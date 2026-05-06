В турнире-2026 по волейболу на призы «КП» впервые за пять лет победила команда из Казани

Состязания под флагами «КП» и Федерации волейбола РТ проходили в казанском Центре гребных видов спорта.

ИЗ ИСТОРИИ КУБКА

В конце апреля в казанском Центре гребных видов спорта состоялся пятый - юбилейный турнир по волейболу среди мужских корпоративных команд. А ведь, казалось бы, совсем недавно, в 2022 году, Казань приветствовала участников первого волейбольного турнира на призы «Комсомольской правды». Ими стали семь команд из разных уголков страны. Казанский блок представляли АО «Нэфис-Косметикс», ГБУ «Безопасность дорожного движения», АО «Татспиртпром» и АО «Транснефть - Прикамье». Игроки «РМ АГРО» приехали из Мамадыша, волейболисты ООО «Драйлок Текнолоджиз» - из Елабуги. Команда Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» была действительно сборной: в нее вошли спортсмены из Кировской и Нижегородской областей, Удмуртии, Татарстана. Победителем первого Кубка «КП» по волейболу стали елабужане.

В 2023 году в турнире участвовали шесть команд. Команды ГЖД, «Драйлок», «Нэфис» и «Татспиртпром» играли в статусе ветеранов, сборная заинского «Завода ТЕХНО» и команда АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» выступали как новички. И вновь победный кубок уехал в Елабугу.

Блестящим открытием третьего Кубка в 2024 году стала команда-новичок из Альметьевска - ООО «Управляющая компания «Система-Сервис». Словно вихрь, нефтяники (группа компаний «Система-Сервис» предоставляет сервисные услуги в области строительства скважин, добычи нефти и поддержания пластового давления) ворвались в уже устоявшуюся турнирную таблицу, сместив с лидерского пьедестала игроков «Драйлок Текнолоджиз», которым пришлось довольствоваться лишь серебром. Также в третьем турнире принимали участие команды ГЖД, «Татспиртпром» и «Нэфис Косметикс».

В 2025 году в состязаниях приняло участие самое большое количество команд за всю историю Кубка - восемь. Новичков турнира - команды «Управляющая компания «Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг», «Строим Дом Мечты», сборные проектного института «Союзхимпромпроект» и Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев» - тепло приветствовали боевые «старички» - игроки команд «Система-Сервис», «Драйлок Текнолоджиз», «Татспиртпром» и «Нэфис Косметикс». В невероятно остром противостоянии лучших из лучших победу в турнире-2025 одержала команда «Драйлок» из Елабуги.

В 2026 году в пятом турнире «комсомольского» Кубка символично приняли участие пять команд. Приятно было увидеть в списках игроков наших постоянных участников - команды «Татспиртпром», «Нэфис» и альметьевскую «Система-Сервис». Сразиться за право обладания памятным кубком «КП» отважились и две новые команды - сборная компании ООО «Полистрой» и спортсмены из Технопарка «ИТ-парк им. Башира Рамеева». Причем именно командам-новичкам выпала честь открыть юбилейный турнир «КП».

КТО НА НОВЕНЬКОГО, ЕСЛИ ВСЕ НОВЕНЬКИЕ

Матч-открытие во всех смыслах этого слова начался с мощнейшей атаки полистроевцев (компания «Полистрой» работает в сфере строительства, ремонта и комплексных испытаний трубопроводов). Они быстро наколотили растерянным соперникам 4:0 и продолжили доминировать всю первую партию, которая закончилась со счетом 15:6 в их пользу. Вторая партия открылась мячом в пользу «Полистроя». 1:0. 2:0. 3:0. Невероятным усилием команде ИТ-парка удалось вырвать у соперника очко, которое мгновенно было отыграно назад. И хотя противостоять заряженному на победу «Полистрою» было очень трудно, айтишники (задача ИТ-парка - создавать комфортные условия для цифровой индустрии) сопротивлялись изо всех сил. Партия закончилась победой полистроевцев, общий счет игры - 2:0.

Игроки отправляются делать выводы, а нас ждет торжественное открытие турнира. Команды от имени Федерации волейбола РТ и ее президента Фарида Мухаметшина поприветствовал главный судья соревнований, исполнительный директор федерации Мансур Каримов.

- Турнир проходит по круговой системе, где каждый встретится с каждым, - озвучил он правила. - Игры проходят в трех партиях до двух побед до 15 очков каждая. Третья партия тоже до 15 очков. И пусть победит сильнейший!

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Противостояние команд ТСП и «Нэфис» закончилось безоговорочной победой пищевиков.

