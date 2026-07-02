Сабантуй с «Комсомолкой» - 2026: и пусть дождь подождет!

Йомырка йегереш «по-комсомольски»: вместо ложки - сковорода, вместо яиц - шарики для пинг-понга.

Веселые конкурсы, нужные подарки и отличное настроение стали заслуженной наградой тем, кто, несмотря на непрекращающийся ливень, отважился приехать на праздник окончания весенних полевых работ.

Накануне общегородского Сабантуя небо над Казанью затянули мрачные дождевые тучи. Потом невидимая рука открыла в темных небесах огромный люк, из которого на город полились тонны воды. Казалось бы, праздник безнадежно испорчен: кто захочет выходить из дома в такую непогоду? Но как только пропели первые петухи на подворьях, которые всю ночь обустраивали специально приглашенные для участия в казанском Сабантуе гости из районов Татарстана, так казанцы начали тянуться к месту проведения народных гуляний. Статистика беспристрастна: в совокупности все площадки проведения праздника плуга в Казани посетили порядка 125 тысяч человек! «Комсомольская правда» вместе со своим генеральным партнером - компанией «Магнит» встречала и согревала промокших до нитки казанцев озорными конкурсами и нужными подарками.

БЕГ В МЕШКАХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

- Как вас зовут? - завлекал гостей на «капэшный» праздник наш неподражаемый ведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Ильнар Низамиев.

- Максим.

- Первый раз на Сабантуе?

- Сотый!!!

- Ого! Даже не знаю, чем вас удивить! Но попробую! Сейчас у нас будут соревнования - бег в мешках. Так что мы тебе быстро команду подберем! И соперников тоже подберем. И-и-и-эй! А вот и они! Как зовут?

- Разиля и Ландыш, - скромно представляются девушки.

- Так, дорогие мои, сейчас будем соревноваться! Ой-ой, сколько людей! А у нас команды-то должны быть всего по три человека. Ну ладно, давайте по четыре. В крайнем случае по пять. Стартуем от меня, бежим туда, возвращаемся сюда. Понятно?

- Понятно! - дружно выдыхают участники забега с мешками в руках.

- Ну раз понятно, значит, на старт, внимание, марш!

Вода «Сестрица» вручалась всем победителям конкурсов.

Ах, как красиво прыгают девушки и ребята! Кое-кто, конечно, в мешке запутался и красиво упал, ведь передвигаться скачками по размокшей от беспрестанного дождя земле то еще искусство, но ничего. Упал, встал, опять упал... Главное, до финиша добрался! И теперь получает подарок за волю к победе. Ведь «Комсомолка» готова бесконечно одаривать всех - и тех, кто первым закончил упражнение, и тех, кто вообще его не выполнил.

Бег в мешках - традиционный конкурс Сабантуя. Главное - не поскользнуться.

«ВСЕХ ПРОШУ К НАШЕМУ ШАЛАШУ»

- Подтягиваемся, подтягиваемся к нашему шалашу! - набирает тем временем Ильнар абый новые прыгунковые команды. - Мальчики! Девочки! У нас все просто! Прыгаем в мешке оттуда досюда, потом передаем мешок следующему, и следующий тоже прыгает туда-сюда. А потом - каждому приз! Ой, попрыгали они! Какие молодцы! Ой, упали! Но как упали! Как молодцы, упали! Ничего-ничего, передаем мешок дальше. Не торопимся, но поторапливаемся! Ах ты ж, какой молодец! Такое ощущение, что всю жизнь в мешке прыгал. Прямо вот родился в нем.

Парный забег в мешках. Две ноги хорошо, а четыре - лучше.

Награжденные подарками от партнеров праздника гости покидают площадку «Комсомолки», чтобы полной ложкой отведать гостеприимство народного праздника, а наш праздничный распорядитель передает бразды правления «магнитному» ведущему. Ведь в их «шалаше» тоже есть чем заняться: для всех ловких и умных здесь подготовили целую россыпь развлечений. Тут и крестики-нолики с огромными крестиками и ноликами, и дартс, и огромная деревянная башня - дженга, и игра в кольца. И подарки, конечно.

На площадке генерального партнера «Комсомольской правды» - компании «Магнит» можно было попрактиковаться в искусстве забрасывания колец.

Так-так, идем развлекаться в гости к «Магниту», пока аттракционы «КП» стоят на паузе. Тут уже два серьезных, но очень юных джентльмена склонились над игровым полем «крестики-нолики». Сразу видно - интеллектуальная схватка будет долгой. Но вот всего один отвлекающий маневр - и «крестики» выстраиваются в стройный ряд. Отличный ход, сэр!

