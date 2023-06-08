Волейбольный кубок «Комсомольской правды» вновь уехал в Елабугу

Второй ежегодный волейбольный турнир на Кубок «Комсомолки» символично состоялся в Казани 2 июня. Шесть его команд-участниц еще до начала Игр волею жребия были разделены на подгруппы «А» и «Б». Благо мощности спортивного комплекса «Олимпиец», где проходили состязания, позволяют организовать спортивный процесс сразу на двух площадках. В подгруппу «А» вошли команды Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», заинского «Завода ТЕХНО» корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» и ООО «Драйлок Текнолоджиз» из Елабуги. Вторая подгруппа была представлена командами АО «Нэфис Косметикс», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» и АО «Татспиртпром» с брендом «Белый Кремль».

К ЧЕМУ ОБЯЗЫВАЕТ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА

Игры в подгруппе «А» начались с противостояния железнодорожников и волейболистов «Завода ТЕХНО». С первых же минут спортсмены из Заинска решительно взяли инициативу в свои руки и начали планомерно увеличивать счет в свою пользу. Правда, довольно скоро их успешный дебют был прерван мощным контрнаступлением команды ГЖД, которая в итоге решительно победила со счетом 2:0. Но расстраиваться и делать выводы проигравшей команде было некогда - в бой уже рвались волейболисты из елабужского «Драйлока». Которые, между прочим, год назад стали чемпионами Кубка «Комсомольской правды».

Воспользовавшись образовавшейся паузой, прошу железнодорожников немного рассказать о своей команде.

- Сегодня здесь в основном ребята из Нижнего Новгорода, - говорит представитель команды Горьковской железной дороги Евгений Атнюков. - И по одному игроку из Муромского, Казанского и Красноуфимского регионов. К вам мы привезли свой сильнейший состав, который буквально на днях вернулся из Новосибирска, где занял пятое место среди всех железных дорог компании РЖД. Задача начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским нам поставлена конкретная - победить, так что будем стараться.

Между тем «Драйлок» и «ТЕХНО» долго шли нос к носу с переменным успехом. Практически до конца встречи не было понятно, кто окажется удачливее в этом плотном соперничестве, но елабужцы, видимо, вспомнили, что они чемпионы-2022, поэтому хоть и с трудом, но все же сумели одержать верх над заинцами.

- Благодаря поддержке нашего замечательного директора Андрея Мамонтова команда существует уже порядка семи лет, - рассказывает капитан «ТЕХНО» Игорь Никитин. - Ребята, я считаю, у нас перспективные, мы с каждым годом растем все больше и больше. Хотя начинали с абсолютного нуля. На соревнованиях такого уровня мы, конечно, выступаем впервые. Но в родном Заинске стабильно занимаем призовые места. У нас были очень сильные соперники, и выводы мы определенные сделаем.

Мощная игровая атмосфера царила на площадке, где завершали цикл встреч в подгруппе «А» команды ГЖД и «Драйлок». Играли так плотно, что зрители даже не решались сделать однозначный вывод, кто же выйдет из этой схватки победителем. С одной стороны, прошлогодний чемпионский титул елабужан обязывал их проявить характер, с другой - железнодорожники неслись к заветной победе словно локомотив. Но в любой спортивной схватке нельзя сбрасывать со счетов удачу, которая в этот раз улыбнулась ГЖД. Встреча закончилась со счетом 2:0.

- Что с вами происходит в этом году? Проигрываете? - спрашиваю капитана «Драйлок» Михаила Тюменцева.

- ГЖД нам еще в прошлом году обещали реванш, - отвечает Михаил. - Так что мы все так же заряжены на победу, так же будем биться, играть по максимуму. Соперников всех посмотрели, пристрелялись. В целом у нас все по-прежнему: играем, совершенствуемся, руководство нас поддерживает. В будущее смотрим уверенно.

ГЛАВНОЕ - НЕ ТЕРЯТЬ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

В подгруппе «Б» сразиться первыми выпала честь командам «Нэфис» и КМПО. Едва прозвучал судейский свисток, как химики, воспользовавшись некоторой задумчивостью машиностроителей, ринулись в атаку, мгновенно заполучив победное очко. И тут же, без промедления добавили к нему еще одно. Естественно, в свою пользу. Но радость легкой победы была не слишком долгой, потому что игроки КМПО, словно бы встряхнувшись, начали сокращать ставший уже неприличным разрыв. А потом так разошлись, что всухую победили «Нэфис» - 2:0. И без передышки вступили в новое энергичное противостояние, на этот раз с командой «Татспиртпром».

В игре с пищевиками моторостроители вновь применили свою тактику «долгого раскачивания» и начали игру аккуратно, словно бы присматриваясь к сопернику. Но волейболисты ТСП, видимо, предвидели такое развитие событий, поэтому решили не давать КМПО шанса перейти в активную фазу. Собственно говоря, это и стало залогом успеха, так что разгром моторостроителей был лишь делом времени. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу пищевиков.

