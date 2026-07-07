Она не чувствовала боли, а сердце работало на износ: история спасения доцента из Татарстана

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Фото: скриншот видео официального канала БСМП имени Акчурина

В БСМП имени Р.С. Акчурина в Набережных Челнах хирурги впервые в республике выполнили операцию с использованием миниинвазивной технологии. Пациенткой стала 49-летняя жительница города – доцент педагогического университета, многодетная мама, ведущая активный образ жизни. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Поводом для обращения к врачам стало случайное падение на спину, после которого женщина не почувствовала серьезной боли.

«Я была с детьми в батутном центре. Там неудачно упала на спину. Сначала не почувствовала особой боли, только немного ныла спина, но я не придала этому значение. А спустя 5 месяцев попала в больницу с пневмонией. И там во время обследования мне сказали, что у меня увеличено сердце», – поделилась подробностями пациентка.

Врачи диагностировали у многодетной мамы повреждение митрального клапана с отрывом хорд – патологию, при которой створка смыкается не полностью, вызывая обратный ток крови в предсердие и перегрузку сердца.

Традиционно такая патология требует полостной операции, однако кардиохирурги БСМП применили новый малоинвазивный метод. Как пояснил кардиохирург Дамир Хайсаров, через 8-сантиметровый межреберный разрез справа было выполнено вмешательство сразу на двух клапанах: поврежденный митральный заменили на механический и провели пластику трёхстворчатого.

Ключевой инновацией стало применение криоабляции – методики, при которой участки ткани предсердия замораживаются зондом с температурой до минус 80 градусов. Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Рамис Якубов отметил, что замороженные клетки утрачивают способность проводить хаотичные электрические импульсы, благодаря чему удалось восстановить правильный сердечный ритм одновременно с заменой клапана. Такой подход, по словам врачей, снижает риск повреждения соседних структур сердца.

«Сочетанное миниинвазивное оперативное вмешательство позволяет пациентам восстановиться быстрее. В России на сегодняшний день лишь несколько клиник применяют эту технологию. Теперь и мы в их числе», – подчеркнул Рамис Якубов.

В БСМП подобные современные методики лечения клапанных и ишемических патологий сердца планируется ставить на поток. Пациентка уже готовится к выписке, чтобы воссоединиться с семьей. Об операции ей будет напоминать лишь небольшой шов.

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