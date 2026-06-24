В «Маленьком чемпионе» принимают участие малыши, которые даже ходить пока не научились.

Казанский чемпионат для тех, кому уже исполнилось полгода, но не исполнилось трех лет, «Комсомольская правда» проводит уже 21 год!

Казанский чемпионат для тех, кому уже исполнилось полгода, но не исполнилось трех лет, «Комсомольская правда» проводит уже 21-й год! И каждый раз это становится большим событием для семей с маленькими детьми. Да, участники турнира так малы, что соревноваться могут только при поддержке своих мам и пап, но всё остальное здесь - исключительно по-взрослому. Судьи на дистанции строго фиксируют время ее прохождения с помощью секундомеров. Если участник под влиянием разных причин отказывается двигаться к финишу, ему дается определенное время на то, чтобы изменить свои намерения. Если же спортсмен твердо решил не уходить с линии старта даже на миллиметр, то это хорошо! Потому что он автоматически становится претендентом на победу в номинации «Малыш, который никуда не торопится». «Скоростных» категорий для спортсменов всего три - бронза, серебро и золото, а оригинальных - пять! Подарок можно получить не только за неторопливость, но и за самый необычный спортивный костюмчик, за креативность группы поддержки, за симпатии зрителей и просто за хорошее настроение.

Соревнования маленьких чемпионов - праздник спорта для всей семьи.

В этом году, кстати, линейка «внескоростных» номинаций увеличилась на две единицы - партнеры «Маленького чемпиона» решили награждать лично им понравившихся малышей. Но - сохраним интригу до соответствующего момента.

Пришел, увидел - получил подарок

Соревнования чемпионата всегда проходят в три тура. Первыми выходят на старт участники в возрасте от полугода до года, которым предстоит 8 метров дистанции проползти.

Чтобы помочь малышу победить, порой приходиться искать нестандартные решения.

Второй тур - для тех, кому уже исполнился год, но нет двух лет. Чтобы победить, до финиша им приходится бежать изо всех сил. Ну а третий тур - для участников от 2 до 3 лет. Тут дистанцию надо преодолеть прыжками. Время регистрации для разных туров разное, но обычно семьи стараются прийти пораньше, зная, что для участников кроме соревновательной части подготовлена большая развлекательная программа.

Как театр начинается с вешалки, так «Маленький чемпион» начинается с гостинцев: всем гостям, прошедшим регистрацию для участия в забегах, вручали приветственные подарки. В красивых пакетиках лежали образцы продукции партнеров чемпионата плюс маленькая бутылочка воды «Сестрица», что в такую жару было ой как кстати.

Стенд генерального партнера мероприятия - казанского молочного завода «Эдельвейс» компании «Логики молока», где деток ждали угощения.

Каждый зарегистрированный малыш получал пакет от JOONIES, порядковый номер, а копия этого номера помещалась в барабан и семья, таким образом, становилась еще и участником розыгрыша так называемого стартового набора для малыша от бренда Pinkiss и МАМАКО.

На площадке, где проходила торжественная часть турнира, можно было воочию увидеть друзей чемпионата, без поддержки и участия которых это мероприятие просто не состоялось бы. Так, на стенде генерального партнера - казанского молочного завода «Эдельвейс» компании «Логика молока» гостей угощали клубничной «Растишкой» и знакомили с широким ассортиментом продуктов для детей и взрослых, которую тоже, кстати, давали всем зарегистрировавшимся участникам.

Генеральный партнер соревнований - казанский молочный завод «Эдельвейс» компании «Логика молока» всех гостей угощал клубничной «Растишкой».

А ярко-полосатый ласковый кот Матроскин предлагал всем трогательные обнимашки и милое фото для домашнего альбома.

Все детки хотели поближе познакомиться с простоквашинским Матроскиным.

На стойке детского питания «Бабушкино лукошко» все желающие могли принять участие в активностях от бренда, скачать мобильное приложение с программой питания и получить за это подарок. На стенде еще можно было познакомиться с торговой маркой еды для всей семьи, которая называется «Воскресение».

Стенд «Бабушкино лукошко», где все желающие могли принять участие в активностях от бренда.

ЛДПР, привлекавшая внимание к своей стойке развевающимися полотнами с изображением Владимира Жириновского, маленьким гостям своего «островка» предлагала заняться творчеством - поразрисовывать разукрашку карандашами. Взрослые же в это время могли без спешки письменно обратиться со своими пожеланиями и предложениями к лидеру партии.