- Думаю, шанс занять призовое место у нас есть, несмотря на проигрыш, - утирая пот, говорит капитан команды КМПО Артем Захаров, который вместе с командой «заправляется» вкусной выпечкой и горячим чаем в импровизированном буфете, организованном специально для участников игры. - Позитивного настроя не теряем. Хотя, честно говоря, усталость уже сказывается. Команда у нас существует давно, мы регулярно участвуем в соревнованиях Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности. Хотелось бы воспользоваться возможностью сказать руководству нашего предприятия большое спасибо за возможность принять участие в этом замечательном турнире, за поддержку и помощь.

Финальная игра в подгруппе «Б» была между командами ТСП и «Нэфис». Пищевики, воодушевленные красивой победой над моторостроителями, аккуратно обыграли химиков со счетом 2:0, обеспечив себе место в полуфинале. Кстати, в прошлом году встреча этих двух команд закончилась ровно с таким же результатом.

- Участвуем в спортивных соревнованиях за Кубок «КП» по волейболу мы не впервые, - говорит менеджер по приоритетным проектам АО «Нэфис Косметикс» Батыр Чарыев. - Каждое участие дает нам не только опыт, но и возможность пообщаться с игроками других команд. Корпоративный спорт и соревнования - это важная часть жизни нашей компании. АО «Нэфис Косметикс» - это мощная команда профессионалов с многолетней историей успеха, и мы рады быть ее частью.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ. ЧТО ДАЛЬШЕ

Матч за пятое и шестое места между командами «Нэфис» и «ТЕХНО» затянулся надолго, никто не хотел уступать ни единого очка. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и вот судья объявляет о победе заинцев над казанскими химиками со счетом 2:0.

Несомненно, когда определяются фавориты турнира, игра становится особенно острой. Ведь каждый матч либо приближает команду к заветной вершине пьедестала, либо отдаляет от нее все дальше и дальше. Да и соперничество происходит между теми, кто уже почувствовал пьянящий вкус победы. Тут, конечно, говорить много не хочется. Хочется поскорее узнать, кто же выйдет в финал рубиться за турнирное золото. Поэтому короткой строкой: встреча между ГЖД и КМПО закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0. В противостоянии ТСП и «Драйлок», где пищевики сражались словно львы, лучшими оказались елабужане - 0:2.

КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ЗОЛОТОМ?

В матче за третье место победила команда ТСП. КМПО, соответственно, заняли четвертую строчку.

- В прошлом году мы выиграли серебро турнира, - волнуясь, говорит начальник отдела корпоративной и социальной политики АО «Татспиртпром» Альбина Хасанова. - И в этом году надеялись взять золото, по крайней мере мы сделали для этого всё, что от нас зависело. Ребята активно готовились, много тренировались. В этом нас всесторонне поддерживало руководство компании. С волнением мы наблюдали за сильными командами, которые играют очень четко и слаженно, и, надеюсь, выглядели на их фоне достойно.

Финал. Как долго мы тебя ждали! На площадке команды ГЖД и «Драйлок». Два несомненных лидерами, два фаворита. Мощные игроки, показавшие себя сегодня с наилучшей стороны. И кто из них достоин золота, а кто удовольствуется серебром, решит ее величество игра.

Ребята не подвели. Показали красивый динамичный волейбол, наблюдать за которым было одно удовольствие. Словно нарочно дразня зрителей, игра шла с переменным успехом. Первая партия заканчивается в пользу елабужан, вторая партия - в пользу железнодорожников. Да что такое! 1:1! Счет решающей, третьей партии словно замерз - команды идут нос к носу, не отыгрывая, а с боем вырывая у соперника заветные очки. Но чемпион всегда один. И это команда ООО «Драйлок Текнолоджиз»! Вновь кубок «Комсомолки» уезжает в Елабугу!

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБИРАЕТ ВСЁ

Игровая часть турнира закончена. Начинается часть не менее приятная - раздача подарков, сувениров, дипломов, медалей и кубков. Чем выше место в турнирной таблице, тем весомее призовой гостинец. Победитель, как заведено, забирает всё! Всё, что положено, из рук главного судьи соревнований Мансура Закиевича Каримова и руководства «Комсомольской правды».

За помощь в подготовке и проведении волейбольного турнира-2023 «Комсомольская правда» говорит большое спасибо Федерации волейбола Республики Татарстан и аплодирует стоя замечательной судейской команде.

Огромная благодарность нашим прекрасным партнерам - АО «Нэфис Косметикс», АО «Татспиртпром», бренду «Матти» - за достойные подарки и полезные сувениры всем участникам и победителям соревнований.

Игроков турнира традиционно освежала, придавала сил и бодрости популярная в Поволжье вода «Сестрица» из заповедной Марий Эл.

Низкий поклон за безупречную организацию игр директору ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» Рамилю Шакирову, заведующему спортивным комплексом «Олимпиец» Данису Аксакову и его инженеру Азату Хайбуллину. А также сотрудникам и главному врачу Станции скорой помощи Фариду Галяутдинову.

Команда ООО «Драйлок Текнолоджиз».

Команда Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Команда АО «Татспиртпром».

Команда АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

Команда заинского «Завода ТЕХНО».

Команда АО «Нэфис Косметикс».

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Фотографии: Татьяна Янькова и Алексей Спиридонов