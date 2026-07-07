Светлана Мазитова десятки лет работает на базе топлива на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Фото: из личного архива героини публикации

Куйбышевская железная дорога связывает республики и регионы, объединяя этносы и представителей российских народностей, которых сплотило общее дело и любимая профессия, что особенно актуально в Год единства народов России. Сливщик-разливщик базы топлива станции Бугульма в Татарстане Светлана Мазитова рассказала «КП-Казань» о своей работе, семейных национальных традициях и династии железнодорожников.

Детство со вкусом чак-чака

В окружении цистерн на родной станции Светлана Кимовна – как рыба в воде. Десятки лет она работает в стихии топливных грузов: через базу за сутки проходят сотни литров горюче-смазочных материалов. Сливает и разливает топливо и масла, работает с документацией и учетом – и всегда рядом дружная команда! За многолетнюю успешную работу в Ульяновском отделе материально-технического обеспечения Куйбышевской дирекции снабжения ей вручили знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет».

За успешную работу Светлана Кимовна удостоена знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет». Фото: из личного архива героини публикации

«Мы трудимся в многонациональном коллективе: русские, татары, чуваши, мордва, удмурты, – поделилась Светлана Мазитова. – В составе такой бригады все друг друга поддерживают, угощают национальными блюдами, вместе мы отмечаем праздники».

По ее словам, она часто балует сослуживцев татарскими сладостями, секреты приготовления которых ей передала ее мама Райхана Мухутдинова.

Светлана Кимовна много лет трудится в многонациональном дружном коллективе. Фото: из личного архива героини публикации

«Мы с сестрой Альвирой выросли в татарской деревне Давлеткулово Камышлинского района Самарской области, – рассказала она. – Моя мама пекла хлеб, часто готовила кыстыбый. Это традиционное блюдо татарской кухни – печеная лепешка, начиненная картофелем. Еще на праздничном столе часто был бэлиш – пирог с картошкой и мясом, и наши любимые десерты: баурсаки (небольшие кусочки теста, обжаренные во фритюре) и чак-чак. Последний мы уплетали особенно охотно и часто, поэтому с этим угощением ассоциируется деревенское детство».

Скачки на Сабантуй и «гусиные посиделки»

Каждое лето в Давлеткулово приезжали в гости сестры отца Светланы – Альфия и Лилия –со своими семьями из Ташкента и Мары Туркмении.

Во время каникул мы жили вместе с моими двоюродными братьями, благодаря чему я стала понимать узбекский язык, - вспоминает железнодорожница. - В свою очередь мы с сестрой учили их татарскому языку, который я знала очень хорошо, ведь его преподавали в школе. Все мы говорили и на русском языке, так как жили тогда в одной стране – Советском Союзе. Такая у нас была многонациональная семья. Когда приезжали родственники, мы нередко готовили популярный в Узбекистане лагман (густую мясо-овощную подливу (ваджу) и длинную лапшу), плов и шашлыки. Мы держали овец, поэтому мясные блюда были в почете».

Все эти угощения, как правило, были на столе на Сабантуй. Праздник отмечали всегда с размахом, даже устраивали конные забеги, за которыми с интересом следила вся детвора.

Светлане особенно запомнились эти скачки, ведь в них участвовала и их лошадь. Она была не беговая, но спортивная, часто приходила первая. Волю к победе ей было не занимать, может, потому что за нее болела вся дружная семья Мухутдиновых.

Дома за праздничным столом Райхана пела старинные татарские песни, собранные по окрестным деревням. Светлана переняла ее мастерство, как в приготовлении татарских блюд, так и в вокале – участвовала в спектаклях на татарском языке в сельском клубе.

«Еще по семейной традиции каждый год мы проводили так называемые «гусиные посиделки», – добавила она. – Для разделывания гусей, которых мы держали в сарае, осенью собирались все родственники, пели, рассказывали интересные истории. А весной вместе с соседями приводили в порядок дом – тоже под татарские песни».

Бугульма стала судьбой

После окончания педучилища в Самаре, Светлана в 1984 году по распределению попала в Бугульму в ведомственный детский сад, где проработала меньше года. Потом по стечению обстоятельств перешла в группу учета локомотивного депо на станции Бугульма, а позже «осела» на топливном складе.

«За время работы на Куйбышевской железной дороге, которой посвятила всю жизнь, я вырастила четверых сыновей, – говорит Светлана. – Двое из них – Артур и Дамир – стали железнодорожниками, продолжив трудовую династию. Сейчас у меня семеро внуков. Когда мы собираемся большой семьей, то я обязательно пеку, как и моя мама, бэлиш, и сладости для ребятни».

Для своей большой семьи Светлана Мазитова готовит по праздникам национальные блюда. Фото: из личного архива героини публикации

Три невестки Светланы – русские. По ее признанию, они интересуются татарскими национальными традициями, изучают язык, который не чужд и ее внукам.

«В нашей республике живут представители разных народов, уважая традиционные устои, – говорит железнодорожница. – Сейчас многие ушедшие традиции возрождаются, в том числе в ношении одежды, например, часто можно встретить на платьях и кофтах элементы национальной татарской вышивки. А уж платки с узорами – это одно из любимых наших украшений».

Окно в мир

Много лет Светлана не только работает на железной дороге, но и путешествует с мужем Равилем – тоже железнодорожником-машинистом – на поезде.

Светлана и ее муж Равиль побывали во многих городах России в совместных путешествиях. Фото: из личного архива героини публикации

«Благодаря этим поездкам мы можем своими глазами увидеть нашу огромную страну, - поделилась Светлана. – Вместе с мужем мы посетили множество городов, побывали в разных регионах – от Калининградской области до Алтая. Я люблю изучать новые культуры и знакомиться с людьми. Каждое новое место, которое я посещаю, оставляет в моей душе незабываемые впечатления. Мое увлечение помогает мне находить равновесие и гармонию в жизни, а также расширять кругозор».

Светлана Кимовна мечтает отправиться на Байкал, а также открыть для себя Русский Север. Она точно знает, что на железной дороге мечты сбываются, а новые горизонты и другие народы становятся ближе.