Беги, прыгай, ползи: в Казани объявили победителей «Маленького чемпиона-2023»

«Маленький чемпион» - это веселые семейные состязания на скоростное преодоление фиксированной дистанции. Перед спортсменами с шести месяцев до года ставится задача - быстрее всех преодолеть заветные 8 метров на четвереньках. Для ребятишек постарше, от года до двух лет, те же метры нужно пробежать. Ну а старшей категории участников - от двух до трех лет - необходимо до финиша допрыгать. Всё просто и не просто одновременно. Ведь суть «комсомольских» праздников не рекорды, а хорошее настроение и позитивные эмоции! Именно поэтому, если даже маленький спортсмен ни на сантиметр не сдвинется с линии старта, у него все равно есть шанс победить. В отдельной номинации, естественно! Для тех, кто никуда не торопится...

ЗА ПОБЕДОЙ - НА КРАСНОМ «КАМАЗЕ»

В «Маленьком чемпионе» на поощрение может рассчитывать и тот, кто творчески подойдет к участию в соревнованиях - организует фан-клуб для своего спортсмена или подберет для него и команды болельщиков креативные образы. Как, например, семья Дердизовых, которая нарядилась во все красное.

«Это цвет победы, - поясняет свой выбор Аида Дердизова. - Мы опытные игроки, начали участвовать еще в 2019 году. Тогда на дистанцию для младшей группы вышла дочка Теона. На следующий год наша команда увеличилась - Теона побежала, а сынок Тамерлан - пополз. Сегодня у нас уже трое деток. Теона, правда, уже выросла, но Тамерлан будет прыгать, а самый младший, Тельман, поползет. Мы и тяжелую артиллерию с собой взяли - красные «КамАЗ» и мотоцикл!»

Многодетная семья Горюновых во главе с маленьким атлетом Мишенькой тоже рассчитывает на победу, но цвет для своей команды они выбрали совсем другой, хаки.

«Это наш будущий спецназ», - говорит мама Анна.

В ВЫИГРЫШЕ ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИЙ

В выигрыше окажется даже тот, кто просто пройдет регистрацию! Ведь уже здесь, на стадии заполнения документов, участникам вместе с порядковыми номерами вручались славные подарочки - наборы от Joonies, полезные батончики от бренда Matti компании ООО «Злаки на завтрак», влажные салфетки YokoSun, пакетированная каша от компании «Бибиколь». И обязательная бутылочка освежающей воды «Сестрица». Кстати, «Бибиколь» организовала отдельный стенд со своей продукцией, где можно было продегустировать то самое молоко новозеландских коз, из которого производятся фирменные детские смеси и каши, и получить за это дополнительный сувенир.

На стенде «Бабушкиного лукошка» всем заинтересовавшимся вручали брендированные воздушные шарики и пакетики с собственной продукцией. И приглашали познакомиться с широким ассортиментом продукции, включая новинку - питание для взрослых «Воскресение», где в небольшой баночке умещается полезный обед.

При регистрации каждый участник получил возможность участвовать в беспроигрышной лотерее подгузников бренда «Оттино». Для этого дубликаты порядковых номеров сложили в барабан и потом, во время церемоний награждения - а их прошло три, для каждой возрастной группы, - разыграли отдельно. Но это мы забежали вперед. Очень далеко вперед.

СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЛУЧШЕ

Честь открыть Малышковые состязания-2023 традиционно предоставили гостеприимной хозяйке мероприятия - директору лицея №146 Диляре Салиховне Каримовой.

«Для нас это особое мероприятие, мы рады дружбе с «Комсомолкой», радаааы нашему сотрудничеству, - отметила она. - Когда люди собираются вместе, чтобы делать хорошие дела, мир становится лучше и светлее. Рада видеть вас в «Ресурсе»! Надеюсь, сегодняшний день принесет победу каждому участнику!»

В ответном слове управляющий «Комсомольской правды» в Татарстане Тимур Бадретдинов поблагодарил весь коллектив лицея за шикарные условия для проведения мероприятия и поздравил всех присутствующих с уже 12-м «Маленьким чемпионом».

Участники ползункового «забега» уходят в спортзал, готовиться к веселым, во всех смыслах, стартам, а на главной сцене праздника начинается музыкальная программа. Своим творчеством радуют собравшихся юные танцовщицы из детской хореографической школы «Русский балет»: Аэлита Гизатулина исполняет партию Чиполлетты из балета «Чиполлино», Дана Ситдикова и Мария Маркелова - дуэт из спектакля «Алиса в стране чудес», Алина Мириханова танцует партию «Феи щедрости» из балета «Спящая красавица».