Что ж, кто станет сильнейшим, мы узнаем еще не скоро, а на площадку вызываются наши прекрасные друзья, партнеры, без которых было бы очень трудно организовывать такие прекрасные спортивные мероприятия, - команды ТСП и «Нэфис». И в первую же секунду химики («Нэфис Косметикс» является одним из крупнейших отечественных производителей бытовой химии) распечатывают табло в свою пользу. 1:0. 2:0. Ах! Игрок «Татспиртпрома» нежно кладет мяч на половину соперника. 2:1. 2:2. А потом, уже без лишних нежностей, 3:2.

При счете 5:8 в пользу ТСП химики берут тайм-аут. Тренер Алексей Овощников дает своим подопечным энергичные наставления - посмотрим, помогут ли ребятам его слова собраться и начать побеждать. Не помогли. На табло - 5:9 в пользу пищевиков (компания «Татспиртпром» стабильно удерживает лидирующие позиции общенационального рейтинга производителей напитков). Хотелось бы отметить, что игроки «Татспиртпрома» всегда результативно участвуют в состязаниях «Комсомолки»: в 2023 году они были бронзовыми призерами Кубка, в 2025-м и 2022-м - серебряными.

На табло уже 12:11. И все еще в пользу ТСП. 13:11. 14:11. 14:12 - делает отчаянную попытку отыграться «Нэфис». Подача. Свисток. И со счетом 15:12 первая партия заканчивается в пользу пищевиков.

Смена полей. Воодушевленный успехом, «Татспиртпром» идет напролом, почти не оставляя шансов на победу своим соперникам. Партия заканчивается со счетом 15:6, вновь в пользу пищевиков. Общий счет игры - 2:0.

АЙТИШНИКИ ПРОТИВ НЕФТЯНИКОВ

Судьи приглашают на площадку немного отдохнувших игроков из ИТ-парка и энергичных нефтяников из «Система-Сервис», среди которых особо выделяется игрок под номером 5: рост Олега Лысенкова - 2 м 13 см!

Капитан команды «Татспиртпром» Рамиль Шакиров: «Начало было сегодня плохое, занервничали, но, тем не менее, рассчитываем на призовое место».

- Участвуем в очередном турнире от «Комсомольской правды» в обновленном составе, - говорит капитан команды «Татспиртпром» Рамиль Шакиров. - Заменили некоторых игроков молодыми ребятами. Сегодня у нас настоящая сборная - спортсмены из разных городов и деревень. Подразделения тоже разные. У компании много филиалов, почти от каждого есть свой представитель. Конечно, в таком составе мы встречаемся нечасто, тренируемся по отдельности. А встречаемся на таких вот замечательных соревнованиях, благодаря «Комсомолке». Начало было сегодня плохое, занервничали, но тем не менее рассчитываем на призовое место! Спасибо нашему руководству в лице генерального директора Руслана Искандеровича Максудова, что отпустили нас на такой прекрасный турнир, предоставляют форму и возможность тренироваться. «Комсомольской правде» спасибо за организацию и хороший зал.

У игрока «Система-Сервис» Олега Лысенкова рост 2 м 13 см!

На площадке тем временем первая партия встречи айтишников и нефтяников закончилась победой альметьевцев. И на табло уже есть результаты второй партии - 4:0 в пользу «Система-Сервис». Настроение у гостей Казани прекрасное - смеются, подшучивают над собой и соперниками. На половине же ИТ-парка царит определенное напряжение. Подача «Система-Сервис». Ай! Ой! 4:1. 4:2. 4:3. 4:4. Нефтяники перестают хихикать. И сразу же отыгрывают очко: 5:4. 6:4. 6:5. Подача айтишников. 7:5. 8:5.

При счете 11:7 альметьевцы вновь начинают шутить и заканчивают партию в прекрасном настроении со счетом 15:10 в свою пользу. Общий счет игры - 2:0.

Уф, кто куда, а мы - в буфет. Традиционно всех игроков и членов судейской коллегии турнира «Комсомолка» угощает национальной выпечкой, горячими и прохладительными напитками.

Капитан команды «Система-Сервис» Марат Вагизов: «Мы не самоуверенные, но уверенные. Приехали побеждать».

- Сегодня мы приехали за победой, - говорит капитан команды «Система-Сервис» Марат Вагизов. - Пятнадцать лет я в этой организации играю и тружусь, во многих турнирах выступаем, в «комсомольском» уже третий раз. В первый год мы стали чемпионами, во второй раз чуть-чуть в полуфинале не повезло, в этот раз приехали за победой.

- Настроение у вас сегодня хорошее, все улыбаются, шутят.

