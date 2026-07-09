Татарская народная песня «Ак калфак» в исполнении Beku стала частью всероссийского фолк-проекта

Цель проекта — поддержать молодых музыкантов, работающих с традиционной культурой народов России. Одним из восьми треков проекта стала татарская народная песня «Ак калфак» в исполнении казанской певицы Beku.

В рамках проекта будут выпущены восемь песен и клипов на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках. Важная составляющая проекта – сочетание традиционной фольклорной культуры и современного актуального звучания. Это не реконструкция, а стилизация; современные песни, которые понятны молодому поколению слушателей. Старт проекта состоялся 10 июня, его приурочили ко Дню России. 22 августа, ко Дню Флага России все песни будут собраны в один плейлист, который будет опубликован на всех музыкальных стримингах.

8 июля вышел татарский трек проекта - «Ак калфак» в исполнении Beku (Белла Джанджгава). Это казанская певица, автор песен и актриса, создающая самобытную поп-музыку с глубоким акцентом на этнические и традиционные мотивы. Интересно, что родным языком певицы является грузинский и она активно интегрирует свои национальные корни в музыку и одновременно участвует в культурной жизни Татарстана, записывая каверы и фиты на татарском языке, что создает уникальный кросс-культурный синтез. В проекте «Источник. Новое звучание традиции» Beku исполняет известную татарскую народную песню «Ак калфак» (Белый калфак). Это композиция о тоске и надежде, которая повествует о долгожданной встрече с родными, и воспоминаниях о тех, кого уже нет рядом.

В проекте также участвуют коллективы и исполнители из других регионов. Группа «Один в оленьем парке» записала чувашскую песню «Ишет кана палан», посвященную образу оленя в местной мифологии. Удмуртский коллектив Post Dukes представила свадебный напев «Пурга сюан гур», а группа Myst из Майкопа — черкесскую народную песню по мотивам нартского эпоса. В проект также вошли композиции коллективов Oyme, hodila izba и «Комонь».

«В нашей стране много артистов, которые пишут современную музыку, опираясь на традиции своих предков, они искренне актуализируют фолк и делают по-настоящему самобытную музыку. Мы рады помочь им найти своего слушателя», — рассказала генеральный директор ON Лейбл Надежда Бойчевски,

Продолжением проекта станет литературный сборник «Песни земли», который в сентябре выпустит книжный сервис «КИОН Строки». В него войдут семь новелл современных российских авторов, вдохновленных мифами и легендами народов России. Электронные и аудиоверсии произведений будут публиковать еженедельно, а печатное издание выйдет в октябре в издательстве «Полынь».

Послушать песню «Ак калфак» в исполнении Beku можно по ссылке.

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