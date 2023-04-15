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Общество15 апреля 2023 5:00

В Набережных Челнах в 18 лет умерла будущая звезда эстрады

Девушке прочили большое творческое будущее
Адам САГАЛ
Студентка неожиданно почувствовала себя плохо

Студентка неожиданно почувствовала себя плохо

В Набережных Челнах скончалась студентка Елабужского колледжа культуры и искусств. 18-летняя Азалия впала в кому 8 марта, на днях ее не стало. Девушке прочили успех на сцене, педагоги были уверены, что воспитывают будущую звезду эстрады.

Как рассказывают знакомые студентки, она неожиданно почувствовала себя плохо, сказала, что приляжет отдохнуть. После этого упала в обморок. Врачи больше месяца боролись за жизнь девушки.

Азалия выросла в Набережных Челнах, в этом же городе живет ее семья. Приносим соболезнования родным и близким.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин.

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