На стойке ЛДПР можно было обратиться с пожеланиями и предложениями к лидеру партии.

В добрый путь, чемпионы!

Но что это? Фанфары извещают всех гостей о старте церемонии открытия чемпионата! Первой на сцену поднимается заместитель директора по воспитательной работе лицея № 146 «Ресурс» Ольга Николаевна Константинова.

Гостеприимные хозяева «Маленького чемпиона» - лицей №146 «Ресурс».

- Добрый день, уважаемые наши гости! - обратилась она к собравшимся у сцены семьям. - Вы, наверное, самые любимые наши гости - ползунки, прыгунки и бегунки. Все те, кто так важно зашел сегодня на территорию лицея. Впереди у вас большие старты, и я желаю всем доползти, добежать и допрыгать. И несмотря на результаты, вы сегодня все уже маленькие чемпионы. Добро пожаловать! На старт!

Доброе напутствие получили малыши и от координатора ЛДПР в Татарстане Руслана Юсупова, который признался, что сегодняшний праздник спорта - самое милое состязание из всех, которые ему приходилось видеть.

Координатор ЛДПР в Татарстане Руслан Юсупов: «Это самое милое состязание из тех, где мне приходилось присутствовать».

- Я очень рад, что мне оказали честь выступать здесь, и хочу поздравить ваших малышей, пожелать им множества побед, здоровья и мира! - сказал Руслан Рафаилевич. - Мы настолько прониклись этим событием, что решили добавить к уже существующим номинациям «Маленького чемпиона» свою, особую, и вручить понравившимся нам деткам отдельный подарок.

Но прежде чем начнутся забеги, студия танца Фоrs преподносит всем собравшимся танцевальный сюрприз - оригинальный номер, который исполняют пять очаровательных морячек. Фоrs - давний друг «Комсомолки», и его юные артисты под руководством педагога-хореографа Дарьи Мамаевой всегда дарят самые добрые эмоции и искренний восторг участникам наших мероприятий. И не только наших!

Зажигательные номера от юных артистов студии танца Фоrs – обязательный элемент программы «Маленького чемпиона»

От смартфона до осьминога

Ого! Чуть не опоздали, засмотревшись на зажигательные танцы! Соревнования-то для младшей группы уже начались! Как мы помним, карапузикам от полугода до года нужно преодолеть дистанцию ползком. 8 метров для взрослого человека пустяк, для малыша же - пустыня Сахара. Понять, где находится линия финиша, ему затруднительно, поэтому правила турнира разрешают взрослым из группы поддержки корректировать траекторию движения спортсмена яркими предметами. Какие только вещи не приносили мамы-папы на соревнования! В прошлом году особенно запомнились резиновые червячки, а в 2024 году - поясок от махрового халата. Приносили мамы-папы и детские горшки, и автокормушки для животных. И шуруповерт!

Интересно, будет ли что-то необычное в этом году? Банан, упаковка влажных салфеток, плюшевый жираф, ключи от машины, смартфон... Так, а это что за неопознанное розовое пластиковое чудище в руках у одной из мам?

- Осьминог! - говорит Юлия Амелина. - Злата любит его кусать, потому что зубки режутся очень активно!

- Ваша дочка отлично выступила. Думаю, это хорошая заявка на победу!

Посмотрим! Наверное, это семейное! У нас мама, папа, я - спортивная семья! Мы играем в волейбол с мужем.

В погоне за утюгом

Знаете, за годы проведения «Маленького чемпиона» уже традицией стала такая закономерность: из трех спортсменов, выходящих на линию старта, при свистке судьи один устремляется вперед, второй остается на месте, а третий - двигается куда угодно, только не к финишу. Но сейчас я наблюдаю удивительную картину - все три ползунка остались на старте. Не помогают ни уговоры, ни завлекушечки. Тут надо отметить, что бесконечно лежать или бежать «не туда» на этих соревнованиях не получится. Есть четкий регламент для тех, кто «немножечко опаздывает». И после этого времени такого спортсмена снимают с соревновательного матраса.

- Ваш сын как-то особенно эффектно никуда не торопился, - говорю маме шестимесячного Тамира, Диане Сабитовой. - Тренировались?

- Он у нас очень осторожный! - смеется она. - Несколько раз подумает и только потом сделает.

Следующая тройка ползунков. Но что я вижу?! Одного участника манят к финишу утюгом! Реальным! Вот это уже тяжелая артиллерия!

За годы проведения «Маленького чемпиона» какие только предметы не приносили на соревнования, но утюг – впервые.