Надо отдельно заметить, что каждому гостю площадки Сабантуя помощники «Магнита» в качестве приветствия вручали огромные красные воздушные шары. Такие, знаете, личные солнышки, чтобы добавить тепла и радости в этот пасмурный дождливый день.

Каждому гостю праздника плуга «Магнит» вручал красные воздушные шары как личное солнышко в этот ненастный день.

Если «крестико-ноликовая» локация притягивает больше детей, то взрослых как магнитом тянет к дартсу, чтобы ловко или уж как получится метнуть шарик в цель. Хотя почему «как получится»? Очень даже хорошо получается! Исключительную меткость показывают гости и в метании колец. А все почему? Потому что на кону пакет мясных вкусностей от компании «Сосновоборская».

Игра в дартс от «Магнита» - для тех, кто ловок и смел.

Так, а куда это потянулась стайка бойких девчонок? Ах вот оно что! За красивыми рисунками из аквагрима. Берегите ручки и щечки теперь от дождя, красавицы! У брендированного шатра компании «Магнит» ажиотаж не спадал до самого конца праздника. Взрослые и дети, несмотря на дождь, выстраивались в очереди за развлечениями.

Главное в соревнованиях, чтобы тюбетейка с головы не слетела.

ЯИЧНИЦА ПО-КОМСОМОЛЬСКИ

Дождь уже становится тише. Наверное, просто вода закончилась. Самое время для новых развлечений!

- Девушка, идите к нам! - выхватывает из толпы наш ведущий даму с зонтиком. - Угадайте, вот какой конкурс сейчас у нас будет? Даю подсказку: конкурс для очень аккуратных и ловких!

- Йомырка йегереш? - с сомнением в голосе говорит она.

- Ах ты ж, моя умница! Именно так и называется! И ты в нем участвуешь! Еще сейчас наберем тебе подружек для соревнований! Ой, вот они идут! Сразу две! К нам, к нам, добро пожаловать! Айдагес, кызлар! Только всё у нас будет так и не так. По-комсомольски будет. Да… Вместо ложки будет сковородка и йомырка - оранжевый! Как это оранжевый? Сейчас увидите.

Помощники же тем временем выносят реквизит - сковородки и оранжевые шарики для пинг-понга! Вот это поворот!

- Кызлар! Кызлар! На старт, внимание... Ой, забыл… Забыл предупредить! Просто идти мало - танцевать надо. Да? Татарские танцы знаете? Покажите! Ой, как хорошо танцуете. Ну давайте, давайте, бегите!

И девушки побежали. Видно - профи! Ни один шарик не потеряли. И станцевали красиво. Интересно, как же теперь понять, кто выиграл, а кто проиграл?

- Думаю, проигравших нет! - однозначно решает Ильнар абый. - Призы всем!

Всем так всем - как скажете, уважаемый ведущий. У «Комсомолки» на всех подарков хватит!

БЕГИ, ХОЗЯЮШКА, БЕГИ!

Следующей команде бегуний задача ставится более сложная - теперь на сковородке не один шарик, а два! Надо и самой бежать-танцевать, и следить, чтобы шарики не разбежались.

- Раз, два - бежим! - командует ведущий. - Молодцы какие! Ой-ой-ой, с опытом, сразу чувствуется! Красавицы наши! Хозяюшки! Призы, призы скорее им несите!

В этот момент отвечающий за воду в небе решил - ну хватит. Хватит бегать! И как открыл кран на полную мощность! Думаете, гости «Комсомолки» испугались? Отступили? Да ни за что! На старте снова стоят девушки со сковородками в руках. Дождь лупит как сумасшедший, но как горячо сейчас на площадке!

- Ой, молодцы! Красавицы! Бегом, бегом! Байрам бэлен! - перекрывает грохот ливня голос нашего ведущего.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончился и фирменный комсомольский «йомырка йегереш». Берем тайм-аут, передавая слово «магнитным» партнерам.

Каждому ребенку - по красивому рисунку: аквагрим от «Магнита».

ПОД ФЛАГАМИ «КОМСОМОЛКИ»

Время катится к полудню. Как так? Ведь только недавно было на три часа меньше?! Но думать некогда - бежать надо! На этот раз - с флажками в честь 100-летия «Комсомолки».

Забег с флажками в честь 101-летия «КП»: бежим, машем, кричим!

