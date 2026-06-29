РИТЭК провел X конкурс мастерства спасателей

В состязаниях юбилейного, десятого конкурса мастерства спасателей ООО «РИТЭК», который проходил в конце июня в Астраханской области, приняли участие команды - победительницы отборочных этапов трех регионов деятельности компании - Волгоградской и Самарской областей и Республики Татарстан. Конкурс проходил под знаком 35-летия компании «ЛУКОЙЛ», которая уделяет максимум внимания профессиональному росту своих сотрудников, уважает их стремление вести здоровый образ жизни, реализует социально значимые, культурные, экологические инициативы.

РАДИ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ

- Это ежегодное многоуровневое серьезное, ответственное мероприятие помогает всем нам, и участникам, и организаторам, и конкурсной комиссии, постоянно находиться в тонусе, - отметил начальник Отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РИТЭК» Андрей Ищенко. - На состязаниях собрались лучшие представители аварийно-спасательных формирований Общества. Все показывают отличную подготовку и достойные результаты. Это дает уверенность в том, что жизнь людей, трудящихся на наших производственных объектах, под надежной защитой.

Он подчеркнул, что с каждым конкурсом мастерство участников растет - и это не просто слова: на конкурсной площадке встречаются все более сильные, подготовленные, ответственные специалисты, улучшаются прежние показатели, устанавливаются новые рекорды.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Каждый регион представляли сразу две команды, что автоматически повышало соревновательную планку. Традиционно организаторы конкурса подготовили для его участников шесть конкурсных заданий и практических испытаний. Это теоретическое тестирование, учения по тушению загорания легковоспламеняющейся жидкости на водной подушке в противне, локализация условного разлива нефти/нефтепродуктов на воде, а именно установка бонового заграждения, сборка резервуара для временного хранения нефти/нефтепродуктов и запуск скиммера.

Также командам нужно было потушить условный пожар с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов, выполнить аварийно-спасательные работы на высоте и продемонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим.

- Какие испытания участникам нравятся больше - теория со сложными вопросами или практика, где дым, пламя, огонь, бег?

- Думаю, всем больше нравятся физические действия, - отметил член судейской комиссии, ведущий специалист отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РИТЭК» Дмитрий Сорокин. - Именно так они могут продемонстрировать свой профессионализм, умения и навыки, которые должны в итоге приносить результат при ликвидации чрезвычайной ситуации или оказании помощи. Что касается слаженности действий, то у всех команд она есть. Каждый понимает, что должен делать.

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Оператор ДНГ 4-го разряда «ТатРИТЭКнефть» Андрей Илюхин из города Нурлат только что закончил выполнение упражнения по локализации условного разлива нефти.

- Все силы отдал команде, - признается он, тяжело дыша. - Приехали ведь за победой, стараемся. Очень устал, но, думаю, с задачей справился хорошо.

Андрей - опытный участник состязаний, на конкурсе он уже второй раз.

- В следующем году надеюсь тоже поучаствовать, - говорит он. - Мне здесь нравится, все хорошо организовано.

Надо отметить, что в прошлом году команда «ТатРИТЭКнефть», в состав которой входил Андрей, по совокупности баллов после всех заданий заняла второе место соревнований спасателей, немного уступив коллегам из Самары.

РИТЭК, являясь научно-техническим полигоном ЛУКОЙЛа, уделяет приоритетное внимание производственной безопасности, предупреждению ЧС, а также улучшению условий труда и охране окружающей среды. Конкурс мастерства НАСФ - важное звено в цепочке регулярных мероприятий по подготовке к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что обеспечивает высокую готовность персонала предприятия к нештатным ситуациям.

- Приходилось ли в реальности сталкиваться с ситуациями, которые моделируются на состязаниях? - спрашиваем коллегу Андрея, оператора 4-го разряда ДНГ «ТатРИТЭКнефть» Ильназа Сизова из Набережных Челнов.

- Да, приходилось. И в этот момент ты отвечаешь не только на себя, но и за всех, кто пострадал или находится под угрозой. Так же и здесь - ты ответственен не только за свои действия, но и за всю команду.

ЛУЧШИЕ ИЗ РАВНЫХ

По совокупности баллов в X Конкурсе мастерства спасателей первое и второе места заняли команды «РИТЭК-Самара-Нафта».

Заслуженная бронза - у нефтяников из «Волгограднефтегаз».

Команды из Татарстана в этом году не вошли в призовую тройку, но зато татарстанские ребята признаны лучшими в индивидуальных зачетах. Так, в номинации «Тушение загорания легковоспламеняющейся жидкости на водной подушке в противне» первое место занял оператор ДНГ 4-го разряда «ТатРИТЭКнефть» Андрей Калмыков.

Второе место - тоже у татарстанцев, у оператора ДНГ 4-го разряда «ТатРИТЭКнефть» Ильнура Сарвартдинова.

Третье место было присуждено оператору ДНГ 4-го разряда «РИТЭК-Самара-Нафта» Василию Ильину.

Хотелось бы отметить, что, по мнению члена судейской комиссии Дмитрия Сорокина, лучший спасатель состязаний определяется именно в упражнении «Тушение загорания».