- Утюг-то у вас волшебный, видимо! Как сынок резво до финиша прополз!

- Ему нравятся провода. Любые. Но из дома мы смогли взять только утюг, - улыбается мама десятимесячного Рамзана, Камиля Айтуарова.

Семья Айтуаровых, кстати, приехала в Казань из Оренбургской области. И маленький Рамзанчик - не единственный спортсмен в семье. Его старший брат в Казани принимает участие в мемориале Р.Г. Нежметдинова - этапе Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек.

...А у нас тут очередные неползуны. Правда, № 18 чуть-чуть продвинулся, привлеченный бусами в маминой руке. И № 25 рыдает, но тянется к сдобной баранке. Удивительно мужественные у нас участники! Преодолевая волнение и страх, стараются изо всех сил выполнить поставленную задачу!

На старте № 9, 16 и 30. Свисток! №16 немного задержался, а потом как рванул! А № 9 и № 30 ползут по одной дорожке. Вместе им, очевидно, веселее.

Один в поле воин

№15 на дистанции. Один! Мама манит его к финишу пирамидкой из ярких деталей. И он за пирамидкой не просто ползет. Плывет! Не участвующий в гонке спортсмен № 17 решает помочь другу, быстренько подползает к нему и показывает: вот так надо делать, вот так! Но мама 17-го быстренько убирает его с игрового поля. Так что придется нашему № 15 действовать самому, без подсказки. Давай, зайка, ползи! Тяжело одному, понимаем. И кажется, что шансов нет и дистанция никогда ему не покорится. Однако малыш все же доползает до финиша под дружные аплодисменты и болельщиков, и судей. Красавчик, ты смог!

- Ваш сынок полз так медленно, но так уверенно, что судьи, думаю, отметят этот замечательный факт в своих протоколах.

- Вы знаете, мы всегда немножко опаздываем, - признается мама семимесячного Марка, Ксения Тихомирова. - Мы ползти-то начали только 3 недели назад! Он у нас родился недоношенным, на 36-й неделе, и тем не менее уже догнал всех своих ровесников. Мы не казанцы, приехали к вам погостить из Москвы.

Яркое выступление московских гостей завершает первую соревновательную волну турнира, и теперь мы все с волнением ждем решения судейской коллегии, чтобы узнать, кто же стал чемпионом в группе до года. А на сцену тем временем приглашают семью Полины Колевой - малышки, которая получит отдельный приз от ЛДПР. И это - машинка-каталка! Классное средство передвижения для того, кто еще не научился ходить.

Малышка Полина Колева получила приз от ЛДПР в возрастной категории до года.

- Почему, как думаете, вы им приглянулись?

- Трудно сказать, - говорит мама малышки, Анна. - Но думаю, потому, что Полина до финиша хоть и не доползла, но была очень позитивная, радостная, улыбалась и махала ручками болельщикам.

Невозмутимый №15, Марк Тихомиров, победил в номинации «Самый удачливый малыш».

Приз зрительских симпатий взял Тамир Сабитов.

«Самые дружные болельщики» оказались у Радмира Хуснутдинова.

«Самый креативный образ» - у малыша с утюгом Рамзана Айтуарова.

Звание «Малыш-философ, который никуда не торопился» - у Алима Фахрутдинова.

Бронзу за скорость получил Вадим Огнев.

Серебро - Сылу Гараева.

А золото - у малышки из семьи волейболистов Златы Амелиной!

Невозмутимый Марк Тихомиров стал «Самым удачливым малышом» в возрастной категории до года.

Приз зрительских симпатий в возрастной категории до года взял Тамир Сабитов.

«Самые дружные болельщики» в возрастной категории до года оказались у Радмира Хуснутдинова.

«Самый креативный образ» в возрастной категории до года у Рамзана Айтуарова.

Звание «Малыш-философ, который никуда не торопился» в возрастной категории до года получил Алим Фахрутдинов.

Вадим Огнев завоевал бронзу в гонке среди малышей до года.

Серебро в гонке малышей до года получила Сылу Гараева.

Золото соревнований для малышей до года завоевала резвая девчушка Злата Амелина.

- Обрадовались? - спрашиваю маму Златы.

- Конечно! Это наша первая награда. И мы ей очень рады.

- На будущий год приедете участвовать?

- Обязательно!

А пока для наших чемпионов - скрипичная феерия от нашей замечательной ведущей и новый танец от студии Фоrs.

Беги, малыш, беги!