- Ой, здравствуйте, исенмесез! - выходит к новым гостям наш ведущий. - Сейчас у нас будет замечательное соревнование! Подходите, будем знакомиться. Вот семья у нас многодетная, семья Хамидуллиных. Как удобно: одна семья - сразу целая команда, пять человек. Давайте все к нам! Не стесняйтесь! Приглашаем! У нас все просто - бегаем и кричим! Что кричим? «Комсомольская правда» кричим! Еще «Сабантуй!» кричим. кричим. Бежим, машем, кричим! Чем выше флажок, тем лучше! Тем ближе приз!

Шансов отказаться от участия в веселых стартах у гостей просто нет. Как откажешься от такого заманчивого приглашения? И никакие отговорки не принимаются.

- Что, зонтик мешает? Я подержу! И сумку подержу! И айфон ваш тоже мне отдавайте!

Да, все правильно. Руки должны быть свободны. Во-первых, потому что в новом конкурсе держать они будут тюбетейку, а во-вторых, призы после окончания конкурса! Там ведь чего только нет! Чак-чак, вкусная водичка, «Растишка», прочие сувениры.

Оригинальный конкурс от Ильнара Низамиева: беги и танцуй, танцуй и беги.

- Зонтик убираем, тюбетейку надеваем! - объясняет правила забега ведущий. - Надеваем, бежим, добегаем, возвращаемся, тюбетейку игрокам своей команды передаем. Но бежим не просто так! Танцуем татарский танец. Какой? А какой знаете? Все знаете? Вот все сразу и танцуйте!

Ах, как они бежали! А танцевали как! Тюбетейку прям отдавать не хотели, потому что дистанция закончилась, а танец еще нет. Ну и хорошо! Если душа танцует, то разве обратит она внимание на какие-то рамки и условия!

Всё очень просто: зонтик убираем, тюбетейку надеваем, бежим туда-сюда, пританцовывая. Кто что не понял?

Так что конкурс в итоге танцевальный получился. А нам того и надо!

Так все увлеклись танцами, что теперь непонятно - а кто победил-то? Вот тебе задачка. Но «Комсомольская правда» и не такие ребусы решала! Победила дружба! Как вам такой поворот событий?

ТАНЦЫ-ПОБЕГАНЦЫ

Пока одни команды бегали, уже выстроилась очередь из желающих попробовать свои силы в танцах-побеганцах. Вот какие гости у нас! За любой движ!

- Ах, какая команда подобралась! - заранее хвалит следующих участников ведущий. - Как вам тюбетейки-то идут. Стоите-то вы красиво, надо теперь красиво бегать и танцевать. Не умеет? Будет учиться! Ты смотри, как танцуют! А говорили - не умеем. Да вы сами не знали, что умеете, а чего нет. Мы всех научим! Разбудим скрытые таланты.

Танцуй, пока молодой, вместе с «Комсомольской правдой».

Так-так, а кто же победил-то? А-а-а, понятно - опять дружба! Но ведущий объявляет дополнительное испытание! Стихи должны участники рассказывать! Так, кто первый?

И летят в прояснившееся на мгновение небо красивые строчки Габдуллы Тукая.

«И туган тел, и матур тел, эткэм-энкэмнен теле!

Доньяда күп нэрсэ белдем син туган тел аркылы».

Это однозначно пять! Сразу пять подарков для одного участника! Забирайте все! Нам не жалко.

А у нас снова семейные команды на старте. Семья Никитиных против семьи Биктимировых.

- Десять кругов бежим! Десять! - кричит ведущий. - И танцевать не забываем!

- Да хоть двадцать! - весело отвечают участники.

А мы не забываем выносить призы и подарки. Вот это обстановочка у нас!

Всем победителям игр от «Магнита» вручали пакет мясных вкусностей от компании «Сосновоборская».

СПАСИБО ВСЕМ!

«Комсомольская правда» искренне благодарит всех своих друзей и партнеров за помощь в организации и проведении национального праздника Сабантуй в Казани.

СПАСИБО:

- генеральному партнеру - компании «Магнит»;

- казанскому молочному заводу «Эдельвейс» компании «Логика молока»;

- компании «Живая вода» - производителю воды бренда «Усада»;

- пекарне «Хлебушек»;

- «Пекарне № 1»;

- воде «Сестрица».

За предоставленную площадку и возможность размещения благодарим администрацию Кировского и Московского районов Казани.

Несмолкаемые аплодисменты - неподражаемому и неутомимому заслуженному артисту Республики Татарстан Ильнару Низамиеву.

Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы у нас есть!

Текст и фото Татьяны Яньковой