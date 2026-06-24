В Татарстане работает мобильная фотовыставка, рассказывающая о работе и жизни Владимира Жириновского

Сбылись сделанные им прогнозы, в частности относительно обстановки на Ближнем Востоке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поговорили с депутатом Госсовета РТ, координатором Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР Русланом Юсуповым о юбилее Жириновского и приоритетных направлениях работы партии в Татарстане.

- Руслан Рафаилевич, в России 2026 год проходит под знаком Владимира Жириновского, и не только потому, что в этом году празднуется 80-летие со дня рождения легендарного политика. Многие его высказывания, касающиеся современной политической и экономической ситуации в стране и мире, имеют особое значение и постоянно цитируются.

Вы правы, сейчас часто цитируют Владимира Вольфовича, отмечая, что многие сделанные им прогнозы, в частности относительно обстановки на Ближнем Востоке и специальной военной операции, сбылись. Но это не были предсказания или пророчества, как о них говорят. Это результат систематического изучения ситуации и глубочайшего знания предмета самим Жириновским.

80-летие со дня рождения Жириновского по инициативе Президента России отмечается в этом году необычайно широко, и первым мероприятием в калейдоскопе праздничных событий стала выставка в Госдуме, где были представлены архивные документы, фотографии и материалы. Мы, со своей стороны, подготовили мобильную фотовыставку, которая путешествует по Татарстану, рассказывая о работе и жизни Владимира Вольфовича. Плюс нами был разработан план специальных спортивных мероприятий, одно из которых - «Кубок Жириновского» по пауэрлифтингу - прошло в конце мая в Зеленодольске. Мероприятие, организованное нашим отделением, собрало спортсменов разных возрастов и уровней подготовки.

Координатор Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР Руслан Юсупов.

- Рассказывают, что на «Почту Жириновского» в свое время поступало до 700 писем ежедневно! Татарстанцы так же часто обращаются в партию сейчас?

Много людей приходит ко мне на прием. ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким ежемесячно помогают воинам отправляют на СВО машины, мотоциклы, квадрокоптеры. Мы помогаем не только самим воинам, но и их семьям, многим из которых сейчас требуется юридическая помощь. Что касается проблематики обращений граждан, то она разная. Где-то управляющая компания плохо работает и не реагирует на жалобы жильцов, где-то члены СНТ не могут решить вопрос с недобросовестным председателем. Выезжаем, разбираемся, ищем решения. Проводим прием граждан как минимум раз в месяц, и вопросы, затрагивающие республиканский уровень, отправляем непосредственно Слуцкому, который реагирует на все наши письма. Также на нашем сайте работает проект «Буду жаловаться в ЛДПР».

- Какие направления работы партии в Татарстане вы бы назвали приоритетными?

В первую очередь это, конечно, транспорт. Каждое второе обращение граждан касается транспортного обслуживания. Если в Казани есть альтернатива автобусам, то в пригородах и малых городах ситуация очень тяжелая. То, что мы видим сегодня, является результатом глубокого системного кризиса. С рынка ушли почти все игроки, оставшиеся не справляются. Мое решение как эксперта - переход на так называемые брутто-контракты: выручка идет в бюджет, а перевозчики получают платы за пройденные километры. Много лет мы бьемся с этой проблемой, и, как вода точит камень, система начинает постепенно перестраиваться.

Вторая наша задача - подъем демографии. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, когда у людей между словом «ребенок» и словом «бедность» стоит знак равенства. Что говорю я? Что надо начинать с малого. Первая помощь от государства беременной женщине - 100 тысяч рублей на то, чтобы поддержать ее в этом решении. Даже не материально, а морально. Отдельная категория женщин, нуждающихся в постоянной поддержке, - матери с детьми с ОВЗ. Зачастую такая мама остается один на один со своей бедой, потому что такой ребенок будет нуждаться в заботе, будь ему 2 года или 16 лет. Воспитание нового поколения - еще одно большое направление, которое мы развиваем. Социальный блок - просто непаханое поле проблем, здесь и медицина, и образование. Экономика.