...Уф, пока радовались за спортивные успехи ползунков, на площадке начались забеги, в которых участвуют детки в возрасте от года до двух. И что я вижу? Знакомая ситуация! Один спортсмен бежит, другой не бежит, третий бежит в другую сторону. Приятно, что годы идут, а традиции - не меняются.

Главное во время забега не отвлекаться на маму и папу!

Следующий забег - участники под номерами 77, 70 и 81. Ух ты! Девчушка под номером 77 не оставляет никаких шансов соперникам!

Следующая тройка бегунов и один из участников категорически ломает систему - бежит от финиша к старту! Такого поворота событий, честно говоря, я не припомню.

«Бегунская» часть соревнований пролетает стремительно, и вот уже нас всех зовут на церемонию награждения средней возрастной группы.

Самой первой приз вручается истинной звездочке нашего праздника! Специальный подарок за патриотический образ от компании «Логика молока» получает красотулечка в кокошнике Оливия Чистякова.

Маленькая Оливия Чистякова получила специальный приз от компании «Логика молока» за свой яркий образ.

- Мы впервые принимаем участие в вашем мероприятии - и такой успех! - признается мама Оливии, Светлана. - Ведь дочка-то во время забега так и осталась на старте. Расплакалась. Мы еще в прошлом году хотели участвовать, но Оливия к этому времени еще ползать не научилась, к сожалению. В этом году я мониторила объявление о турнире. И очень рада быть здесь. Весьма понравилась организация мероприятия, где всё продумано до мелочей. Дали подарочки сразу нужные, вкусняшки дали, водичку, есть где спрятаться от жары, игровая площадка, просторное место для участия. Концерт!

А у нас еще один спецпризер: Асель Гизатуллина получает подарок от ЛДПР. А далее - все как всегда.

«Самый удачливый малыш» - Индира Шакирова.

«Приз зрительских симпатий» - у красивой пчелки Лии Шайхутдиновой. Эта семья всегда принимает участие в комсомольских активностях. Раньше зажигала старшая сестра Лии, Ева, теперь пришел черед младшенькой подхватить эстафету.

«Малыш-философ» - Анна Елизарова.

«Самый креативный образ» - Мирон Цыбин.

«Самые дружные болельщики» оказались у Азалии Мингалеевой. Ее семья сделала ставку на татарские национальные образы и не прогадала.

Бронза за скорость у Давида Хуснуллина.

Серебро - у Захара Арсланова.

Ту-ду-ду-ду ду-ду! Золото турнира в возрасте от года до двух лет получает Данияр Мухаметшин!

В возрастной категории от года до двух лет особый подарок от ЛДПР получила Асель Гизатуллина.

Индира Шакирова признана «Самым удачливым малышом» в возрастной категории от года до двух лет.

«Приз зрительских симпатий» в возрастной категории от года до двух лет получила «пчелка» Лия Шайхутдинова.

В номинации «Малыш-философ» в возрастной категории от года до двух лет победила Анна Елизарова.

Приз за «Самый креативный образ» в возрастной категории от года до двух лет выиграл Мирон Цыбин.

«Самые дружные болельщики» в возрастной категории от года до двух лет оказались у Азалии Мингалеевой.

Третье место в забеге малышей в возрасте от года до двух лет завоевал Давид Хуснуллин

Приз за второе место в забеге малышей в возрасте от года до двух лет вручили Захару Арсланову.

Первое место в забеге малышей в возрасте от года до двух лет завоевал Данияр Мухаметшин.

Счастье в барабане

Кроме аплодисментов и дипломов каждому номинанту и победителю вручается столько подарков от партнеров «Маленького чемпиона», что рук всей семьи не хватает, чтобы их унести! Но на помощь нашим победителям приходят замечательные артисты студии «Смех для всех»! Эти талантливые ребята много лет помогают «Комсомолке» в проведении различных мероприятий, украшая своими яркими образами любое событие.

Яркие позитивные артисты студии «Смех для всех» создавали на турнире атмосферу праздника

- Такой чудесный конкурс, так много впечатлений! - восторгается мама чемпиона Данияра, Альбина Мухаметшина. - Танцоры, аниматоры - это так классно! Очень много развлечений, много подарков. Все организовано очень по-детски.

А у нас есть еще один повод порадовать малышей и их родителей. Не забыли? Розыгрыш от бренда Pinkiss и МАМАКО! Барабан крутится, крутится, крутится. Подарок получает Роман Чечевицкий! Поздравляем маленького счастливчика! Немножко завидуем даже. Но только немножко. Потому что, оказывается, в подарочных пакетиках, которые вручали на регистрации, лежит сэмпл подгузников с листовкой, на которой указан куар-код. Если зарегистрироваться по нему, то получишь возможность выиграть такой же набор для малыша.

