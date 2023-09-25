Малыш впал в полукоматозное состояние: реаниматолог из Татарстана спас 4-х летнего мальчика во время полета

Евгений Думаньян заведует отделением интенсивной терапии и реанимации №2.

Реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов спас ребенка на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе из Татарстана в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа».

На высоте 10 тысяч метров у четырехлетнего мальчика начались судороги. Ребенок на фоне высокой температуры тела находился в полукоматозном состоянии, как во сне. Тогда заведующий отделения интенсивной терапии и реанимации №2 Евгений Думаньян оказал первую помощь и применил навыки реаниматолога. Малыш пришел в сознание, родители и пассажиры успокоились.

«Даже недолгий перелет - это стресс для организма. Страдают от этого не только дети, но и люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Любое респираторное заболевание может ухудшить состояние. Перед полетом и детям, и взрослым нужно пить большое количество воды без газа», – подчеркнул врач-спаситель.

На борту самолета находилось 200 человек. Благодаря оперативной помощи реаниматолога экстренной посадки самолета удалось избежать, сообщает пресс-служба БСМП.

Кстати, Евгений Думаньян отправился в Санкт-Петербург для участия во Всероссийском конгрессе ведущих анестезиологов и реаниматологов. На нем он выступил с докладом об экстренной помощи пациентам в неотложных состояниях.

Напомним, ранее во время перелета из Казани в Турцию скончалась 17-летняя девочка.

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