказал: нужно терпение. Мы полностью доверились врачу. И постепенно все, о чем он говорил, стало реальностью», – рассказывает Елена Борисовна.

Всего за время лечения пациентка перенесла семь операций. Сегодня она вновь может жить без стомы, самостоятельно обслуживать себя и заниматься повседневными делами. История Елены Борисовны – пример того, как сложная, многоэтапная хирургия и доверие к врачу помогают вернуть человеку не только здоровье, но и качество жизни, о котором она уже почти перестала мечтать.

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