...Но нам пока некогда. Вприпрыжку вместе с фотографом возвращаемся в зал, где уже стартовал третий тур нашего чемпионата. А там тоже все прыгают - по правилам для участников в возрасте от 2 до 3 лет, дистанцию они должны преодолеть прыжками. Но пока все присутствующие наблюдают чудную картину - одиночное фигурное валяние по ковру в исполнении спортсмена под номером 104. Интересно, как судьи оценят это выступление? Ведь до финиша-то спортсмен все-таки довалялся.

Мастер-класс художественного валяния по ковру от Арсения Шаманского.

И зайки, и космонавты

А на старте у нас... космонавт! И как же он, интересно, попрыгает до финиша-то в таком огромном шлеме? Ого! Отлично! Прыгаем следом, чтобы познакомиться. А знакомиться-то и не надо! Это семья - постоянная участница множества комсомольских проектов. Семья Петровых. В прошлом году все они нарядились в героев сказки «Теремок». В позапрошлом - радовали судей и зрителей образами из мультика про Смешариков. А два года назад перевоплотились в конфетки эмэндэмс. Как сказал тогда глава семьи Тимур: «Мы конфетки, такие же сладкие и всегда вместе в одной пачке!».

Мира Петрова в образе космонавта – звезда беговой дорожки.

- Ну вы как всегда! Яркие! Креативные! Запоминающиеся!

- Да, мы такие!

- Почему космонавтика в этот раз?

- Подумали, будет очень символично, если доченька Мира придет к финишу первой, как Гагарин первым побывал в космосе.

Ах, выдумщики! Просто душа радуется! А на старте у нас - следующая тройка прыгунов. Традиционно один прыгает, другой не спеша идет, третий подумал немного, но примерно на середине дистанции решил поменять курс и пошел поперек.

Вообще, среди прыгунов всегда много участников в интересных образах. Вижу сразу пару белых заек, девочку - Красную Шапочку и девочку-миньона.

Попрыгунская часть соревнований стремительно упрыгала, и вот уже судейская коллегия готова назвать имена победителей завершающего тура.

Так, так. Приз от ЛДПР получает Арсений Шаманский. Тот самый, преподавший урок фигурного валяния №104.

- Не знаете, почему он именно таким способом решил пройти дистанцию?

- Это знает только он, - глубокомысленно замечает бабушка Арсения, Ирина Олейникова. - Человек - творец своего поведения.

«Самые дружные болельщики» - у Красной Шапочки Евгении Марьиной.

«Самый креативный образ» - космонавт Мира Петрова.

«Малыш-философ» - Аскар Галиев.

«Приз зрительских симпатий» - зайчонок Василиса Ворсуданова.

«Самый удачливый малыш» - Риана Нигматуллина.

Бронза за скорость у Виктории Антоновой.

Серебро - у Родиона Ермакова.

И чемпион чемпионов, победитель в категории прыгуны Саида Миннекеева!

Арсений Шаманский получил приз от ЛДПР в возрастной категории от двух до трех лет.

Семья Евгении Марьиной победила в номинации «Самые дружные болельщики» в возрастной категории от двух до трех лет.

Приз за самый креативный образ в возрастной категории от двух до трех лет получила «космонавт» Мира Петрова.

Аскар Галиев - «Малыш-философ» в возрастной категории от двух до трех лет.

«Приз зрительских симпатий» в возрастной категории от двух до трех лет присудили Василисе Ворсудановой.

Самым удачливым малышом в возрастной категории от двух до трех лет стала Риана Нигматуллина.

Виктория Антонова завоевала третье место в гонке прыгунов (возрастная категория от двух до трех лет).

Второе место в гонке прыгунов (возрастная категория от двух до трех лет) завоевал Родион Ермаков.

Приз за первое место в гонке прыгунов (возрастная категория от двух до трех лет) вручили Саиде Миннекеевой.

- Поздравляю вас и вашу семью с победой! Расскажите немного о победительнице. Где она так научилась ловко и быстро прыгать?

