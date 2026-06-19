Нападение произошло около одного из подъездов дома в ЖК «Светлый». Фото: скриншот с видео.

В четверг, 18 июня, в казанском ЖК «Светлый» неизвестный жестоко избил 55-летнего мужчину. Он возвращался домой, когда на него со спины напали. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как за ним почти вплотную идет тот самый незнакомец. Он немного пошатывается, видимо был пьян. Его жертва не сразу замечает преследования. Мужчина шел с раскрытым зонтиком во время небольшого дождя и обзор у него был ограничен. Как только он подошел к подъезду и обернулся преследователь ни с того ни с сего наносит ему сильный удар кулаком в лицо. Мужчина падает. Нападавшему этого кажется мало, и он наносит в голову руками уже целую серию ударов. Только после этого все такой же пошатывающейся походкой он уходит прочь, немного переходит на трусцу, а затем снова бредет дальше. Избитого потом доставили в РКБ в тяжелом состоянии.

«В районе 17.00, мой папа шел домой. На улице был дождь, и он прикрывался зонтом. На подходе к подъезду, за ним увязался молодой человек в джинсовых шортах и белом свитшоте. Он был в неадекватном состоянии и пошатывался. Настигнув отца у входа в подъезд, он сначала ударил его по лицу, а затем уже лежачего принялся добивать. Кровь лилась на весь подъезд» - подтвердила «КП-Казань» дочь пострадавшего Лиана.

В Казани неизвестный около подъезда до полусмерти избил мужчину

По предварительным данным, ранее нападавший был замечен в близлежащих круглосуточных барах и продуктовых магазинах.

«Вроде бы видел его в баре возле светофора. Его продавщица точно должна знать», - рассказал ы соцсетях один из очевидцев.

«Вчера в магазине где-то в 16.55 я увидела, как какой-то неадекватный парень в шортах ругался с другим парнем. Скорее всего, это был тот самый отморозок, что избил мужчину у подъезда», - добавила другая очевидица.

Напомним, пострадавший после жестокого избиения был доставлен в больницу. Там врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множество других травм. Как стало известно «КП-Казань», настоящее время проводится судмедэкспретиза. По ее результатам, будет вынесено процессуальное решение. Возможно, будет заведено уголовное дело. Родные избитого мужчины пока сами разыскивают нападавшего и призывают всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить о нем в правоохранительные органы.

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