КОТ АЛЕКС, ПОМОГИ!

А в зале тем временем уже кипят недетские страсти. Дело в том, что вместе с маленьким спортсменом на беговую дорожку имеет право выйти один взрослый сопровождающий. Исключительно в целях стимулирования малыша к движению в правильном направлении. Потому что многие участники, оказавшись в эпицентре спортивных событий, теряются, отвлекаются и вообще могут поползти не туда. Например, чтобы познакомиться со сверстниками с соседних дорожек.

Поскольку касаться спортсменов запрещено, то взрослым приходилось буквально заманивать малышей. В дело шли любимые игрушки, любимая еда - печеньки, фрукты, овощи и даже сосиски, разнообразные беспроигрышные «фишки» - смартфоны, пульты от телевизора и ключи от машины. Промелькнул как-то даже санитарный ершик. Семья Поляковых довольно успешно вела к финишу своего сыночка Алима странной пластиковой конструкцией, назначение которой с первого взгляда определить было сложно.

«Это кормушка с поилкой кота Алекса», - поясняет мама Алия.

Вот и первый претендент на победу в номинации среди тех, кто не сделал ни одного шага по направлению к финишу: маленький Арслан просто проплакал весь забег. Не помог даже «Синий трактор» в мамином смартфоне.

«Спать хотел, - говорит Гулюса Халикова. - Сейчас покушаем, успокоимся»

Пока беседовали с плачущим Арсланом, на дорожке пролежал весь забег следующий претендент на победу в категории «никуданеторопящихся» - Леня Никитин.

«Вообще-то он у нас парень активный, - говорит его мама, Карина. - Но сегодня почему-то решил, что будет просто лежать. А что, мягко, удобно, все его фотографируют. У нас еще есть один участник - Николай, надеюсь, что у него получится забег лучше, чем у брата»

Последний участник закончил выступление, и жюри готово озвучить результаты забегов первой возрастной группы, а это, напомним, ребятишки от шести месяцев до года, так что быстро перемещаемся к большой сцене, где зажигают танцоры студии «Фоrs» и дарят свой талант слушателям воспитанники Академии творчества ProТалант Казань. Четырехлетняя Мария Бутусова исполнила песню «Детский сад».

Фанфары! На сцену приглашают семью Горюновых, ту самую, в хаки, чтобы вручить приз в номинации «Самый креативный образ». Семья Дердизовых в красных нарядах побеждает в номинации «Самые дружные болельщики». Семья Алима Полякова побеждает в номинации «Самый удачливый малыш», а улыбчивый Леня Никитин забирает «Приз зрительских симпатий». Малышом, который «никуда не торопился», стал Роман Дементьев.

Семья Горюновых победила в номинации «Самый креативный образ» до 1 года.

Семья Дердизовых победила в номинации «Самые дружные болельщики» до 1 года.

Семья Поляковых победила в номинации «Самый удачливый малыш» до 1 года.

Леня Никитин победил в номинации «Приз зрительских симпатий» до 1 года.

Малышом, который «никуда не торопился» стал Роман Дементьев.

Самым быстрым «Маленьким чемпионом» в младшей группе стал Галим Ахметханов. Второе место завоевал Усман Газизуллин, третье у Аделии Ахунбаевой.

Галим Ахметханов занял первое место в возрастной группе до одного года.

Усман Газизуллин занял второе место в возрастной группе до одного года.

Аделия Ахунбаева заняла третье место в возрастной группе до одного года.

Каждому награжденному вручили диплом участника и целую гору подарков от партнеров праздника, а это наборы премиальной детской линейки бытовой химии «ЗБК. Детство» от «Нэфис Косметикс», упаковки памперсов Joonies и ОТТИНО компании «Драйлок Текнолоджиз», наборы каш от «Бибиколь», наборы продукции Matti от компании ООО «Злаки на завтрак», наборы пюре с ложкой от «Бабушкиного Лукошка». Да рук не хватало, чтобы унести все сразу! Хорошо, что на помощь бросались добрые аниматоры студии «Смех для всех».

«Хочу сказать большое спасибо за мероприятие, за прекрасные многочисленные призы, - улыбается мама чемпиона Галима, Алия Ахметханова. - Мы здесь впервые и как-то не очень верили в победу. Поэтому результатом сына довольны и ошеломлены. В следующем году снова приедем! Обязательно!»

