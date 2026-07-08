Спустя двое суток в Нижнекамске нашли пропавших на экскурсии школьников

Родственники забили тревогу и обратились к волонтёрам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамске завершились поиски двух подростков, исчезнувших в выходные. Школьников 14 и 15 лет последний раз видели днём 6 июля во время экскурсии в одном из городских скверов. После этого они перестали выходить на связь.

Родственники забили тревогу и обратились к волонтёрам. Поисковики распространили ориентировки с приметами детей. Накануне вечером добровольцы сообщили — ребята найдены, с ними всё в порядке. Где они находились всё это время, не уточняется.

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