- Да, мы не самоуверенные, но уверенные. Спасибо нашему директору Ильдару Рустамовичу Мухамадееву, главному инженеру Андрею Анатольевичу Анисимову, они всегда поддерживают нашу команду, на все турниры отпускают, спонсируют поездки. Экипировка, мячи, спортзалы - за это все большое спасибо. На высшем уровне турнир проходит каждый год, интересно, что каждый раз состав участников обновляется. Каждый год турнир все мощнее и мощнее проходит. Очень интересно. Мы с удовольствием приезжаем, каждый год ждем. Грустить не будем, мы приехали для победы.

ВПЕРЕДИ - ЭКВАТОР

На площадке «Нэфис» и «Полистрой». И счет уже 6:3 в пользу новичков. 6:4. 7:4. 8:4. Мяч, словно каменное ядро, влетает в игрока-химика и сбивает его с ног. 9:4. 10:4. 11:4. При счете 12:4 «Нэфис» берет тайм-аут. 13:4. 13:5. 14:5. 14:6. 14:7. Хочется надеяться на чудо, но со счетом 15:7 партия заканчивается в пользу «Полистроя».

«Старички» турнира - команда «Нэфис» против «новичков» - команды «Полистрой».

- Молодцы! - словно львы, рычат их болельщики.

Вторая партия также заканчивается победой трубоукладчиков. Общий счет встречи - 2:0.

Турнир довольно активно движется к своему экватору, и вот уже судьи приглашают на площадку пятую пару соревнующихся. Всего должно состояться 10 игр - турнир, напомню, проходит по круговой системе, все играют со всеми, и победителей в конце определят путем подсчета очков.

Сейчас на площадке ТСП против «Система-Сервис». И на табло уже 1:0 в пользу нефтяников. 2:0. 3:0.

Капитан команды «Полистрой» Мурат Файрушин: «Благодарим газету «Комсомольская правда» за такой хороший турнир. Организовано все очень достойно».

- Нам здесь все очень нравится, - говорит капитан команды «Полистрой» Мурат Файрушин. - Рады, что наше руководство приняло решение о нашем участии в этом турнире. Мы участвуем в разных соревнованиях, много ездим не только по Татарстану, но и в близлежащие регионы. Играем много, участвуем в любительской лиге и в пляжный волейбол играем, любим спортивные состязания. Костяк команды сформирован давно, со временем мы лишь нарабатываем и добираем игроков. Спасибо нашему директору Ниязу Наилевичу Газизуллину за поддержку, за предоставление ресурсов. Благодарим газету «Комсомольская правда» за такой хороший турнир. Организовано все очень достойно - есть и вода, и возможность перекусить, и зал хороший.

Вода для спортсменов - это важно! Там, где паркет буквально плавится под ногами игроков, вовремя освежиться чистой приятной водой «Сестрица» - половина успеха в матче!

ВЫИГРЫШ ВДОХНОВЛЯЕТ

А что на площадке? Там нефтяники берут верх над пищевиками - на табло уже 10:3 в пользу альметьевцев. 11:3. 12:3. 12:4. 13:4. 14:4. И со счетом 15:4 партия заканчивается в пользу команды «Система-Сервис».

Красивые моменты невероятно напряженной встречи команд «Система-Сервис» и «Татспиртпром».

Смена полей. ТСП тут же оформляет 1:0 в свою пользу, но нефтяники ему отвечают симметрично. 1:1. Пищевики вырывают очко - 2:1. Альметьевцы реагируют мгновенно. 2:2. 3:2 - это ТСП делает шаг вперед. Если вы думаете, что вот так, шаг за шагом все продолжилось и дальше, то… несильно ошибаетесь. Потому что в определенный момент табло зафиксировало роковые 11:11, и с этого момента на площадке началась настоящая жара. Волейболисты «Системы» даже хохотать перестали, сконцентрировались и сделали 12:11. Потом 13:11. «Да ладно!» - усмехнулись пищевики и поправили счет на 13:12. Так-так... Так-так... Подача ТСП. 14:12. И со счетом 15:12 нефтяники выходят из этой партии победителями. Общий итог встречи - 2:0.

Ура! Экватор турнира пройден, и на площадке у нас игроки из ИТ-парка и химики из «Нэфиса». И на табло взаимоприятная боевая ничья - 5:5. Но вот «Нэфис» начинает активно атаковать и делает 6:5. Потом 7:5, 8:5, 9:5. Айтишники, правда, сдаваться не намерены, поэтому 9:6, 9:7, 9:8, 9:9. Но игроки «Нэфиса» так сияют, так летают по площадке, что в своем этом новом окрыленном состоянии непринужденно заканчивают первую партию со счетом 15:12 в свою пользу и вторую тоже забирают себе! Красавчики!

