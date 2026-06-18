Сабантуй в Казани обещает стать одним из самых ярких событий этого лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

20 июня 2026 года в Казани пройдут масштабные гуляния в честь одного из самых любимых национальных праздников – Сабантуя. В этом году организаторы приняли решение расширить географию торжеств, распределив праздничные мероприятия сразу на четырех городских площадках. Жителей и гостей столицы Татарстана ожидает колоритное погружение в народные традиции, которое включит в себя яркие творческие мастер-классы, масштабные ярмарки изделий ручной работы, гастрономические зоны и захватывающие спортивные состязания. «КП – Казань» публикует самую полную программу мероприятий, а также информацию о том, как добраться до площадок проведения Сабантуя.

Конные скачки на ипподроме в Казани 19 июня 2026

Празднование Сабантуя традиционно начинается за день до основных народных гуляний. 19 июня в 17:00 на Казанском ипподроме состоятся зрелищные конные скачки. Зрителей ждет грандиозное зрелище, включающее тринадцать заездов, а общий призовой фонд для наездников в этом году составит внушительную сумму в восемь с половиной миллионов рублей.

Спортивная часть мероприятия будет гармонично переплетена с богатой концертной программой. Музыкальное сопровождение вечера и праздничное настроение гостям подарят популярные исполнители татарской эстрады, среди которых заявлены Ильсия Бадретдинова и Раяз Фасихов, а также другие артисты. Вход на ипподром в этот день будет абсолютно свободным для всех желающих.

Сабантуй в поселке Мирный в Казани 20 июня 2026: программа, звезды, национальная борьба

Основная программа Сабантуя в поселке Мирный стартует 20 июня в 9:00, а главной локацией праздника станет березовая роща. Именно здесь в 11:00 начнется масштабный театрализованный пролог, посвященный богатому наследию татарского народа. Вокруг центрального майдана развернутся одиннадцать аутентичных подворий, представляющих различные районы республики. Свои уникальные экспозиции покажут Арский, Алексеевский, Буинский, Высокогорский, Зеленодольский, Заинский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Менделеевский и Рыбно-Слободский районы Татарстана.

На центральной сцене Сабантуя выступят около двух тысяч артистов и участников творческих коллективов. В концертной программе, которая начнется в полдень, примут участие легенды татарской эстрады Салават Фатхетдинов, Филюс Кагиров, Асаф Валеев и многие другие.

Кроме того, на главном майдане состоится торжественная церемония чествования лучших тружеников села со всего региона. Спортивные состязания и национальная борьба на этой площадке стартуют в 11:40, а завершатся праздничные гуляния в Мирном в 15:00.

Сабантуй в Дербышках 20 июня 2026: программа, звезды

Параллельно с основными событиями праздничные мероприятия развернутся в березовой роще поселка Дербышки. Здесь свои гостеприимные подворья представят Алькеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Чистопольский, Балтасинский и Сабинский районы.

Торжественный пролог на местном майдане начнется в 10:00, а уже в 10:30 зрители смогут насладиться концертной программой с участием звезд татарской эстрады. В 11:00 на площадке стартуют спортивные состязания, народные аттракционы и забавы.

Особое внимание в Дербышках уделят новым тематическим локациям, среди которых выделяются юмористическая площадка «Мунча Ташы» и просторный «Детский майдан». Уникальной особенностью этой локации станет «Водный Сабантуй», который распахнет свои ворота в 12:00. Завершится программа в поселке также в 15:00.

Сабантуй в Казани на озере Лебяжье 20 июня 2026: программа, звезды, соревнования

Третьей основной площадкой станет лесопарк у озера Лебяжье, который по праву считается центром притяжения для любителей спорта и живой музыки. Работа подворий и выдача жетонов для участия в аттракционах начнутся здесь в 9:00.

Уже в 7:00 утра здесь начнется регистрация, взвешивание и жеребьевка борцов, а в 9:30 стартуют состязания по национальной борьбе среди юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Торжественный пролог на майдане у озера начнется в 11:00, после чего в 11:35 все желающие смогут принять участие в народных национальных играх.

Выступать на этой площадке будут звезды татарской эстрады Ришат Тухватуллин, Гульназ Асаева, Марат Яруллин, группа ИРКЭ и неповторимая Гузель Уразова. Завершатся гуляния на Лебяжьем озере в 15:00.

На всех локациях будут работать летние кафе и торговые точки, где посетители смогут приобрести уникальные сувениры, отведать традиционные татарские национальные блюда и купить изделия народных промыслов.

Как добраться до Сабантуя в Казани: как доехать до поселка Мирный, как доехать до Дербышек, как доехать до Лебяжьего

Организаторы позаботились о том, чтобы добраться до мест гуляний было максимально удобно.

До березовой рощи в поселке Мирный будут курсировать специальные автобусы от станции метро «Проспект Победы», а также от остановок «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «улица Глазунова». Транспорт начнет ходить с 8:00 и будет работать до полного завершения праздника. Альтернативным вариантом станет электропоезд, который отправляется со станции «Казань-1» и домчит пассажиров до места всего за 11 минут.

Для посетителей Сабантуя в поселке Дербышки предусмотрены бесплатные автобусные маршруты. Они будут отправляться от Компрессорного завода и от парковки торгового центра, расположенного по адресу проспект Победы, 141. Кроме того, до Дербышек можно доехать на обычных рейсовых автобусах под номерами 1, 25, 34, 60, 90 и 91.

Гостей праздника на озере Лебяжье будут доставлять бесплатные шаттлы, отправляющиеся от дороги недалеко от остановки «Жилой массив Ремплер». Доехать до этой точки отправления можно на автобусах №36, 46 и 72, которые в день праздника будут работать в усиленном режиме по графику рабочего дня. Также до озера Лебяжье можно добраться на пригородном поезде, следующем до станции «Лебяжье».

Ограничения движения в дни Сабантуя в Казани 2026

В связи с проведением масштабных мероприятий в городе будут введены временные ограничения дорожного движения. Накануне праздника, 19 июня, и вплоть до 17:00 20 июня на участке дороги от Лесного городка до Фермского шоссе будет организовано одностороннее движение. При этом для жителей жилого комплекса «Лесной городок» сохранят двухстороннее движение с возможностью беспрепятственного выезда по улице Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в схеме движения транспорта.

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