«Модная процедура может стоить жизни»: хирург из Казани предупредил об опасности лазерного удаления родинок

Единственно правильным способом удаления родинок хирург считает классическое иссечение с последующей отправкой биоматериала в лабораторию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заведующий кафедрой хирургии КФУ Сергей Зинченко выступил с предостережением относительно популярных косметологических процедур по удалению родинок щадящим способом. По словам медика, удаление пигментных невусов с помощью лазера, жидкого азота или электрокоагуляции является грубой ошибкой. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Сергей Зинченко считает, что деструктивные методы полностью уничтожают ткани, что делает невозможным проведение жизненно важного гистологического исследования на предмет злокачественных клеток. Единственно верным решением эксперт назвал классическое хирургическое иссечение с обязательной передачей материала в лабораторию.

Специалист также развеял распространенный миф о том, что обилие родинок на теле автоматически повышает риск развития меланомы. Число невусов строго заложено генетикой и зависит от фототипа кожи, при этом наибольшей уязвимостью обладают светлокожие люди с рыжими волосами. Комментируя тему механических повреждений, врач успокоил пациентов, отметив, что единичная случайная травма не несет фатальных последствий, однако требует базовой обработки антисептиком.

Тем не менее, регулярное трение образования об одежду или его систематическое повреждение служат прямым показанием к плановому визиту к хирургу. Эксперт подчеркнул, что игнорировать тревожные сигналы организма категорически запрещено, так как это может стоить жизни.

«Самостоятельно же внимание следует обращать на быстрорастущие, меняющие свой цвет или контуры, а также на кровоточащие новообразования», – резюмировал Сергей Зинченко, призвав не заниматься самолечением и при малейших изменениях немедленно обращаться к онкологам.

Рак кожи в Татарстане: статистика и факторы риска

По статистике, рак кожи в Татарстане занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Врач-онколог Ильнар Минаханов объяснил, почему этот вид рака так распространён в регионе.

«Рак кожи относится к опухолям наружной локализации, он на виду. Пациенты, заметив образования, обычно сами обращаются за медицинской помощью. Также люди чаще стали выезжать за границу, в страны с жарким климатом, где они сильно подвержены солнечной инсоляции. Есть и другие факторы, которые могли изменить статистические показатели: большое количество долгожителей, так как рак кожи появляется чаще в пожилом возрасте, высокий уровень знаний врачей и диагностики, хорошая оснащённость первичных онкологических кабинетов — практически в каждом есть возможность сделать соскоб с образования кожи и провести анализ материала», — рассказал онколог.

По словам Минаханова, рак кожи одинаково часто поражает мужчин и женщин и встречается преимущественно в пожилом возрасте. По данным Ассоциации онкологов России, средний возраст заболевших составляет 68 лет.

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