- Добрый день, у нас есть секрет, - делится важной информацией мама Саиды, Лейсан. - Дочка всегда очень любила прыгать верхом на надувном олене. И поэтому примерно за неделю мы его достали, надули и тренировались! Но все равно, так неожиданно, что дочка победила! Реально, очень неожиданно. Спасибо организаторам за такой праздник детям и родителям. Это очень интересно и полезно всем. Рекомендую всем участвовать. Поднимает настроение, заряжает энергией!

Спасибо всем-всем-всем!

«Комсомольская правда» говорит огромное-преогромное спасибо своим друзьям и партнерам за помощь в организации и проведении 21-го «Маленького чемпиона». Особая благодарность генеральному партнеру мероприятия - казанскому молочному заводу «Эдельвейс» компании «Логика молока». За подарки нашим ползункам, бегунам и прыгунам мы признательны российскому производителю детских товаров высокого качества Mepsi, бренду ультратонких подгузников для жаркого лета Joonies, старейшей партии современной России ЛДПР, бренду детского питания «Бабушкино лукошко» и бренду здорового питания «Воскресение». Низкий поклон производителю средств гигиены для детей и взрослых «Драйлок Текнолоджиз» и его бренду Tanoshi. Специальное спасибо за спасение гостей и участников турнира от жары - самой вкусной кулерной воде Поволжья «Сестрица».

За гостеприимство, терпение и неоценимую помощь мы благодарим коллектив лицея № 146 «Ресурс» в лице его директора Диляры Салиховны Каримовой.

С вашей помощью мы смогли сделать этот праздник самым ярким и неповторимым! Словно лучики света, озаряли его улыбки наших маленьких чемпионов, подарив миллион приятных моментов всем участникам мероприятия. Беззаботное детство проходит быстро, оставляя в памяти лучшие его мгновения. И мы рады видеть вас в рядах наших соратников, которые умеют делать детей счастливыми.

Компания «Joonies» - многолетний партнер «Комсомольской правды» в организации и проведении турнира для малышей «Маленький чемпион». И в этом году компания вновь предоставила очень полезные и нужные призы для победителей забегов и для ребят, получивших призы в специальных номинациях.

БОЛЬШЕ ФОТО С «МАЛЕНЬКОГО ЧЕМПИОНА-2026» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер «Маленького чемпиона-2026» - компания «Логика молока», которая представлена в Казани молочным заводом «Эдельвейс», создала на празднике настоящую зону вкуса и радости для юных спортсменов. Маленьких гостей и их родителей угощали любимыми продуктами - молочными коктейлями «Растишка» и мясными пюрешками «Тёма», которые помогают восполнить силы после забега.

Особым хитом площадки стал кот Матроскин бренда «Простоквашино» компании «Логика молока» (кстати, молоко и сметана бренда производятся именно в Казани) - персонаж, которого так ждут дети! С ним можно было обняться, потанцевать и, конечно, сделать памятное фото. А еще ребята с удовольствием фотографировались с яркой фотобутафорией - забавными табличками - и становились «маленькими дегустаторами «Логики молока», «экспертами «Логики молока» и др.

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В 2026 году Россия отмечает 80-летие Владимира Вольфовича Жириновского. Главное достижение Владимира Жириновского – создание партии ЛДПР, за которую сегодня голосуют миллионы граждан России.

Сохранение единого сильного государства и защита людей стали для Жириновского главной целью всей его будущей политической деятельности. И после его ухода партия под руководством Леонида Слуцкого столь же упорно и последовательно продолжает борьбу за то, что ценил Владимир Жириновский: за независимость страны и благополучие людей.

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DRYLOCK TECHNOLOGIES – ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

«Драйлок Текнолоджиз» - российская компания с более, чем 20-летним опытом производства гигиенической продукции для детей и взрослых: подгузников, трусиков, пеленок, женской гигиены, урологической продукции. Производственные площадки расположены в Нижнем Новгороде и респ. Татарстан.

Клиентами компании «Драйлок Текнолоджиз» являются крупнейшие торговые и аптечные сети страны, среди которых «Тандер», «X5 Group», «Ашан», «Окей», «SPAR», «Апрель», «36,6», «ЭркаФарм» и другие.

Качество продукции «Драйлок» подтверждено международными и отечественными сертификатами и наградами, дипломами победителя премий «Private Label Award» и «Золотой Медвежонок».

Для производства детских подгузников компания разработала уникальную технологию каналов Magical Tubes®, благодаря которой влага моментально впитывается, не образуя комка. Все материалы в продукции безопасны и гипоаллергенны.

Миссия компании- внедрять инновации, постоянно совершенствоваться и производить продукцию будущего с заботой о людях и окружающей среде!

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