Капитан команды «Нэфис» Айнур Сиразиев: «Турнир получается очень интересным, команды все боеспособные, сильные, наигранные».

- Сияете, словно солнце!

- Любой выигрыш вдохновляет, дает дополнительные силы и интерес, - говорит, улыбаясь, капитан команды «Нэфис» Айнур Сиразиев. - Мы всегда настроены на победу, но посмотрим, как пойдет. Турнир получается очень интересным, команды все боеспособные, сильные, наигранные. Спасибо нашему директору Дине Фаридовне Лавриковой, благодаря которой у нас получается каждый год участвовать в этом прекрасном спортивном мероприятии. Очень дружественная атмосфера, организаторы стараются дать командам эмоции, дополнительные силы, спасибо редакции «Комсомолки», что дает нам возможность не терять наш спортивный дух.

На площадке вовсю скрипят подошвами кроссовок по паркету команды «Полистрой» и «Татспиртпром». Трубоукладчики скрипят эффективнее - на табло уже 8:1 в их пользу. Нет, 9:1. Это какой-то расстрел. Пищевики пытаются, конечно, сопротивляться. Поэтому вдруг 9:2. Но потом 10:3, 11:3, 12:3, 13:3, 14:3. И со счетом 15:3 полистроители побеждают в этой партии. И в следующей, впрочем, тоже. Общий счет встречи - 2:0.

Новичок турнира - команда «Полистрой» под орех разделала команду «Татспиртпром» со счетом 2:0.

- По сути, мы тренируемся лишь пару месяцев - сами, пока без тренера, - рассказывает капитан команды ИТ-парка Рустем Галимов. - Но, тем не менее, решили поучаствовать. Хотели посмотреть, как это происходит, попробовать. Есть у нас любители волейбола, которые работают в организации, поэтому сформировали инициативную группу, руководство оплатило нам зал, и мы периодически собираемся. В принципе, мы все на спорте. Все занимаемся разными видами спорта. Говорим отдельное спасибо нашему отделу кадров, который все это смог для нас организовать, согласовать у руководства. Когда наш директор Руслан Игоревич Власов услышал это предложение от отдела кадров, то сказал - конечно, давайте участвовать.

Капитан команды ИТ-парка Рустем Галимов: «Тренируемся всего два месяца, тем не менее решили поучаствовать в соревнованиях, чтобы посмотреть, как это работает».

- Сегодня вы поиграли с разными командами, какие ощущения?

- Думаю, мы увидели свои слабые стороны как в тактике, так и в командном взаимодействии и понимаем, что нам надо усерднее тренироваться.

- Не расстроились, что соперники вас разбивали буквально наголо?

- Мы адекватно оцениваем свой уровень, соперники реально молодцы. Спасибо «Комсомольской правде» за организацию, за приглашение. Хорошо, что все у нас срослось в этом году.

Как там игра? Игра идет! «Система-Сервис» победила в первой партии «Нэфис» со счетом 15:7. Вторая партия заканчивается точно так же - 15:7 в пользу альметьевцев. С - стабильность. Общий счет встречи - 2:0. Игроки «Нэфиса» до последнего мяча сражались как титаны, но игра есть игра.

КТО ЗАБЕРЕТ ЗОЛОТО КУБКА?

ТСП без передышки вступает в новое противостояние - на этот раз со спортсменами из ИТ-парка. Первая партия заканчивается победой пищевиков, а вот во второй игроков ждали очень серьезные испытания. Айтишники сдаваться без боя не собирались, но команда ТСП была объективно сильнее, быстрее и проворнее, так что игра закончилась с общим счетом 2:0 в пользу «старичков». И это третье место! Есть бронза турнира, друзья!

Но главная интрига турнира еще впереди: кто возьмет золото Кубка - опытнейшая команда нефтяников из «Система-Сервис» или перспективные новички-полистроители?

Финальная битва между командами «Полистрой» и «Система-Сервис» закончилась безоговорочной победой трубоукладчиков.

Партия начинается с ничего не значащих 1:1 на табло, которые благодаря усилиям трубоукладчиков быстро превращаются в 2:1 и даже в 3:1. Ого! Чем ответят нефтяники? 3:2. Их соперники тут же подправляют счет - 4:2. Да, это финал. Другого шанса показать, кто есть кто, уже не будет. 4:3. Подача альметьевцев. 4:4. 5:4. 5:5. «Система-Сервис» пытается вернуть лидерство - 6:5, 7:5. Но тут посланный игроком «Полистроя» мяч звонко врезается в паркет между даже не шелохнувшимися игроками из «Системы». 8:5. Игрок нефтяников под номером 12 садится на шпагат, пытаясь отбить мяч.

