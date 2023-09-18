Помочь не успели: во время перелета из Казани в Турцию скончалась 17-летняя девочка

Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Фото: Алина НИЗАМОВА

В воскресенье, 17 сентября, на самолете, летевшем из Казани в Анталью, умерла 17-летняя девочка-инвалид. Рейс ТК 3995 выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines.

Boeing 737 вылетел из столицы Татарстана в 12.44 по московскому времени. Внезапно во время полета девочке стало плохо, произошел приступ и остановка сердца. Два медика, летевшие этим рейсом, сделали ребенку прямой массаж сердца и искусственное дыхание, но помочь, к сожалению, у них не получилось.

Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане, в аэропорту Уральска. Пару часов пассажиры ждали, пока будут оформлены необходимые документы.

В 16.30 судно вылетело из Уральска и в 20.05 приземлилось для дозаправки в турецкий город Трабзон, где пассажиры еще 2,5 часа ожидали смены экипажа самолета. В Анталью туристы прилетели лишь в 00.30, вместо запланированных 17.20.

Несмотря на прилет с большим опозданием, пассажиров встретили. После чего их заселили в отель, передает TourDom.ru.

Напомним, ранее самолет, вылетевший из Казани в Сочи, вынужден был вернуться в аэропорт.

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