А КТО ТУТ СЛАДКИЕ КОНФЕТКИ?

Соревнования продолжаются и на беговой дорожке, средняя возрастная группа - от года до двух. Казалось бы, ребятишки постарше, с ними проще договориться. Но не тут-то было! Поскольку передвигаются эти спортсмены на своих двоих достаточно быстро, то на дистанции царит несусветная суета. Родителям приходится выкладываться по полной, чтобы любимое чадо благополучно домчалось до финиша, а не умчалось в обратном направлении, будучи уже в миллиметре от заветной черты. И снова в дело идут разного рода фирменные завлекалочки. Семья Шарафиевых вела своего сына Гумера к победе шуруповертом!

«Он очень любит разные механизмы, инструменты, - говорит папа Айдар. - Всегда его можно найти рядом с пылесосом, миксером и шуруповертом»

В средней группе всегда очень креативные болельщики. Знакомимся с семьей Петровых, которые пришли поддержать бегунью Арину командой из шести человек!

«Мы сегодня - конфетки мэндэмс, такие же сладкие и всегда вместе в одной пачке! - Расшифровывает задумку папа Тимур. - Участвуем во второй раз, в прошлом году получили приз как самые дружные болельщики и сегодня планируем повторить успех»

Маленькая Ева Моренова в белом халате и шапочке так резво пробежала положенные 8 метров, что судьи сразу же присвоили ей звание «Скорая помощь». Как оказалось, Ева - опытный спортсмен: в прошлогоднем чемпионе она заняла первое место в младшей, ползательной, категории участников.

«Почему такой образ выбрали? В честь грядущего дня медицинского работника!» - говорит ее папа, Ярослав.

Средняя группа закончила выступления в зале, поэтому спешим к большой сцене, чтобы узнать, кто же уйдет с праздника с дипломами и мешками подарков.

А там все еще продолжается концерт. Выступают феечки из «Русского балета» и непревзойденная «морская нимфа» Елизавета Чурикова, прима театра Моды «Солнечный мир».

Та-дам! Малышом, который никуда не торопился, становится Демид Ульянов. Приз за самый креативный образ вручили семье Мирославы Куржановой - они щеголяли в красно-синих костюмах супергероев. Самыми дружными болельщиками признали семью «сладких конфеток» Петровых. Самым удачливым малышом стал Фархат Фаттахов: семья Фаттаховых запомнится всем участникам соревнований своими костюмами мультяшных миньонов. Приз зрительских симпатий вручили Яне Ивановой.

Малышом, который никуда не торопился, в возрастной категории до 2 лет победил Демид Ульянов.

Приз в номинации за самый креативный образ в возрастной категории до 2 лет вручили семье Мирославы Куржановой.

Самыми дружными болельщиками в возрастной группе до 2 лет признали семью «сладких конфеток» Петровых.

Самым удачливым малышом в возрастной категории до 2 лет стал Фархат Фаттахов.

Приз зрительских симпатий в возрастной категории до 2 лет вручили Яне Ивановой.

Самой быстрой малышкой в возрасте от года до двух лет стала Асель Минкина. «Серебро» вручили Зиле Байрамовой, «бронзу» - медсестре со «Скорой помощи» Еве Мореновой.

«Как доченьку тренировали?» - интересуюсь у мамы Асель, Зульфии Минкиной.

«Ой, никак не тренировали! - смеется она. - Всё она сама, всё сама. Равняется на двух старших братьев, видимо. Хотя в прошлом году ее брат Марлен победил в номинации «Самый медленный ребенок» в возрастной категории от двух до трех лет»

Самой быстрой в возрастной категории до 2 лет стала Асель Минкина.

Второе место в возрастной категории до 2 лет заняла Зиля Байрамова.

Третье место в возрастной категории до 2 лет заняла Ева Моренова.

УЧАСТВОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

В спортзале судейская команда готовится к последнему рывку, к забегу, а точнее, «запрыгу» участников в возрасте от двух до трех лет. Здесь много знакомых лиц, например семья Загайновых, которая принимает участие практически во всех детских спортивных и творческих активностях «Комсомольской правды».

«Что вас привлекает в наших мероприятиях?» - спрашиваю маму Романа и Игоря, Евгению.

