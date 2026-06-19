Жителям и гостям Казани посоветовали добираться до мест проведения Сабантуя на общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дни празднования Сабантуя в Казани будет действовать специальная и максимально удобная схема транспортного обслуживания. Для комфорта посетителей власти подготовили разветвленную сеть специальных автобусных маршрутов, бесплатных шаттлов и железнодорожных рейсов, которые свяжут город с основными праздничными локациями. «КП – Казань» публикует подробную информацию, как добраться до Сабантуя в Казани и как спланировать маршрут.

Как добраться до Сабантуя в поселке Мирный в Казани 2026

Чтобы попасть на главную площадку Сабантуя в поселке Мирный, гости смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами.

Посадка на эти шаттлы будет осуществляться на четырех ключевых остановочных пунктах города, среди которых станция метрополитена «Проспект Победы», остановка «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина, а также остановка «Улица Глазунова» (Теплоконтроль). Автобусы начнут курсировать с 8:00 и будут работать вплоть до полного завершения праздничной программы, гарантируя комфортный вывоз всех гостей.

Альтернативным и самым быстрым вариантом станет использование пригородного железнодорожного сообщения. Электропоезда, отправляющиеся со станции «Казань-1» до остановочного пункта «Березовая Роща», домчат пассажиров всего за одиннадцать минут. Утренние и дневные рейсы из столицы запланированы на 06:31, 07:57, 09:24, 12:31, 15:12 и 16:43, а обратные электрички из рощи отправятся в 11:48, 14:02, 17:02 и 17:42.

Как добраться до Сабантуя на озере Лебяжье в Казани 2026

Для тех, кто планирует отметить Сабантуй у озера Лебяжье, будут организованы бесплатные автобусные шаттлы. Точка их отправления расположена на участке дороги в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Жилой массив Ремплер», а главным ориентиром послужит автозаправочная станция «Татнефть» на улице Залесной. Добраться до этой точки сбора можно на городских автобусах маршрутов номер 36, 46 и 72, которые в праздничный день перейдут на усиленный график работы.

Кроме того, добраться до озера Лебяжье можно и на пригородной электричке, которая следует со станции «Казань-2» непосредственно до железнодорожной станции «Лебяжье».

Как добраться до Сабантуя в Дербышках 2026

Посетителям площадки в березовой роще поселка Дербышки также не придется беспокоиться о трансфере.

Власти города запустили бесплатные автобусные маршруты, отправляющиеся от трех удобных точек. Пассажиры смогут сесть на шаттлы на парковке научно-исследовательского института турбокомпрессор по адресу Сибирский тракт, 40, на парковке торгового центра «МЕГА» по проспекту Победы, 141, а также на остановочном пункте «Улица Халитова». Такая продуманная сеть маршрутов позволит жителям разных районов города легко добраться до места народных гуляний без использования личных автомобилей.

Ограничения движения транспорта в Казани во время Сабантуя 2026

В связи с массовым наплывом гостей в схеме движения на отдельных участках улично-дорожной сети произойдут вынужденные временные изменения.

В период с 19 июня и до 17:00 20 июня на автомобильной дороге, соединяющей Лесной городок и Фермское шоссе, будет организовано одностороннее движение. При этом для жителей жилого комплекса «Лесной городок» сохранится двустороннее движение с возможностью беспрепятственного выезда в сторону Оренбургского тракта через улицу Братьев Батталовых.

На всех праздничных локациях будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и оперативные службы. Организаторы праздника просят гостей по возможности выбирать общественный транспорт, обязательно брать с собой головные уборы для защиты от солнца и оставлять крупногабаритные вещи дома, что значительно ускорит процесс прохождения досмотра на входе и сделает отдых максимально безопасным и комфортным.

Ранее «КП» публиковала самую подробную программу Сабантуя-2026 в Казани, который в этому году пройдет на нескольких площадках.

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