9:5.

9:6.

9:7.

У кого нервы окажутся крепче? Кто станет чемпионом? Неужели «Система-Сервис» уступит?

10:8. 11:8. 12:8. 13:8.

Подача «Полистроя». 14:9. И-и-и?.. И всё! Со счетом 15:9 в этой партии верх берут трубоукладчики.

Вторая партия. «Полистрой», похоже, взял курс на победу и потому уверенно ведет в счете. 3:2. 4:2. 5:2. Интересно, уложатся ли команды в две партии или потреплют болельщикам нервы? Похоже, что уложатся. Потому что на табло 7:3, 8:3. Но вот нефтяники словно бы стряхнули с себя оцепенение и начали контрнаступление. 8:6. 9:6. 9:7. Друзья, не сдавайтесь! 10:8. 10:9. Так будет или нет третья партия? 11:9. 11:10. 11:11! 12:12!!! 13:12 - буквально вырывает очко у соперников «Полистрой». Аут! 13:13. Очень напряженная ситуация. Игра нервов. Подача нефтяников. Но очко получают не они. 14:13. Что дальше? А дальше со счетом 15:13 выигрывает и эту партию, и эту встречу, и турнир команда компании «Полистрой»! Есть чемпион-2026! И это наши великолепные новички! У «Системы-Сервис» - серебро. Поздравляем!

- Сегодня прошел традиционный турнир по волейболу среди мужских команд, - подводит итог главный судья соревнований Мансур Каримов. - Пять команд сражались за призы, игры проходили в интересной напряженной атмосфере. В упорной борьбе Кубок выиграла команда «Полистрой». Турнир показал, что корпоративный волейбола хорошо развит, пользуется большой популярностью. Спасибо редакции газеты за такие турниры, очень нужные и важные для сотрудников предприятий. Тем, кто не вошел в призовую тройку, скажу, что в таких соревнованиях не бывает проигравших: те, кто победил, получают призы, а те, кто не вошел в призы, получают опыт, понимая, что надо больше работать, заниматься, исправлять свои ошибки.

«ПРИЗ В СТУДИЮ!»

Самая приятная часть состязаний - это награждение. Ведь для «Комсомолки» все без исключения команды самые дорогие и любимые. Поэтому подарки, дипломы и благодарственные письма вручаются всем участникам, независимо от положения в турнирной таблице. Победители, само собой, награждаются медалями и кубками. И аплодисментами! Особая благодарность - нашей великолепной судейской бригаде под руководством Мансура Каримова.

Чемпион-2026 турнира по волейболу среди корпоративных команд - команда «Полистрой»!

Второе место завоевала команда «Системы-Сервис».

Третье место у команды «Татспиртпрома».

Команда «ИТ-парка».

Команда «Нэфис».

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ

«Комсомольская правда» выражает благодарность за помощь в подготовке и проведении пятого, юбилейного турнира Федерации волейбола Республики Татарстан в лице ее исполнительного директора Мансура Каримова, а также президенту федерации Фариду Мухаметшину, ведущему специалисту федерации Алексею Овощникову, судьям турнира Ильшату Гиниятову и Халиту Хусаинову.

Отдельное спасибо за прекрасно мотивированные и экипированные команды генеральному директору АО «Татспиртпром» Руслану Максудову, генеральному директору АО «Нэфис Косметикс» Дине Лавриковой, директору Управляющей компании «Система-Сервис» Ильдару Мухамадееву, председателю профкома ООО «УК «Система-Сервис» Анатолию Мотину и методисту по спорту группы компаний «Система-Сервис» Александру Назарову, директору государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслану Назарову и директору ООО «Полистрой» Ниязу Газизуллину.

За возможность порадовать каждого участника Кубка запоминающимися подарками мы благодарим АО «Нэфис Косметикс» и АО «Татспиртпром». За свежесть и прохладу - воду «Сестрица».

Как всегда, за радушие и гостеприимство наш земной поклон команде Центра гребных видов спорта - директору Андрею Феоктистову и инструктору спортсооружений Лейле Фроловой.

Уважаемые друзья, лишь благодаря вашему участию «Комсомолка» вновь и вновь проводит зрелищные спортивные мероприятия, которые каждый раз становятся событием в жизни Казани и Татарстана. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы с нами.

Фотограф: Алексей Спиридонов