«Привлекает энергетика, само состояние праздника, - не задумываясь отвечает она. - С вами всегда тепло, весело, задорно, дружно. Для мам в декрете это такой выход в свет - показать себя, своих детей, проявиться. Желаю всем участвовать и побеждать. И быть здоровыми»

Семья Хасановых тоже очень большой друг казанской «Комсомолки». Сегодня они представили на суд жюри образы из сказки «Чипполино».

«Старший сынок у нас груша, я - что-то среднее между редиской и виноградом, а младший сын – лук», - говорит мама мальчиков, Лейсан.

«Запрыг» старшей группы заканчивается почти молниеносно, и со сцены звучат имена новых чемпионов. Приз зрительских симпатий достается Залие Сагутдиновой, в номинации «Малыш, который никуда не торопился» побеждает Ансар Ахметгараев. Самым удачливым малышом становится крошка Чипполино - Самат Хасанов. Приз за самый креативный образ получает лягушечка - Виктория Игошина. Самые дружные болельщики оказались у Анечки Аминевой.

Приз зрительских симпатий в возрастной категории до 3 лет достается Залие Сагутдиновой.

В номинации «Малыш, который никуда не торопился» возрастной категории до 3 лет победил Ансар Ахметгараев.

Самым удачливым малышом в возрастной категории до 3 лет стал Самат Хасанов.

Приз за самый креативный образ в возрастной категории до 3 лет получила Виктория Игошина.

В номинации самые дружные болельщики в возрастной категории до 3 лет победила семья Аминевых.

Чемпионским чемпионом-2023 в возрасте от 2 до 3 лет стал Тамир Гараев. Второе место у Николины Ополевой, третье - у Булата Ибраева.

Мы не зря назвали Тамира «чемпионским чемпионом» - год назад он также взял «золото», но в средней возрастной категории - от года до двух. Вот уж кто истинный патриот «Комсомолки» - семья ежегодно ради «Маленького чемпиона» проезжает 300 км, чтобы попасть из родного Сарманово в Казань!

«Готовимся! Тренируемся! - говорит глава семьи Радис Гараев. - У нас семья спортивная - я лыжник, мама играет в баскетбол. Так что передаем эстафету своим сыновьям»

Самым быстрым в возрастной категории до 3 лет стал Тамир Гараев.

На втором месте в возрастной категории до 3 лет оказалась Николина Ополева.

Третье место в возрастной категории до 3 лет занял Булат Ибраев.

ДАЕШЬ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!

«Комсомольская правда» от всей души благодарит всех партнеров и друзей за поддержку и бесценную помощь в подготовке и проведении соревнований по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2023».

Мы говорим искреннее спасибо за по-настоящему крутые подарки для участников и победителей малышковых соревнований: бренду ультратонких подгузников для жаркого лета Joonies, премиальному бренду бытовой химии для детей «ЗБК. Детство» от «Нэфис Косметикс», «Бибиколь» - продуктам на основе новозеландского цельного козьего молока, бренду качественного детского питания «Бабушкино Лукошко», помогающему деткам расти здоровыми, компании «Драйлок Текнолоджиз» - мировому производителю средств гигиены, супертонким подгузникам премиального качества «Оттино», высококачественным средствам гигиены для мам и малышей YokoSun, бренду «Матти» компании ООО «Злаки на завтрак» - за полезные вкусняшки.

Отдельная благодарность за содействие в проведении нашего детского праздника Банку «Открытие».

Всем, кто этот день провел в компании «Комсомольской правды», легче переносить жару и остужать кипящие спортивные страсти помогал наш любимый бессменный партнер - самая вкусная кулерная вода Поволжья «Сестрица».

Земной поклон, сердечную благодарность и крепкое рукопожатие за безупречную организацию соревновательного процесса и великодушное гостеприимство «Комсомолка» передает коллективу лицея № 146 «Ресурс» и его исключительному директору Диляре Салиховне Каримовой. А также сотрудникам и главному врачу «Станции скорой помощи» Фариду Галяутдинову.

Лучезарное настроение и радостную атмосферу для маленьких чемпионов и их родителей создавали хрупкие воспитанницы детской международной хореографической школы «Русский балет», энергичные юные танцоры студии «Фоrs», восходящие звезды Академии творчества ProТалант Казань, а также яркая команда аниматоров студии «Смех для всех» и несравненная Лиза Чурикова - первая официально признанная модель с синдромом Дауна.

Друзья! Вместе с вами мы смогли порадовать малышей и их мам, многократно умножив счастливые мгновения беззаботного детства.

Автор статьи и фотографий Татьяна Янькова

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