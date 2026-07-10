Пять инсультов, инфаркт, рак: врачи из Татарстана обманули смерть и спасли уникального пациента

Врачи выполнили малоинвазивное вмешательство, которое позволило отказаться от открытой операции. Фото: Минздрав РТ.

Пять инсультов, инфаркт, протезирование клапанов сердца — такой медицинский анамнез превращает любое хирургическое вмешательство в операцию на грани жизни и смерти. Когда у этого пациента выявили рак почки, врачи Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала оказались перед сложнейшим выбором: лечить — и рисковать, или не лечить — и ждать. Они выбрали третий путь.

Из-за тяжёлых сопутствующих заболеваний классическая открытая операция была для пациента практически смертельно опасной. Требовалось найти способ лечения, который не подвергал бы его жизнь дополнительному риску. За решение взялась мультидисциплинарная команда. Среди них — сосудистый хирург Тимур Хайруллин. Почти неделя ушла на подготовку.

«При таких заболеваниях необходимо учитывать все риски одновременно. Мы временно заменили один препарат, препятствующий образованию тромбов на механическом клапане, другим. Всё это время приходилось буквально балансировать между риском тромбоза и кровотечения», — объясняет заведующая терапевтическим отделением, кардионколог Луиза Гапар.

После подготовки врачи выполнили рентгенэндоваскулярную эмболизацию — малоинвазивное вмешательство, которое позволило отказаться от открытой операции.

«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы выполнили ангиографию, определили сосуд, питающий опухоль, и перекрыли его микроэмболами. После прекращения кровоснабжения опухоль перестала получать питание», — рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булат Шарафутдинов.

Сразу после вмешательства пациенту возобновили необходимую терапию, а место пункции закрыли специальным сосудистым устройством — чтобы свести риск кровотечения к минимуму.

Операция прошла успешно. Сегодня мужчина восстанавливается под наблюдением врачей.

«Когда врачи предложили этот вариант, у нас появилась надежда. Сейчас самое главное, что всё прошло хорошо. Мы очень благодарны всей команде специалистов за то, что они нашли решение и помогли мужу», — поделилась супруга пациента.

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